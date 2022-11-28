Hiền Thục 'xúi' con gái 20 tuổi đi bơm môi, ái nữ 'lườm nguýt' tỏ rõ thái độ

Mới đây, Hiền Thục gây chú ý khi khoe khoảnh khắc đi vi vu cà phê cùng con gái Gia Bảo. Nữ ca sĩ chia sẻ bức ảnh hai mẹ con và kèm theo câu chuyện hài hước về việc cô khuyến khích ái nữ đi bơm môi. Hiền Thục thật thà cho hay, vì nhìn thấy phần môi trên của bé Gia Bảo khá mỏng nên cô đã chủ động đưa ra lời đề nghị với con: "Nị ơi, mẹ cho tiền con đi bơm môi nhé".

Đáng nói là ngay sau khi nghe xong lời đề nghị của mẹ, ái nữ chỉ lặng im và không nói thêm điều gì. Thậm chí, bé Gia Bảo còn thể hiện sự không đồng tình bằng cách "liếc nhẹ" mẹ mộ cái. Sau khi chứng kiến phản ứng của con gái, Hiền Thục cho biết không còn dám nói về chuyện bơm môi với con nữa.

Bình luận qua lại của hai mẹ con khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Bài đăng của Hiền Thục ngay sau khi được chia sẻ nhận về rất nhiều lượt tương tác. Các fan của nữ ca sĩ hài hước góp ý: "Đẹp tự nhiên rồi mà mẹ này", "Mẹ Thục kỳ quá", "Cũng hên là cháu nó chưa cọc lên nha!", "Môi xinh thế này mẹ còn kêu bơm thì không liếc sao được hả mẹ", "Mẹ body shaming. Mình thấy đẹp mà"...

Được biết, ái nữ nhà Hiền Thục có tên đầy đủ là Nguyễn Hiền Gia Bảo, hay còn gọi với tên thân mật là Tí Nị. Cô bé là "quả ngọt" của mối tình đầu giữa nữ ca sĩ và nhạc sĩ Tuấn Thăng. Kể từ sau khi cả hai "đường ai nấy đi", nữ ca sĩ chọn cuộc sống mẹ đơn thân, tự mình nuôi con gái suốt 20 năm qua.

Từ khi còn nhỏ, giọng ca "Nước mắt pha lê" thường xuyên dẫn con theo khi mình đi diễn. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, cô giấu nhẹm đi mọi hình ảnh của ái nữ để con có được cuộc sống bình yên và không bị soi mói quá nhiều.

Về hiện tại, bé Gia Bảo cũng đã trưởng thành hơn, nữ ca sĩ dần cởi mở trong việc chia sẻ cuộc sống của hai mẹ con.

Dù đi qua nhiều năm tháng nhưng Hiền Thục vẫn giữ tính cách trẻ trung nên rất gần gũi với con gái, coi con như một người bạn thân. Cả hai thường xuyên trò chuyện, tâm sự mọi vui buồn trong cuộc sống.