Bước ra từ đấu trường nhan sắc lớn nhất cả nước, dàn Hoa hậu Việt Nam toàn "sản sinh" ra tiểu mỹ nhân "sắc nước hương trời"

Vẻ đẹp "hàng thật giá thật" của các nàng Hậu phần nào được chứng minh khi thế hệ đời sau được thừa hưởng gen nhan sắc, sớm là những tiểu mỹ nhân được truyền thông săn đón. Cùng ngắm nhìn những cô con gái xinh đẹp "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" của các Hoa hậu Việt Nam nhé!

Từ khi được thành lập đến nay, Hoa hậu Việt Nam luôn là cuộc thi sắc đẹp uy tín và lớn nhất cả nước, nhằm tìm ra đại diện nhan sắc vẹn toàn chinh chiến trên các đấu trường quốc tế. Với bề dày lịch sử và quy mô của mình, cuộc thi đã tìm ra nhiều Hoa - Á hậu đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" như Hà Kiều Anh, Mai Phương Thuỷ, Đặng Thu Thảo, Đỗ Mỹ Linh,...

Nguyễn Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990, là nàng Hậu tài sắc vẹn toàn, có học vấn "khủng". Người đẹp Hà thành cũng là Hoa hậu Việt Nam duy nhất cưới chồng Ấn Độ, nhận được nhiều chú ý. 32 năm sau khi nhận vương miện Hoa hậu, Nguyễn Diệu Hoa có cuộc sống viên mãn bên chồng con, gần như rút khỏi mọi hoạt động của làng giải trí .

Hoa hậu Việt Nam 1990 có tất cả 3 người con gồm 2 con gái là Diệu My và Diệu Ly, 1 con trai tên Hoàng Phi. Trong đó, bộ đôi ái nữ thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, luôn làm dậy sóng truyền thông mỗi khi xuất hiện.

Không chỉ sinh con gái đẹp nổi bật, Diệu Hoa còn khéo léo nuôi dạy con giỏi giang. Tất cả 3 người con của nàng hậu đều được đi du học, đạt thành tích xuất sắc. Con gái đầu lòng của nàng Hậu đang làm việc cho một tập đoàn lớn ở nước ngoài.

"Tôi luôn khuyến khích các con đọc sách, xem phim với những đề tài về phẩm chất, đạo đức của con người. Nhìn chung, ba mẹ luôn chú ý rèn luyện tính tự lập cho các con để chúng biết đâu là phải, đâu là trái, việc gì nên làm và không nên làm", Diệu Hoa chia sẻ bí quyết nuôi dạy con.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Là người kế nhiệm của Nguyễn Diệu Hoa, Hoa hậu Hà Kiều Anh được mệnh danh là Hoa hậu trẻ nhất Việt Nam đăng quang khi mới 16 tuổi. Cô sở hữu nhan sắc sắc sảo, mặn mà, chuẩn mực Á Đông. Hoa hậu Việt Nam 1992 có tất cả 3 người con là Vương Khang, Vương Khôi và con gái út Huỳnh Viann.

Từ khi mới chào đời, Huỳnh Viann đã được mệnh danh "đẹp như trứng nước" với đôi mắt to tròn không khác gì búp bê. Hiện tại, dù mới 7 tuổi nhưng Viann đã là một hoa hậu nhí, được nhiều người đẹp tán thưởng và được kỳ vọng sẽ nối tiếp sự nghiệp của mẹ.

Cô bé sở hữu gương mặt trái xoan xin xắn, "nét nào ra nét nấy", vóc dáng mảnh khảnh và đôi chân dài miên man. Hơn thế, Huỳnh Viann còn bộc lộ tố chất "con nhà nòi" khi tự tin catwalk và tạo dáng trước ống kính. Hà Kiều Anh đầu tư hết mực để con phát triển toàn diện từ học văn hoá, ngoại ngữ, chơi thể thao đến các bộ môn năng khiếu.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, đồng thời là "Người đẹp có làn da đẹp nhất" và "Người đẹp ứng xử hay nhất". Để bảo vệ cuộc sống riêng tư của các con, Nguyễn Thị Huyền hạn chế đăng ảnh gia đình. Dù vậy thông qua một số bức ảnh hiếm hoi do mẹ chia sẻ, con gái nàng Hậu lập tức "gây bão" vì nhan sắc nổi bật.

Được biết, con gái Hoa hậu Việt Nam 2004 tên là Tống Khánh Linh, đang ở độ tuổi thiếu nữ đẹp nhất. Cô bé không chỉ thừa hưởng chiều cao nổi trội mà còn sở hữu mặt xinh, da trắng trắng kém mẹ. Đặc biệt, Tống Khánh Linh vô cùng thần thái khi đi catwalk, được dự đoán sẽ làm nên chuyện nếu thi Hoa hậu trong tương lai.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Người đẹp Bạc Liêu sở hữu gương mặt khả ái, làn da trắng nõn cùng phong cách nhẹ nhàng nên thơ. Dù nhận về vô số danh tiếng và được yêu mến bậc nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam nhưng Đặng Thu Thảo không lấn sân tham gia các hoạt động của làng giải trí.

Cô kết hôn khá sớm, chuyển hướng kinh doanh và tập trung vun ven tổ ấm cùng doanh nhân Trung Tín. Hoa hậu Đặng Thu Thảo có 2 người con là Sophie (sinh năm 2018) và con trai Liam (sinh năm 2020). Thời gian mới sinh con đầu lòng, Đặng Thu Thảo không công khai mặt con khiến dân tình "đoán già đoán non". Sau này, khi Sophie cứng cáp hơn, nàng Hậu mới đăng tải ảnh cận mặt cho thấy cô bé là một búp bê xinh xắn.

Sophie được nhận xét là giống bố nhiều hơn nhưng vẫn "sao chép" mẹ mái tóc đen dày, làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh cùng chân dài miên man. Dù cuộc sống bận rộn nhưng vợ chồng Đặng Thu Thảo luôn ưu tiên thời gian dành cho các con, cùng san sẻ việc nuôi dạy 2 nhóc tỳ và thường cùng cả gia đình đi du lịch.