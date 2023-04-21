Hồ Ngọc Hà diện đồ xuyên thấu 'cực cháy', netizen phải gật gù vì tài năng giấu 'phụ tùng' quá đỉnh cao

Nhiều người cảm thấy khó hiểu và thán phục tài 'giấu' nội y của Hồ Ngọc Hà mỗi khi cô nàng lên đồ xuyên thấu.

Nếu nhắc về "nữ hoàng thời trang" của làng giải trí Vbiz, có lẽ Hồ Ngọc Hà là người xứng đáng nhất đoạt được danh hiệu này. Mới đây, giọng ca Cả một trời thương nhớ đã chiêu đãi người hâm mộ loạt ảnh mới với chiếc đầm xuyên thấu tối màu cùng dòng trạng thái: 'Các bạn có đồng ý với Hà rằng: Khi mặc một chiếc váy đẹp, tự nhiên năng lượng tốt hơn, tinh thần cao hơn và cảm xúc dâng trào hơn không nè?'. Bài đăng của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: FBNV

"Nữ hoàng giải trí" thả dáng trước ống kính đầy tự tin khiến người hâm mộ phải rần rần "xin vía" - Ảnh: FBNV Với mái tóc xoăn nhẹ yêu kiều, "nữ hoàng giải trí" thả dáng trước ống kính đầy tự tin khiến người hâm mộ phải rần rần "xin vía". Khó có thể phản đối, giọng ca sinh năm 1984 là một trong những nữ ca sĩ hiếm hoi duy trì được thần thái và phong cách thời trang sau nhiều năm làm nghề. Hồ Ngọc Hà là một trong những nữ ca sĩ hiếm hoi duy trì được thần thái và phong cách thời trang sau nhiều năm làm nghề - Ảnh: FBNV

Vẻ đẹp U40 của cô nàng khiến nhiều người phải ganh tị - Ảnh: FBNV Là một nghệ sĩ sở hữu gu thời trang sang trọng, quyến rũ, Hồ Ngọc Hà thường xuyên thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, không ít lần giọng ca Cả một trời thương nhớ mắc phải những lỗi trang phục mặc cũng như không gây "nhức mắt" cho khán giả và tạo nên những tranh cãi trái chiều. Hồ Ngọc Hà thường xuyên thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng - Ảnh: Internet Trang phục của nữ ca sĩ thường xuyên dính phải tranh cãi - Ảnh: Internet Bên cạnh tài năng ca hát, nhắc đến Hồ Ngọc Hà là người hâm mộ lại nghĩ ngay đến "nữ hoàng giải trí" với trang phục diễn hết sức nóng bỏng. Đã đến tuổi U40, trải qua một lần sinh nở nhưng sắc vóc của mẹ Subeo được đánh giá ngày càng xinh đẹp, xuất sắc. Chính vì vậy, nữ ca sĩ thường xuyên trưng dụng những thiết kế khai thác triệt để vóc dáng hình thể như bodysuit, đầm ren xuyên thấu, trang phục cut-out táo bạo...

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