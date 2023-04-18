Tiết lộ cuộc sống sang chảnh của mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70: Ở biệt thự chục tỷ, tập yoga mỗi ngày

Hậu trường 18/04/2023 16:13

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà dù không hoạt động nghệ thuật vẫn tạo được sự chú ý với công chúng. Bà thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ở độ tuổi U70, bà Ngọc Hương vẫn chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe và ngoại hình, mê tập yoga, ở biệt sự sang trọng.

Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh của gia đình, có cả khoảnh khắc bên mẹ ruột. Mẹ ruột nữ ca sĩ tên Ngọc Hương, hiện nay đã tuổi U70 nhưng liên tục nhận được lời khen ngợi về khoản sắc vóc. Bà chăm chút cho ngoại hình, lúc nào xuất hiện cũng tràn đầy năng lượng, thần thái quý bà sang chảnh.

Tiết lộ cuộc sống sang chảnh của mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70: Ở biệt thự chục tỷ, tập yoga mỗi ngày - Ảnh 1
Bà Ngọc Hương, hiện nay đã tuổi U70 nhưng liên tục nhận được lời khen ngợi về khoản sắc vóc - Ảnh: FBNV

Để giữ được sức khỏe tốt, mẹ ruột Hà Hồ thường duy trì tập luyện yoga. Sở hữu cơ thể dẻo dai, bà không ngại thực hiện những động tác khó. Bà Ngọc Hương còn cùng con gái tập đôi, đòi hỏi sự ăn ý. Hiện tại, mẹ ruột Hà Hồ ở trong căn biệt thự thuê hoành tráng cạnh nhà con gái. Song, bà vẫn thường xuyên qua lại nhà ái nữ, phụ giúp việc chăm hai cháu Lisa - Leon, quán xuyến nhà cửa. 

Tiết lộ cuộc sống sang chảnh của mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70: Ở biệt thự chục tỷ, tập yoga mỗi ngày - Ảnh 2
Để giữ được sức khỏe tốt, mẹ ruột Hà Hồ thường duy trì tập luyện yoga - Ảnh: FBNV
Tiết lộ cuộc sống sang chảnh của mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70: Ở biệt thự chục tỷ, tập yoga mỗi ngày - Ảnh 3
Dù đã ở độ tuổi U70, song bà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung nhờ chăm tập thể dục - Ảnh: FBNV

Bố mẹ nữ ca sĩ đang sống trong căn biệt thự rộng rãi ngay trung tâm thành phố. Nội thất trong nhà khang trang, hiện đại khỏi bàn. Căn nhà này có giá lên tới 20 tỷ. Căn biệt thự của bố mẹ Hồ Ngọc Hà rất thoáng đãng, rộng rãi. Không gian phòng khách có nhiều mặt sử dụng kính, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên và đón ánh sáng tự nhiên. 

Tiết lộ cuộc sống sang chảnh của mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70: Ở biệt thự chục tỷ, tập yoga mỗi ngày - Ảnh 4
Căn biệt thự của bố mẹ Hồ Ngọc Hà rất thoáng đãng, rộng rãi - Ảnh: FBNV

Dù đã ở độ tuổi U70, song bà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Không chỉ thế, phong cách thời trang của mẹ Hà Hồ cũng rất đáng để học hỏi, giúp hack tuổi cực đỉnh. Mẹ của Hồ Ngọc Hà không hoạt động nghệ thuật nhưng mỗi lần xuất hiện cùng cô con gái nổi tiếng đều nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.

Tiết lộ cuộc sống sang chảnh của mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70: Ở biệt thự chục tỷ, tập yoga mỗi ngày - Ảnh 5
Phong cách thời trang của mẹ Hà Hồ cũng rất đáng để học hỏi, giúp hack tuổi cực đỉnh - Ảnh: FBNV

Dù là người nổi tiếng, bận rộn với nhiều lịch trình khác nhau nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn thường xuyên dành thời gian quan tâm, chăm sóc mẹ. Trên trang cá nhân, cô Ngọc Hương từng khoe khoảnh khắc được con gái cắt móng tay, trang điểm, làm tóc,...  Đã 64 tuổi nhưng mẹ Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì lối sống khoa học, lành mạnh. Chính nhờ điều đó nên cô Ngọc Hương thường xuyên "chặt ngọt" con gái nổi tiếng khi chung khung hình.

Tiết lộ cuộc sống sang chảnh của mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70: Ở biệt thự chục tỷ, tập yoga mỗi ngày - Ảnh 6
Cô Ngọc Hương thường xuyên "chặt ngọt" con gái nổi tiếng khi chung khung hình - Ảnh: Internet

Cho đến nay, Hồ Ngọc Hà đã trải qua hai lần sinh nở, lần lượt vào năm 2010 và năm 2020. Trong quá trình chăm sóc các con, bên cạnh nhận được sự quan tâm của bạn bè, người thân, cô còn đặc biệt được mẹ ruột ra sức chăm sóc, cưng chiều. 

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