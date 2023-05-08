Hậu 'lùm xùm' chuyện bảo hiểm: Ngọc Lan đáp trả cực căng, đòi 'ba mặt một lời' với khán giả khi bị mỉa mai

Động thái mới đây của diễn viên Ngọc Lan gây chú ý.

Trong 1 "lùm xùm" gần đây, diễn viên Ngọc Lan đã livestream trên Facebook, khẳng định đã bị tư vấn mập mờ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, khiến cô lầm tưởng rằng nộp vào 7 tỉ đồng sau 10 năm sẽ nhận được 10 tỉ đồng. Vụ việc này tạm thời được im ắng sau khi phía công ty này và nữ diễn viên đã có buổi gặp gỡ báo giới để chia sẻ chính thức về những ồn ào. Ngọc Lan khóc trên livestream vì vấn đề bảo hiểm Tưởng chừng mọi chuyện đã êm đẹp thì bất ngờ mới đây trên trang cá nhân, một khán giả đã bất ngờ để lại bình luận mỉa mai diễn viên Ngọc Lan xoay quanh vụ bảo hiểm. Và cô cũng có những đáp trả thẳng thắn, thậm chí còn đòi "ba mặt 1 lời" với người để lại bình luận ác ý này.

Cụ thể, một khán giả đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của diễn viên Ngọc Lan với nội dung: "Ngọc Lan còn nợ ngành bảo hiểm và những người làm bảo hiểm chân chính một lời xin lỗi công khai nha". Trước bình luận này, diễn viên Ngọc Lan đã không khỏi bất ngờ: "Ủa alo... Công ty bảo hiểm P.H. hả? Muốn tới công chuyện nữa không?". Khán giả này tiếp tục chất vấn diễn viên Ngọc Lan: "Ủa là sao Ngọc Lan nói quơ đũa cả nắm... Ngọc Lan xem lại những gì mình phát biểu đi... Nói đúng là không sợ gì cả nha Ngọc Lan".

Diễn viên Ngọc Lan và khán giả đáp trả nhau trên MXH Chưa dừng lại ở đó, trước phản ứng gay gắt của khán giả, Ngọc Lan đã đặt câu hỏi rằng người này có phải nhân viên chính thức của công ty kia hay không để qua xin lỗi theo yêu cầu. "Chị đòi em xin lỗi thì để em qua xin lỗi tận mặt. Chị không sợ thì chị trả lời giùm em là chị làm nhân viên chính thức của bảo hiểm P.H. hay không chính thức ạ. Chị hay có thói quen đặt điều quá hen. Lúc đi tư vấn đừng đặt điều nghe, tội người ta....", diễn viên Ngọc Lan nhắn nhủ.

Ngọc Lan đã có 1 màn đáp trả căng thẳng trên MXH với khán giả Được biết, trước đó sáng 20/4, diễn viên Ngọc Lan đã có buổi gặp gỡ với giới truyền thông để nói rõ về ồn ào liên quan đến bảo hiểm của cô trong thời gian qua. Tại buổi họp báo, tổng giám đốc công ty bảo hiểm đã xin lỗi nữ diễn viên. Diễn viên Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi và cho biết bức xúc này kéo dài đã khá lâu. Ngoài ra, cô cũng đưa ra quyết định duy trì hợp đồng bảo hiểm và loại trừ những sản phẩm không nằm trong nhu cầu. Ngọc Lan và phía công ty bảo hiểm đã có những giải quyết về vấn đề được bàn tán thời gian qua

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-lum-xum-chuyen-bao-hiem-ngoc-lan-dap-tra-cuc-cang-doi-ba-mat-mot-loi-voi-khan-gia-khi-bi-mia-mai-579508.html