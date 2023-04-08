Ngọc Lan lập di chúc từ 35 tuổi, không muốn 'đi bước nữa' vì quá lo cho con

Sao Việt 08/04/2023 13:50

Là mẹ đơn thân, Ngọc Lan luôn muốn lo cho con những điều tốt đẹp nhất, chính vì thế, nữ diễn viên đã lập di chúc từ khi mới 35 tuổi.

 

Ngọc Lan sinh năm 1985, chị là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Việt.

Với lối diễn linh hoạt, tự nhiên cùng sự hy sinh cho nghề nghiệp, Ngọc Lan đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá: 2 lần giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan truyền hình toàn quốc, giải Cánh diều, Ngôi sao xanh, HTV Awards…

Nổi tiếng và được ghi nhận nhờ tài năng diễn xuất nhưng đường tình duyên của Ngọc Lan khá lận đận. Sau khi đổ vỡ hôn nhân với nam diễn viên Thanh Bình, Ngọc Lan một mình nuôi con trai.

Ngọc Lan lập di chúc từ 35 tuổi, không muốn 'đi bước nữa' vì quá lo cho con - Ảnh 1
Việc dừng hẳn nửa năm không nhận show để ở nhà chăm con của Ngọc Lan khiến nhiều người ngạc nhiên

 

Ngọc Lan lập di chúc từ 35 tuổi, không muốn 'đi bước nữa' vì quá lo cho con - Ảnh 2
Song nữ diễn viên vô cùng hài lòng vì quãng thời gian được lớn lên cùng con, chăm sóc và ở cạnh cậu bé như một người bạn

 Bản thân trưởng thành trong khó khăn, lại làm mẹ đơn thân nên Ngọc Lan rất quan tâm, lo lắng cho con trai của mình. Năm 2022, nữ diễn viên tiết lộ trong 1 talkshow rằng chị đã lập di chúc khi mới ở tuổi 35:

“Năm 2020, tôi bị bệnh, cấp cứu 2 lần nên tôi phải làm di chúc. Tôi sợ lắm khi nghĩ đến cảnh con mình không ai nuôi. Tôi muốn làm di chúc rõ ràng vì cuộc sống này khắc nghiệt lắm, mình không biết được ngày mai mình thế nào”.

Mặc dù rất lo lắng và muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con nhưng Ngọc Lan cũng dạy dỗ con rất nghiêm khắc. Chị cho hay bản thân không nuông chiều con, cũng không vì bận rộn mà phó mặc việc chăm lo dạy dỗ con cho mẹ ruột:

“Louis chưa bao giờ được xem tivi quá 20 phút. Mẹ tôi cũng không can thiệp được cách dạy con của tôi”.

Vì quá thương con, Ngọc Lan không muốn kết hôn: “Không biết sau này tôi có thay đổi quan điểm hay không, nhưng tại thời điểm này tôi không muốn lấy chồng.

Ngọc Lan lập di chúc từ 35 tuổi, không muốn 'đi bước nữa' vì quá lo cho con - Ảnh 3
Ngọc Lan quan niệm là phụ nữ hiện đại thì không lệ thuộc vào bất cứ điều gì mà phải chủ động với cuộc sống của mình
Ngọc Lan lập di chúc từ 35 tuổi, không muốn 'đi bước nữa' vì quá lo cho con - Ảnh 4

Ngọc Lan từng chia sẻ với: “Có thể một ngày nào đó tôi vẫn yêu, có tình yêu nhưng lại không cần người đó cho cuộc sống của mình. Điều đó cũng không nói trước được. Duyên tới thì nhận thôi”

Nếu như gặp được người đàn ông phù hợp thì chắc chỉ dừng lại ở mức chia sẻ thôi chứ không muốn về chung nhà. Tôi không thích ai sai con tôi. Khi về chung nhà, họ có thương con mình thì họ sẽ có sự dạy dỗ, nhưng tôi không thích điều đó!"

Sáng 8/4, diễn viên Ngọc Lan đã phản hồi sau ồn ào mất tiền tỷ với công ty bảo hiểm diễn ra từ chiều 7/4. Cô cho biết: "Tôi không bị mất 7 tỉ đồng vì chỉ mới đóng 2,3 tỉ đồng nên rút bây giờ chỉ mất 2,3 tỉ đồng nhưng đóng tiếp thì sau 10 năm cũng không rút được đủ số tiền đúng như lời tư vấn viên đã cam kết. Tôi đang làm mọi cách để giảm thất thoát ở con số tối thiểu. Cái tôi bức xúc ở đây là tư vấn viên dụ dỗ mình để ký hợp đồng và mình không đọc hợp đồng nên con số sau 10 năm rút ra không đúng con số thỏa thuận. Phía công ty cũng không chăm sóc khách hàng và bảo đây là quy định công ty".

Ngọc Lan lập di chúc từ 35 tuổi, không muốn 'đi bước nữa' vì quá lo cho con - Ảnh 5
Nữ diễn viên nói câu chuyện của mình đang bị đẩy đi xa theo nhiều chiều hướng khác nhau.
Ngọc Lan lập di chúc từ 35 tuổi, không muốn 'đi bước nữa' vì quá lo cho con - Ảnh 6
Ngọc Lan nhấn mạnh, sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm vì sự bất cẩn của mình. 

“Mọi người nên xem hết livestream để hiểu hết câu chuyện, tránh gây hiểu nhầm. Tôi chưa bao giờ nói bảo hiểm xấu nhưng chúng ta cần cẩn thận khi đặt bút ký hợp đồng. Chúng ta không nên mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng mà hãy mua trực tiếp qua công ty bảo hiểm.

Câu chuyện của tôi đang bị đẩy ra xa theo nhiều chiều hướng khác nhau, nhưng tôi lại là người không muốn lên tiếng giải thích. Tôi chỉ đính chính thông tin lên trang cá nhân Facebook”, Ngọc Lan nhấn mạnh.

Về lỗi sai khi mua bảo hiểm nhân thọ, Ngọc Lan nói nếu kiện chắc chắn cô sẽ thua vì cô là người đã ký hợp đồng. Nữ diễn viên cho hay, sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm do không cẩn thận.

Ngọc Lan lên tiếng giải thích về việc mất 7 tỷ đồng sau khi bật khóc nức nở trên livestream

Ngọc Lan lên tiếng giải thích về việc mất 7 tỷ đồng sau khi bật khóc nức nở trên livestream

Vào chiều ngày 7/4, diễn viên Ngọc Lan vô cùng bức xúc, bật khóc nức nở trên sóng livestream vì dính ồn ào liên quan đến tiền bạc.

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