Diễn viên Ngọc Lan xúc động trải lòng về nghề: 'Ngày xưa tôi đẹp hơn bây giờ, cát-xê chỉ 50.000 đồng mà thấy sướng lắm'

Sao Việt 19/04/2023 12:09

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan bất ngờ xuất hiện tại một chương trình. Tại đây, cô đã có những chia sẻ khiến người xem không khỏi xúc động.

Sau những ồn ào liên quan đến việc mua bảo hiểm, Ngọc Lan bất ngờ xuất hiện trong chương trình 'The Khang show', trải lòng về hành trình bén duyên với nghệ thuật cũng như những thăng trầm trong chuyện tình cảm và cuộc sống làm mẹ đơn thân ở tuổi U40. 

Diễn viên Ngọc Lan xúc động trải lòng về nghề: 'Ngày xưa tôi đẹp hơn bây giờ, cát-xê chỉ 50.000 đồng mà thấy sướng lắm' - Ảnh 1

'Kiều nữ' Ngọc Lan tiết lộ mình sinh ra trong gia đình bình dân, mẹ làm công nhân, còn bố mất lúc cô hơn 1 tuổi. Chứng kiến mẹ một mình tần tảo nuôi 2 anh em ăn học, cô luôn khát khao vươn lên để thay đổi cuộc sống. 

Diễn viên kể: 'Nhờ gương mặt đẹp và vóc dáng nổi bật, tôi trở thành người mẫu. Thuở đó, tôi đẹp hơn bây giờ, một nét đẹp chân chất mà người ta gọi là 'chân còn phèn'. Đậu đại học nhưng tôi quyết định đi làm vì nhà nghèo. Bên cạnh vai trò người mẫu, tôi nhận lời đóng MV, quay quảng cáo, minh họa cho các video karaoke… Cầm số tiền công 50.000 đồng về đưa mẹ, tôi thấy sung sướng lắm'. 

Đạo diễn Đinh Đức Liêm là người bén duyên cho Ngọc Lan đến với nghề diễn xuất với phim Công ty thời trang. Thời gian đầu, cô vẫn duy trì đóng phim và làm người mẫu để có thu nhập trang trải cuộc sống. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô là khi đảm nhiệm vai chính trong phim 'Kiều nữ và đại gia'. Sau đó, Ngọc Lan nhận được nhiều lời mời đóng phim và trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. 

Diễn viên Ngọc Lan xúc động trải lòng về nghề: 'Ngày xưa tôi đẹp hơn bây giờ, cát-xê chỉ 50.000 đồng mà thấy sướng lắm' - Ảnh 2
Đạo diễn Đinh Đức Liêm là người bén duyên cho Ngọc Lan đến với nghề diễn xuất với phim Công ty thời trang - Ảnh: Internet

Nói về việc thường xuyên đóng các vai phản diện, Ngọc Lan cho biết từng gặp nhiều tình huống 'dở khóc dở cười' ngoài đời: 'Mẹ tôi đi chợ bị người ta nói 'con gái bà giật chồng, tối qua tôi mới xem' khiến mẹ chưng hửng, một lúc sau mới biết đó là câu chuyện trên phim', nữ diễn viên kể. Ngược lại, những người thương mến vai diễn của Ngọc Lan cũng hay cho thêm đồ mỗi khi mẹ cô đi chợ.

Về chuyện tình cảm, nữ diễn viên thừa nhận mình từng trải qua nhiều cuộc tình đau thương, ly hôn và cuối cùng phải làm mẹ đơn thân ở tuổi U40. Diễn viên 8x tiết lộ từng thương thầm thầy giáo mình và có bạn trai là tiến sĩ…

'Với tôi, mối tình đầu là sâu đậm nhất. Nhớ lại, tôi vẫn thấy tiếc nuối. Nếu như cả hai trưởng thành hơn, có lẽ đã không mất nhau. Yêu mà không thành là do chưa đủ duyên. Tôi nghĩ, mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Nếu lý do trong kiếp này không lý giải được thì mình cứ đổ nó cho kiếp trước', Ngọc Lan bộc bạch.

Diễn viên Ngọc Lan xúc động trải lòng về nghề: 'Ngày xưa tôi đẹp hơn bây giờ, cát-xê chỉ 50.000 đồng mà thấy sướng lắm' - Ảnh 3
Ngọc Lan và Thanh Bình đã ly hôn - Ảnh: Internet

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Ngọc Lan cho biết bản thân đang cảm thấy vô cùng tự do, thoải mái bên con trai nhỏ. Tuy nhiên, đôi lúc cô chạnh lòng vì không cho con trai được một gia đình trọn vẹn. 

Trong mắt Ngọc Lan, bé Louis là nhóc tì mạnh mẽ, tự lập. Cô dạy con tự chăm sóc cho bản thân, trân trọng tình cảm của bố cùng gia đình nội. 'Đó là những điều không thể chối bỏ, không thể tước đi của con', cô nói. 

Trao đổi với báo Dân trí hồi tháng 3, Ngọc Lan thừa nhận việc làm mẹ đơn thân với cô vô cùng khó khăn và khổ sở. Nữ diễn viên cho biết mình còn nhiều thiếu sót trong cách dạy con. Tuy nhiên, bằng tấm lòng của người mẹ, diễn viên 8X luôn hết mực yêu thương và bù đắp cho con về mọi mặt.

Ngọc Lan lập di chúc từ 35 tuổi, không muốn 'đi bước nữa' vì quá lo cho con

Ngọc Lan lập di chúc từ 35 tuổi, không muốn 'đi bước nữa' vì quá lo cho con

Là mẹ đơn thân, Ngọc Lan luôn muốn lo cho con những điều tốt đẹp nhất, chính vì thế, nữ diễn viên đã lập di chúc từ khi mới 35 tuổi.

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