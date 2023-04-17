Ngọc Lan giàu cỡ nào ở tuổi 37 mà chi hơn 700 triệu mỗi năm để mua bảo hiểm?

Ngọc Lan sinh năm 1985, là nữ diễn viên kiêm MC quen mặt với nhiều khán giả xem đài. Cô ghi dấu ấn qua các bộ phim Ngõ vắng, Bán chồng, Trói buộc yêu thương, Kiều nữ và Đại gia.

Ngọc Lan là diễn viên nổi tiếng trong showbiz Việt. Cô sinh năm 1985 tại TP.HCM trong một gia đình khó khăn. Cha của cô mất vì bệnh ung thư phổi, kể từ năm Ngọc Lan 1 tuổi, mẹ đã thay ba gồng gánh gia đình, làm đủ việc nuôi các con khôn lớn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Lan sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Tuy vậy, cô khá kín tiếng và ít chia sẻ như nhiều nghệ sĩ khác.

Năm 2019, Ngọc Lan gây xôn xao khi xác nhận "đường ai nấy đi" với diễn viên Thanh Bình sau 3 năm gắn bó. Hậu ly hôn, Ngọc Lan tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ và sống an yên bên con trai Louis.

Năm 2020, sau khi chia tay diễn viên Thanh Bình, Ngọc Lan từng chi một số tiền lớn để mua liên tiếp hai căn hộ sang trọng, 3 phòng ngủ tại Quận 2, TP. HCM. Cô cũng tậu xe hơi sang trọng để phục vụ chuyện đi lại.

Căn hộ Ngọc Lan tậu vào năm 2020. (Ảnh: FBNV)

Hình ảnh bên trong biệt thự của Ngọc Lan. (Ảnh: FBNV)

Cô thường khoe những hình ảnh đời thường với con trai Louis (Ảnh: FBNV)

Đầu năm 2023, nữ diễn viên khai trương cửa hàng tại một khu đô thị sầm uất ở quận 7, TP.HCM. Nguồn tin cho biết, giá thuê căn hộ ở đây lên đến hơn chục triệu đồng/tháng. Trước đó, cô cũng từng hé lộ một góc tại căn biệt thự riêng của mình thông qua hình ảnh trên mạng xã hội.

Trong loạt ảnh Ngọc Lan đăng tải, khán giả có thể thấy không gian cửa hàng mỹ phẩm của nữ diễn viên rất sang trọng, hoành tráng. Từ ngoài sân đến bên trong đều có thiết kế đẳng cấp, bài trí sản phẩm đẹp mắt.

Bên ngoài cửa hàng của Ngọc Lan (Ảnh: FBNV)

Trước đây Ngọc Lan cũng từng đăng tải ảnh khoe bộ sưu tập cốc của mình. Bức ảnh được đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều bình luận khen ngợi diện mạo ngày càng trẻ trung xinh đẹp cùng sự đảm đang, khéo léo của Ngọc Lan. Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng đổ dồn sự quan tâm vào chiếc tủ kính đựng hàng trăm ly cốc đắt đỏ với đủ các kiểu dáng, kích thước sau lưng nữ diễn viên.

Có thể thấy, Ngọc Lan là "dân chơi cốc" thứ thiệt khi sở hữu hàng trăm chiếc ly, cốc với đủ kiểu dáng. Những chiếc cốc này đến từ những thương hiệu đắt đỏ được Ngọc Lan dày công sưu tập và lưu giữ cẩn thận. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô bắt đầu sưu tập ly/cốc in tên địa danh từ 10 năm trước. Đến nay, số lượng ly, cốc của cô đã chất thành từng tủ kính, có tổng giá trị lên đến vài trăm triệu. Chiếc tủ sau lưng cô nàng chỉ là "sơ sơ thôi".

1 góc trong bộ sưu tập khủng của nữ diễn viên (Ảnh: FBNV)

Ngọc Lan từng khoe dàn ly "khủng" của mình trong một clip trước đó (Ảnh: FBNV)

Ngọc Lan sưu tập ly cốc đã được 10 năm (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó nữ diễn viên cũng tậu xế hộp đắt tiền để phục vụ cho công việc di chuyển, đi quay hay tham gia các sự kiện giải trí. Dù vậy cô nàng vẫn khá kín tiếng, ít khoe tài sản lên mạng xã hội mà thay vào đó là hình ảnh đời thường bên cạnh con trai Louis.

Bên cạnh công việc, diễn viên Ngọc Lan còn dành nhiều thời gian để chăm sóc con trai. Kể từ khi "đường ai nấy đi" với diễn viên Thanh Bình đến nay, nữ diễn viên vẫn giữ thói quen làm nghệ thuật 6 tháng, còn lại là dành thời gian cho con trai.

Bên cạnh công việc, diễn viên Ngọc Lan còn dành nhiều thời gian để chăm sóc con trai (Ảnh: FBNV)

Mới đây, Ngọc Lan gây chú ý khi livestream chia sẻ việc bản thân đã bị tư vấn mập mờ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, dẫn tới nguy cơ mất hàng tỷ đồng. Nữ diễn viên cho biết, cô đã mua bảo hiểm cho mình và con trai với tổng mức phí là 700 triệu đồng/năm. Theo lời tư vấn, cô sẽ thu về khoảng 10 tỷ đồng tiền lãi và rút ra tiền vốn 7 tỷ đồng nếu tham gia đầy đủ thời hạn. Tuy nhiên, khi đến công ty bảo hiểm, cô bất ngờ khi thời hạn bảo hiểm ghi con số 74 năm, không giống với con số 10 năm.