Sau ồn ào bị 'lừa' tiền tỷ bảo hiểm, Ngọc Lan hiếm hoi lộ diện trên MXH, thần sắc hiện tại ra sao?

Hậu trường 15/04/2023 07:42

Sau khi tạo làn sóng tranh cãi, phía Ngọc Lan cũng hạn chế chia sẻ trên trang cá nhân. Cho đến mới đây, một người bạn của Ngọc Lan đã bất ngờ đăng tải ảnh mới nhất của nữ diễn viên.

Mới đây, trên mạng xã hội, Ngọc Lan trở thành tâm điểm chú ý khi livestream khóc lóc lên tiếng chuyện mua bảo hiểm bị 'lừa mất' 2,3 tỷ đồng. Ngay sau đó, một số cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực, đồng cảm với nữ diễn viên. Tuy nhiên, cô cũng nhận về không ít bình luận ném đá, chỉ trích và cho rằng cô đang làm ảnh hưởng đến những người đã và đang có ý định tham gia bảo hiểm.

Sau khi tạo làn sóng tranh cãi, phía Ngọc Lan cũng hạn chế chia sẻ trên trang cá nhân. Cho đến mới đây, một người bạn của Ngọc Lan đã bất ngờ đăng tải ảnh mới nhất của nữ diễn viên. Trong ảnh, cô xuất hiện với thần sắc rạng rỡ hơn, tươi tắn hẳn sau ồn ào. Đồng thời, người này cũng nhắn nhủ Ngọc Lan vực dậy tinh thần: "Cha con M. đã chọc cho cô Ngọc Lan cười thật tươi rồi nè. Đừng buồn nữa nha cô Ngọc Lan xinh đẹp ơi. Khán giả luôn yêu mến và bên cạnh cô nè".

Sau ồn ào bị 'lừa' tiền tỷ bảo hiểm, Ngọc Lan hiếm hoi lộ diện trên MXH, thần sắc hiện tại ra sao? - Ảnh 1
Trong ảnh, cô xuất hiện với thần sắc rạng rỡ hơn, tươi tắn hẳn sau ồn ào - Ảnh: Internet

Màn lộ diện hiếm hoi của Ngọc Lan giữa ồn ào bảo hiểm nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại lời chia sẻ và quan tâm đến nữ diễn viên. Có thể thấy, sau vụ việc, cô cũng cảm thấy khá buồn khi nhận loạt chỉ trích lớn từ cộng động mạng.

Đến mới đây, một người bạn của Ngọc Lan đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất về nữ diễn viên. Trong ảnh, cô xuất hiện với với ngoài trẻ trung cùng thần sắc rạng rỡ. 

Sau ồn ào bị 'lừa' tiền tỷ bảo hiểm, Ngọc Lan hiếm hoi lộ diện trên MXH, thần sắc hiện tại ra sao? - Ảnh 2
Trước đó, Ngọc Lan trở thành tâm điểm chú ý khi livestream khóc lóc lên tiếng chuyện mua bảo hiểm bị 'lừa mất' 2,3 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 11/4, phía bảo hiểm MVI Life đã có thông cáo chính thức xung quanh vụ việc khách hàng của công ty - diễn viên Ngọc Lan phản ánh những quan ngại của cô trên mạng xã hội về quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm.

MVI Life cho biết các hợp đồng bảo hiểm mà diễn viên Ngọc Lan đề cập là do Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam cung cấp trước khi công ty này được Tập đoàn Tài chính Manulife mua lại vào cuối năm 2021. Việc đổi tên từ Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam sang Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI (MVI Life) được Bộ Tài chính phê duyệt ngày 7/6/2022.

Sau ồn ào bị 'lừa' tiền tỷ bảo hiểm, Ngọc Lan hiếm hoi lộ diện trên MXH, thần sắc hiện tại ra sao? - Ảnh 3
Thông cáo chính thức của MVI Life về hợp đồng bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan - Ảnh: báo Người Lao động

Tuy nhiên, việc thay đổi tên công ty không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của khách hàng. MVI Life khẳng định vẫn luôn tuân thủ mọi quy định, cam kết trong hợp đồng giữa công ty với khách hàng và đối tác.

"MVI Life coi trọng mọi phản hồi, khiếu nại của khách hàng và luôn chủ động làm việc với khách hàng nhằm hiểu rõ bối cảnh, quan ngại của họ để đề xuất hướng giải quyết phù hợp. Với trường hợp diễn viên Ngọc Lan, tuân theo các giá trị cốt lõi của công ty, chúng tôi đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với khách hàng và luật sư của cô, tích cực tiếp nhận phản hồi, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc" - thông cáo của MVI Life nhấn mạnh. 

Sau ồn ào bị 'lừa' tiền tỷ bảo hiểm, Ngọc Lan hiếm hoi lộ diện trên MXH, thần sắc hiện tại ra sao? - Ảnh 4
MVI Life cũng cho biết đã liên lạc với các đại lý liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan để xác minh vụ việc - Ảnh: Internet

MVI Life còn thông tin, trước thời điểm xảy ra phản ánh của diễn viên Ngọc Lan trên mạng xã hội, công ty và khách hàng đã thảo luận, đồng ý, hoàn tất các bước chuẩn bị cho việc điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm theo đúng đặc tính, quyền lợi sản phẩm quy định trong điều khoản hợp đồng. 

Về những khúc mắc trong hợp đồng mà diễn viên Ngọc Lan phản ánh, MVI Life cho biết, thời điểm khách hàng này mới tham gia bảo hiểm cách đây vài năm (khi Aviva chưa sáp nhập Manulife), cô xác nhận đã nhận được bộ hợp đồng bảo hiểm và ký trên các giấy tờ liên quan. Công ty cũng đã thực hiện cuộc gọi chào mừng khách hàng, lưu ý cô đọc kỹ các điều khoản hợp đồng, đồng thời thông báo có 21 ngày cân nhắc để thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan.

MVI Life cũng cho biết đã liên lạc với các đại lý liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan. Kết quả xác minh về hành vi tư vấn của đại lý sẽ được công ty thông báo tới diễn viên Ngọc Lan trong thời gian sớm nhất.

Diễn viên Ngọc Lan giao kết với MVI Life sản phẩm bảo hiểm gì?

Diễn viên Ngọc Lan giao kết với MVI Life sản phẩm bảo hiểm gì?

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI (MVI Life) đã có báo cáo chi tiết về hợp đồng công ty và diễn viên Ngọc Lan.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Lan lộ diện diễn viên Ngọc Lan Ngọc Lan bị lừa

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 26 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'