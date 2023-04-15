Sau ồn ào bị 'lừa' tiền tỷ bảo hiểm, Ngọc Lan hiếm hoi lộ diện trên MXH, thần sắc hiện tại ra sao?

Sau khi tạo làn sóng tranh cãi, phía Ngọc Lan cũng hạn chế chia sẻ trên trang cá nhân. Cho đến mới đây, một người bạn của Ngọc Lan đã bất ngờ đăng tải ảnh mới nhất của nữ diễn viên.
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Mới đây, trên mạng xã hội, Ngọc Lan trở thành tâm điểm chú ý khi livestream khóc lóc lên tiếng chuyện mua bảo hiểm bị 'lừa mất' 2,3 tỷ đồng. Ngay sau đó, một số cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực, đồng cảm với nữ diễn viên. Tuy nhiên, cô cũng nhận về không ít bình luận ném đá, chỉ trích và cho rằng cô đang làm ảnh hưởng đến những người đã và đang có ý định tham gia bảo hiểm.
Sau khi tạo làn sóng tranh cãi, phía Ngọc Lan cũng hạn chế chia sẻ trên trang cá nhân. Cho đến mới đây, một người bạn của Ngọc Lan đã bất ngờ đăng tải ảnh mới nhất của nữ diễn viên. Trong ảnh, cô xuất hiện với thần sắc rạng rỡ hơn, tươi tắn hẳn sau ồn ào. Đồng thời, người này cũng nhắn nhủ Ngọc Lan vực dậy tinh thần: "Cha con M. đã chọc cho cô Ngọc Lan cười thật tươi rồi nè. Đừng buồn nữa nha cô Ngọc Lan xinh đẹp ơi. Khán giả luôn yêu mến và bên cạnh cô nè".
Màn lộ diện hiếm hoi của Ngọc Lan giữa ồn ào bảo hiểm nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại lời chia sẻ và quan tâm đến nữ diễn viên. Có thể thấy, sau vụ việc, cô cũng cảm thấy khá buồn khi nhận loạt chỉ trích lớn từ cộng động mạng.
Đến mới đây, một người bạn của Ngọc Lan đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất về nữ diễn viên. Trong ảnh, cô xuất hiện với với ngoài trẻ trung cùng thần sắc rạng rỡ.
Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 11/4, phía bảo hiểm MVI Life đã có thông cáo chính thức xung quanh vụ việc khách hàng của công ty - diễn viên Ngọc Lan phản ánh những quan ngại của cô trên mạng xã hội về quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm.
MVI Life cho biết các hợp đồng bảo hiểm mà diễn viên Ngọc Lan đề cập là do Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam cung cấp trước khi công ty này được Tập đoàn Tài chính Manulife mua lại vào cuối năm 2021. Việc đổi tên từ Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam sang Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI (MVI Life) được Bộ Tài chính phê duyệt ngày 7/6/2022.
Tuy nhiên, việc thay đổi tên công ty không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của khách hàng. MVI Life khẳng định vẫn luôn tuân thủ mọi quy định, cam kết trong hợp đồng giữa công ty với khách hàng và đối tác.
"MVI Life coi trọng mọi phản hồi, khiếu nại của khách hàng và luôn chủ động làm việc với khách hàng nhằm hiểu rõ bối cảnh, quan ngại của họ để đề xuất hướng giải quyết phù hợp. Với trường hợp diễn viên Ngọc Lan, tuân theo các giá trị cốt lõi của công ty, chúng tôi đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với khách hàng và luật sư của cô, tích cực tiếp nhận phản hồi, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc" - thông cáo của MVI Life nhấn mạnh.
MVI Life còn thông tin, trước thời điểm xảy ra phản ánh của diễn viên Ngọc Lan trên mạng xã hội, công ty và khách hàng đã thảo luận, đồng ý, hoàn tất các bước chuẩn bị cho việc điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm theo đúng đặc tính, quyền lợi sản phẩm quy định trong điều khoản hợp đồng.
Về những khúc mắc trong hợp đồng mà diễn viên Ngọc Lan phản ánh, MVI Life cho biết, thời điểm khách hàng này mới tham gia bảo hiểm cách đây vài năm (khi Aviva chưa sáp nhập Manulife), cô xác nhận đã nhận được bộ hợp đồng bảo hiểm và ký trên các giấy tờ liên quan. Công ty cũng đã thực hiện cuộc gọi chào mừng khách hàng, lưu ý cô đọc kỹ các điều khoản hợp đồng, đồng thời thông báo có 21 ngày cân nhắc để thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan.
MVI Life cũng cho biết đã liên lạc với các đại lý liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan. Kết quả xác minh về hành vi tư vấn của đại lý sẽ được công ty thông báo tới diễn viên Ngọc Lan trong thời gian sớm nhất.