Hậu giảm cân thành công, Ngọc Lan bất ngờ khoe vẻ đẹp bất chấp tuổi tác trong bộ ảnh mới

Ở tuổi 37, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp như năm nào mà còn có phần mặn mà hơn. Trong bộ ảnh mới nhất do nhiếp ảnh TangTang thực hiện, Ngọc Lan mang vẻ đẹp quyến rũ và sắc sảo. Với hai layout màu và trắng đen, bộ ảnh mang sự tương phản tạo nên hai sắc thái khác biệt nhưng vẫn thể hiện vẻ nữ tính của Ngọc Lan.

Ngọc Lan không còn là gương mặt xa lạ với người hâm mộ, tham gia nhiều dự án phim truyền hình cũng như các gameshow khiến độ phủ sóng của cô trở nên ấn tượng hơn. Từng có thời điểm phát tướng gây xôn xao cộng đồng mạng nhưng đến hiện tại, bà mẹ 1 con đã tự tin khoe dáng nuột.

Ở tuổi 37, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung, gợi cảm, không có bất kì dấu hiệu tuổi tác nào.

Nữ diễn viên tạo dáng khoe được vóc dáng đáng ngưỡng mộ sau nổ lực giảm cân trước đó của cô.

Trong bộ ảnh này, Ngọc Lan mang vẻ đẹp mặn mà nhưng vẫn có nét nhẹ nhàng. Tuy trong cùng một bộ ảnh nhưng Ngọc Lan thể hiện hai thần thái hoàn toàn khác biệt, ở bộ ảnh có màu Ngọc Lan thể hiện nét đẹp thanh tao, tạo dáng cùng những bông hoa lan. Thể hiện nét nữ tính, trẻ trung. Ngược lại, bộ ảnh trắng đen mang thần sắc của người phụ nữ quyến rũ, cách tạo dáng của Ngọc Lan cũng có phần mạnh mẽ, bí ẩn hơn.

Với tông màu đen trắng càng thể hiện nét quyến rũ của cô trong bộ ảnh lần này.

Ngọc Lan đầy nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ trong bộ váy đính đá pha lê.

Với make up đậm càng làm rõ nét nhan sắc mặn mà của Ngọc Lan.

Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Lan là một trong những bà mẹ đơn thân được ngưỡng mộ nhất nhì làng giải trí Việt. Sau hôn nhân tan vỡ cùng diễn viên Thanh Bình, nữ diễn viên Ngọc Lan ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp.

Ở thời điểm hiện tại, cô nàng đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và được nhiều người yêu mến.

Song song với sự nghiệp rực rỡ với nhiều dấu ấn nhất định, cô cũng được biết đến là người mẹ hết lòng yêu thương con cái, người mẹ tần tảo, được khán giả hưởng ứng, yêu mến bởi cách dạy con khoa học, hợp lý.

Bên cạnh đó, mặc dù đã “đường ai nấy đi” với Thanh Bình nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ văn minh, để cho chồng cũ được hoàn thành trách nhiệm làm cha. Ngọc Lan hiện đang hạnh phúc cùng con trai Louis, khoảng thời gian này cô dành sự quan tâm cho con trai của mình.

Ngọc Lan cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn con trai lớn khôn, ngoan ngoãn, lễ phép, cô cũng thường xuyên đăng tải các khoảnh khắc của gia đình lên mạng xã hội. Làm mẹ đơn thân vừa chăm con vừa đóng phim có lẽ rất khó để cân bằng nhưng may mắn cô có bà ngoại của Louis giúp đỡ. Vào những ngày lịch quay phim dày đặc, bà ngoại sẽ đưa đón Louis đi học, chăm sóc Louis thay cô.

Dù bận rộn, nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng để dành nhiều thời gian chăm sóc và nuôi dạy cho con.

Gia đình chính là đỉnh tựa vững chắc cho Ngọc Lan, nữ diễn viên đầy năng lượng tích cực làm việc khi nghĩ về gia đình. Chính vì vậy mà nữ diễn viên dễ dàng chiếm trọn được tình cảm của công chúng bởi lối sống lạc quan, mạnh mẽ, cô còn được xem như hình ảnh cho người phụ nữ hiện đại, văn minh.