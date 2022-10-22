"Ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra, con gái cựu "chân dài" 8X tuổi nhỏ đã dư giả "của ăn của để"

Sao Việt 22/10/2022 13:00

Bé Kiến Lửa nhà Trang Trần có cuộc sống "ngậm thìa vàng" ngay từ khi được sinh ra, cứ sinh nhật là sổ đỏ tăng dần.

Không chỉ được khán giả biết đến với vai trò người mẫu, Trang Trần còn nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng hơn khi bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh, đầu tư bất động sản.

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 1
Trang Trần 

Trang Trần về chung một nhà với ông xã Việt kiều Louis Trần vào năm 2020, cô và chồng đã có con gái đầu lòng đáng yêu, được gọi với tên thân mật là Kiến Lửa. 

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 2

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 3

Sau khi rút khỏi showbiz, cựu người mẫu 8X đã tậu được thêm không ít nhà cửa với số tiền nhờ vào công việc kinh doanh. Nhiều lần khán giả được chứng kiến gia tài đồ sộ của cô qua những tấm ảnh chụp cơ ngơi hoành tráng, giấy tờ sổ đỏ, trị giá hơn vài chục tỷ đồng. 

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần tiếp tục đăng tải hình ảnh cô đang đi mua đất. Được biết, đây là món quà quen thuộc cô dành tặng cho con gái nhân dịp sinh nhật. 

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 4

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 5
Trang Trần tiếp tục gây sốt khi vừa tậu cho con gái một mảnh đất tại Buôn Mê Thuột mừng sinh nhật của con. Khoảng đất rộng mênh mông giữa khung cảnh yên bình là mơ ước của nhiều người. 

Chia sẻ trên trang cá nhân, cô cho biết: "Năm nay sinh nhật con yêu mẹ lại tặng con và dì mấy mét đất để lỡ về già chán đô thị mình về đây cho thoáng". Theo bài đăng, Trang Trần tậu mảnh đất có diện tích lớn và thoáng đãng, nằm cách xa khu đô thị nhộn nhịp nhiều khói bụi.

Như thông lệ, mỗi dịp bé Kiến Lửa lên tuổi mới Trang Trần tặng cho con "của ăn của để". Năm 2020, cô và chồng quyết định tậu một lô đất có diện tích gần 150m2 tại TP.HCM làm quà cho con gái yêu.

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 6

Ái nữ đầu lòng được nữ siêu mẫu đầu tư không tiếc tay từ khi sinh ra cho đến nay. Ngoài của cải vật chất, "chân dài" cho con gái theo học tại một ngôi trường có học phí hơn 500 triệu đồng/năm.

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 7
Cô đầu tư cho con học một ngôi trường quốc tế có học phí hơn 500 triệu đồng/năm.

Từ khi sinh ra, Kiến Lửa được mẹ diện quần áo hiệu đắt đỏ. Mỗi tháng Trang Trần và chồng chi số tiền khoảng 20 triệu đồng cho người giúp việc và tài xế riêng của con gái. Chi phí sinh hoạt ăn uống mua sắm cho con vào khoảng 35 - 40 triệu đồng/tháng chưa bao gồm chi phí du lịch nghỉ dưỡng. Khoảng ăn uống của ái nữ được cô chăm chút kỹ lưỡng, đa số con sẽ ăn tại nhà để đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm. Dù còn nhỏ nhưng con gái Trang Trần đã được mẹ cho đi du lịch nước ngoài thường xuyên, tận hưởng nhiều đặc quyền của những người giàu có.

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 8

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 9

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 10
Túi xách đến từ các thương hiệu đắt đỏ trên thế giới cũng được Trang Trần mua về cho con gái cưng.
'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 11
Trang Trần chi mạnh tay tặng ngay xế hộp tiền tỷ cho con 
'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 12
Kiến Lửa được ba mẹ cho đi du lịch trong và ngoài nước thường xuyên.
'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 13
Nữ siêu mẫu cho con gái thoải mái khám phá nhiều trải nghiệm mới lạ trong cuộc sống để phát triển bản thân. 

 'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 14

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 15
Trang Trần thường xuyên dắt con gái đến các sự kiện lớn nhỏ

Khoảng vật chất Trang Trần không hề tiếc tay đầu tư tất cả những điều tốt nhất cho con, mong con có được môi trường trưởng thành tốt nhất. Ngoài ra, cô nổi tiếng là người mẹ nghiêm khắc trong vấn đề giáo dục con.

Cách Trang Trần dạy con nhận được nhiều lời khen từ công chúng, thay vì đánh mắng, cô sẽ giải thích một cách bình tĩnh về những lỗi sai của con, yêu cầu con suy nghĩ về hành động đó của mình và không tái phạm lại lần nữa.

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 16
Cho con mọi thứ, nhưng cựu người mẫu vẫn nuôi dạy con nghiêm khắc để con phát triển đúng hướng. 

Ngoài các dịp đặc biệt cựu người mẫu mạnh tay chi tiền tỷ dành cho con, hầu hết những ngày còn lại cô đều tiết kiệm từng ít một, dạy bé Kiến cách quan tâm, chia sẻ với cô bác đang gặp khó khăn.

Dù luôn yêu thương, chiều chuộng con hết mức, nhưng trong việc dạy con cô nàng vẫn rất nghiêm khắc, cô luôn phân biệt rõ rệt việc nuông chiều hợp lý và nuôi dạy con cái phát triển đúng hướng. Cô luôn dạy con phát triển theo cách tự nhiên nhất. Cô muốn con mình chơi với các bạn, năng động qua các trò chơi vận động chân tay hơn là cắm mặt xem điện thoại. Đây cũng là cách dạy mà các bậc phụ huynh khác nên học hỏi. 

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 17

'Ngậm thìa vàng' từ khi sinh ra, con gái cựu 'chân dài' 8X tuổi nhỏ đã dư giả 'của ăn của để' - Ảnh 18
Dành thời gian để chơi và nuôi dạy con là cách để trẻ phát triển tốt nhất.
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