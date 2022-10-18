Con gái Thành Trung - Thu Phượng 12 tuổi ra dáng thiếu nữ, lớn phổng phao khiến dân tình hết lời khen ngợi

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Thu Phượng chia sẻ những hình ảnh đẹp của con gái Zon nhân dịp sinh nhật tròn 12 tuổi của bé khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng, mới ngày nào bé tí nay đã lớn phổng phao.

Đáng chú ý, là vẻ ngoài của con gái Thu Phượng khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi. Zon ở tuổi 12 đã ra dáng thiếu nữ dịu dàng, e ấp. Cô nhóc thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ nhưng điệu cười duyên khá giống bố MC Thành Trung.

Càng lớn, Zon càng ra dáng thiếu nữ, nhan sắc ngày càng xinh đẹp, ngọt ngào, nụ cười duyên dáng là những gì mà cộng đồng mạng hết lời khen ngợi dành cho cô bé

Trong những bức ảnh, ai nấy đều thấy cả gia đình nữ ca sĩ đều rất hạnh phúc, và ấm áp. Bà mẹ hạnh phúc gửi những lời chúc ngọt ngào tới con gái yêu của mình. "Chúc mừng sinh nhật nàng thơ Vi An của mẹ. Bước vào ngưỡng tuổi teen đầy mơ mộng, ba mẹ không có gì hơn ngoài tình yêu thương và luôn muốn đồng hành làm bạn với con từng ngày, từng giờ để được chứng kiến, đón nhận mọi sự thay đổi hình thành nhân cách, tư duy và nhận thức... của con. Một sinh nhật thật vui, hạnh phúc cười nhiều nhất mỗi ngày nhé Zon-Blackpink xinh xắn".

Bên dưới bài viết, nhiều người để lại lời chúc mừng sinh nhật đầy ý nghĩa dành cho con gái của Thu Phượng. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn đặc biệt dành nhiều lời khen cho nhan sắc tuổi dậy thì của bé Zon, vừa xinh đẹp lại còn có tài năng nhảy múa cực cuốn hút.

Bé Zon lúc nhỏ là một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương nhưng càng dậy thì càng lớn nhanh trông thấy, ra dáng thiếu nữ với đôi chân dài mướt mải và đã thích làm điệu, làm đẹp với phong cách thời trang hợp lứa tuổi. Ngoài ra, ca sĩ Thu Phượng cũng giúp con gái biết yêu thương bản thân mình hơn bằng việc dạy cho bé cách chăm sóc da tại nhà từ những sản phẩm lành tính kết hợp ăn ngủ và tập luyện thể dục thể thao, tập nhảy mỗi ngày.

Mới hôm nào còn bé tí, bé Zon nay lớn phổng phao khiến dân tình ngỡ ngàng vì không nhận ra

Càng lớn cô bé càng biết cách yêu chiều bản thân, biết cách ăn mặc phù hợp với lứa tuổi.

Zon là 'kết tinh tình yêu' của nữ ca sĩ Thu Phượng và chồng cũ Thành Trung. Từ sau khi ly hôn Thành Trung, Thu Phượng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau đó, cô bất ngờ tái hôn với chồng ngoại quốc.

Ông xã của Thu Phượng tên Yvain De Bake, người Hà Lan. Theo Gia đình xã hội, anh Yvain hơn Thu Phượng 4 tuổi, là giáo viên môn Tự nhiên xã hội và Kỹ thuật tại một trường trung học quốc tế song song công việc thiết kế lập trình tự do.

Thu Phượng từng chia sẻ, lý do cô tin tưởng ông xã và chấm dứt cuộc sống mẹ đơn thân: “Yvain là một người đàn ông lịch sự, rất tốt bụng và cực kỳ hiền lành”.

Nữ ca sĩ cảm thấy yên tâm vì chồng Tây là người dịu dàng, biết chăm lo cho gia đình

Khi gắn bó với Thu Phượng, anh Yvain trở thành người cha thứ hai của bé Zon - con gái riêng của Thu Phượng. Vợ cũ của Thành Trung tâm sự rằng nếu có con chung, vợ chồng cô sẽ đón nhận, còn trước mắt, cả hai cùng có quan điểm sẽ chăm sóc bé Zon.

Chồng mới là người chu đáo, và xem bé Zon như ruột thịt của mình, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Mặc dù anh Bull chưa từng có con trước đó nhưng anh yêu thương Zon như chính con ruột của mình. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến Thu Phượng muốn gắn kết một đời với người đàn ông này.

Nữ ca sĩ dành lời khen nhiều cho anh Bull trong vai trò làm bố của Zon. "Anh Bull và Zon bây giờ như hai người bạn. Anh ấy nuôi dạy bé hoàn hảo mặc dù chưa từng kết hôn và có con.

Vì thế, tôi yên tâm để anh toàn quyền uốn nắn con còn tôi chỉ tập trung vào những điều mình muốn làm. Ngoài tiếng Anh, tiếng Hà Lan, Zon được ba Bull dạy rất nhiều kỹ năng sống mà nếu như không có anh, bé cũng không được học ở trường lớp nào khác.

Nhìn vào những điều đó, tôi hiểu rằng, dù không sinh ra Zon, chính anh mới là người mang cho con một gia đình đúng nghĩa" - nữ ca sĩ kể.

Dù không cùng máu mủ, nhưng gia đình Thu Phượng vẫn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Giữa cha dượng và Zon không hề có bất kì khoảng cách nào ngược lại cả hai còn hệt như cha con ruột.

Hiện tại trong khi ca sĩ Thu Phượng muốn sinh thêm con cho Zon có chị có em thì chồng Tây vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cô nếu sinh con ở tuổi này. Chính vì thế kế hoạch này vẫn còn đang dang dở.