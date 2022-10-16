Cựu người mẫu sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô từng vào Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đoạt danh hiệu Người mẫu triển vọng 2008. Cuối năm 2011, cô dừng hoạt động tại Việt Nam để sang Singapore học. Năm 2013, cô tham gia Asia’s Next Top Model mùa thứ hai. Cô còn tham gia một số phim truyền hình, điện ảnh.

Từng là một người mẫu được nhiều người biết đến nhờ nhan sắc xinh đẹp, thân hình quyến rũ, thanh mảnh khiến ai cũng 'điêu đứng'. Nhưng kể từ khi làm mẹ, Phan Như Thảo khiến công chúng 'ngã ngửa' vì tăng cân chóng mặt, cao nhất là 84 kg. Cô không thể tìm được cỡ quần áo để mặc, phải đặt thợ may theo số đo. Trong loạt ảnh trước, nữ người mẫu thường xuyên để lộ rõ vóc dáng đầy đặn, gương mặt tròn trịa và ngấn cằm, khác hẳn với hình ảnh đầy quyến rũ trước đây.

Phan Như Thảo cùng doanh nhân Đức An đính hôn hồi năm 2015. Năm 2016, cả hai đón con gái đầu lòng - bé Bồ Câu. Lập gia đình, cô ít tham gia làng giải trí , thỉnh thoảng dự sự kiện.

Hậu sinh con, Phan Như Thảo phát tướng thấy rõ, không còn vẻ ngoại quyến rũ, rạng rỡ như lúc trước

Nguyên nhân không chỉ do cô sinh con, mà bên cạnh thời điểm lúc đó, ông xã của cựu người mẫu cũng luôn chịu khó nấu ăn để bồi bổ, không cho vợ nhịn ăn để giảm cân. Dù không còn sở hữu ngoại hình thon gọn, đẹp như lúc còn trong nghề, nhưng người hâm mộ có thể thấy được, nữ người mẫu luôn hạnh phúc vì được chồng yêu thương hết mực, có cuộc sống hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Phan Như Thảo được chồng doanh nhân yêu chiều như 'bà hoàng', ông xã thường xuyên vào bếp làm nhiều món ngon cho vợ, vì vậy cũng dễ hiểu vì sao cô lại phát tướng mất kiểm sóa như vậy.

Tuy nhiên, việc tăng cân đem lại nhiều nguy hại cho sức khỏe, cô nàng cũng tỏ ra lo ngại sự xuống cấp của sức khỏe nên đã lên kế hoạch giảm cân, từ tháng 6/2021 đến nay.

Mới đây, Phan Như Thảo đã bất ngờ tiết lộ bản thân đã giảm 20kg sau 1 năm thực hiện lộ trình giảm cân. "Hành trình 1 năm tạm biệt bé 'mỡ' của em ạ. Chính thức cắt 20kg", người đẹp hào hứng.

Phan Như Thảo "đánh bay" 20kg mỡ thừa sau 1 năm kiên trì giảm cân.

Có thể thấy, từ mẹ bỉm sữa bị chê bai sồ sề, vóc dáng hiện tại của bà xã Đức An thon gọn, săn chắc hơn rất nhiều. Dù vẫn chưa thể lấy lại body như thời hoàng kim, nhưng khán giả không khỏi khâm phục sự quyết tâm trong hành trình lấy lại vóc dáng của Phan Như Thảo.

Để lấy lại thân hình như xưa, Phan Như Thảo đã tốn không ích công sức, nghiêm khắc thực hiện các chế độ ăn uống phù ợp và thường xuyên luyện tập thể dục.

Cô cũng từng thử uống thuốc giảm cân để thăm dò cơ thể nhưng không hiệu quả và có tác dụng phụ như chân tay run rẩy, chóng mặt. Phan Như Thảo quyết định thay đổi phương pháp, chỉ ăn uống chừng mực kết hợp kiên trì luyện tập.

Hậu sau giảm cân, Phan Như Thảo nhận về nhiều ý kiến khen ngợi của cư dân mạng. Có thể thấy, sau khi thon gọn trở lại, các dường nét trên gương mặt cựu người mẫu dần rõ nét hơn. Nhiều ý kiến cho rằng, cô còn đẹp, và quyến rũ hơn so với ngày xưa. Nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, cựu người mẫu không chỉ lấy lại sắc vóc khỏe khoắn, mà cô nàng còn trông trẻ trung, da dẻ hồng hào không thua kém bất kì mỹ nhân Việt nào khi vô tình đứng cùng khung hình trong các sự kiện.