Qúa khứ vàng son 'đẹp đến nghiện' của ca sĩ Thanh Hà: Từng 'liều mình' thi Hoa hậu khiến dân tình phải trầm trồ

Thanh Hà thời vàng son đẹp rực rỡ khiến dân tình xuýt xoa vì quá yêu kiều, bất ngờ tiết lộ từng tham gia thi hoa hậu.

Ca sĩ Thanh Hà tên thật là Trương Minh Hà, sinh năm 1969. Cô mang trong mình dòng máu lai khi có mẹ là người Việt và bố là người Mỹ gốc Đức. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ cùng giọng hát nội lực, tình cảm, Thanh Hà vẫn là gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến suốt hơn 20 năm “cầm mic”. Ca sĩ Thanh Hà Ở độ tuổi ngũ tuần, Thanh Hà vẫn sở hữu vẻ đẹp quyến rũ và nóng bỏng. Mới đây, mạng xã hội TikTok đang lan truyền một đoạn clip cũ về ca sĩ Thanh Hà. Đó là khi cô đang biểu diễn tại một chương trình hải ngoại vào năm 1995. Đặc biệt, tiết lộ từng đi thi Hoa hậu trong quá khứ của nữ danh ca Mong manh tình về khiến dân tình đổ xô lục lại những hình ảnh thời kì đỉnh cao nhan sắc của cô.

Thanh Hà đẹp bất chấp thời gian, nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ lạ thường dù đã ở tuổi ngũ tuần Trong video, giọng ca Mong manh tình về khiến khán giả phải bất ngờ khi tiết lộ bản thân đã từng ghi danh ở một cuộc thi Hoa hậu. Cô chia sẻ thêm bản thân lúc ấy khá khó khăn và chật vật nên đã “đánh liều” đăng ký đi thi. Theo đó, tại thời điểm sinh sống ở Philippines, vì kinh tế quá khó khăn nên nữ ca sĩ đã mạnh dạn nộp đơn đăng ký. Cuộc thi năm đó có giải thưởng là 200 USD. Tuy không đăng quang Hoa hậu nhưng ca sĩ Thanh Hà vẫn chiến thắng phần thi tài năng và nhận về số tiền thưởng là 150 USD.

Nhan sắc của ca sĩ Thanh Hà thời trẻ đẹp rất Tây, cô cũng từng đăng kí tham gia kì thi Hoa hậu. Dù không dành ngôi vị cao nhất những người đẹp vận vinh dự chiến thắng phần thi tài năng và nhận về số tiền thưởng là 150 USD. Khi lục lại quá khứ vàng son của nữ ca sĩ, dân mạng lại được một phen trầm trồ trước dung mạo quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều. Nhan sắc đẹp tựa một minh tinh Hollywood Khuôn mặt lai Tây với sống mũi cao, đôi mắt hút hồn, đôi môi dày gợi cảm và thân hình cực nóng bỏng. Sở hữu vẻ đẹp nổi bật như vậy, không khó hiểu khi cô chính là người tình trong mộng của biết bao chàng trai hồi ấy. Nhiều khán giả đã nhận xét vẻ đẹp của cô giống hệt với "Nữ hoàng nhạc Pop" Mandora. Ở tuổi 53, trải qua nhiều năm hoạt động trong thế giới giải trí, nhan sắc xinh đẹp của ca sĩ Thanh Hà vẫn là đề tài được công chúng quan tâm. Hiện tại, nữ ca sĩ có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên người bạn đời là nhạc sĩ Phương Uyên. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 15/9 vừa qua trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả, bạn bè và đồng nghiệp. Hiện tại Thanh Hà đang có cuộc sống viên mãn bên chồng mới cưới - nhạc sĩ Phương Uyên

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