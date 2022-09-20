Không còn úp mở về lễ cưới bí mật, Thanh Hà - Phương Uyên bất ngờ tung loạt khoảnh khắc 'tình bể bình' trong ngày trọng đại?

Sau ngày cưới bí mật gây nhiều xôn xao, cặp đôi bất ngờ tung một MV ghi lại những phút giây hạnh phúc trong ngày trọng đại.

Mới đây, khán giả không khỏi bất ngờ khi mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh được cho là buổi tiệc đám cưới của Phương Uyên và Thanh Hà. Theo như thông tin của VTC news, đám cưới của cả hai được diễn ra riêng tư tại phòng trà ở California, Mỹ với khoảng 200 khách mời. Hôn lễ với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết, đều là những nghệ sĩ nổi tiếng tại hải ngoại. Tối ngày 19/9, cặp đôi Thanh Hà - Phương Uyên lại một lần nữa khiến người hâm mộ xuýt xoa khi cho ra mắt MV "Yêu anh là điều duy nhất" để lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới bí mật của cặp đôi.

Đám cưới của cả hai được diễn ra riêng tư tại phòng trà ở California, Mỹ với khoảng 200 khách mời - Ảnh: Cắt từ clip Tiết lộ thêm về MV này, cặp đôi cho biết chỉ được quay đúng một lần. Nhạc sĩ Phương Uyên cho biết: “Đáng lý mình viết bài hát 'Yêu anh là điều duy nhất' với mục đích muốn lưu giữ kỷ niệm một ngày trọng đại và chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc đẹp cùng một số anh chị bạn bè. Nhưng rồi mình hối đội quay phim hãy edit thật nhanh hình ảnh của bài hát để mình và Hà có thể chia sẻ cùng những người yêu mến những giây phút thật đẹp hôm ấy. Nếu các bạn trông chờ ở MV này để thấy những ngôi sao, những vị khách nổi tiếng của chúng tôi như một event mà bạn thường trông đợi thì bạn có thể thất vọng, vì MV này chỉ có Thanh Hà và Phương Uyên, chỉ có không gian đẹp, cảm xúc thật, bài hát hay và người hát rất hay mà thôi".

Cặp đôi tung MV ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày trọng đại - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, vào dịp Valentine 14/2 năm nay, Thanh Hà và Phương Uyên đã công khai chuyện tình cảm khiến nhiều người ngỡ ngàng. Phương Uyên cho biết mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ tình bạn, dần thân thiết và gắn bó hơn khi Thanh Hà chủ động tìm mình để giãi bày tâm sự giai đoạn bị trầm cảm. Khi mới công khai yêu nhau, cặp đôi đã không nhận được nhiều sự ủng hộ và thậm chí còn bị mỉa mai gay gắt - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, khi mới công khai yêu nhau, cặp đôi đã không nhận được nhiều sự ủng hộ và thậm chí còn bị mỉa mai gay gắt. Thế nhưng, cặp đôi vẫn lựa chọn bỏ ngoài tai nhiều lời không hay và luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống đến dự án âm nhạc. Có thể thấy, hiện tại, khán giả không còn quá khắt khe trước chuyện tình cảm của cặp đôi và cả hai cũng nhận được nhiều sự chúc phúc từ bạn bè thân thiết.

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