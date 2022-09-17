Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên

Được biết, trong ngày trọng đại, Thanh Hà - Phương Uyên chỉ mời khoảng 200 khách gồm gia đình và đồng nghiệp thân thiết.
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Tối 15/9 (giờ Mỹ), đám cưới Phương Uyên - Thanh Hà diễn ra tại một phòng trà thuộc tiểu bang California. Nhiều bạn bè, người thân đã sắp xếp thời gian bay qua Mỹ dự ngày vui của hai nghệ sĩ.
Được biết, đám cưới Thanh Hà- Phương Uyên diễn ra không gian ấm cúng, thân mật, chỉ khoảng 200 khách mời. Ai nấy đều lên đồ sang chảnh, lộng lẫy và vui hết nấc trong buổi tiệc.
Yêu nhau và kết hôn, trở thành bạn đời, đôi tình nhân nổi tiếng nhận được sự chúc phúc từ bạn bè. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Quang Dũng, Phương Thanh, Bằng Kiều, Hồng Đào, Hồng Ngọc, Minh Tuyết... cũng có mặt để chung vui và chúc phúc cho cặp đôi.
Dù Phương Uyên - Thanh Hà chưa tung bộ ảnh chính thức, song nhiều khách mời như Trizzie Phương Trinh, Phương Thanh... đã nhanh chóng "nhá hàng" loạt khoảnh khắc trên mạng xã hội. Mới đây, Phương Thanh đã hé lộ những khách mời xuất hiện trong tiệc cưới của Thanh Hà - Phương Uyên. Trước đó, Phương Thanh cũng đã bay từ Việt Nam sang Mỹ để tham dự đám cưới của đồng nghiệp.
Được dịp tề tựu về đám cưới Thanh Hà - Phương Uyên, dàn sao Việt vui chơi hé lộ nhiều khoảnh khắc kỷ niệm khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.
Thanh Hà và Phương Uyên công khai chuyện tình cảm vào ngày Valentine 14/2. Cả hai thường xuyên đăng những hình ảnh hạnh phúc bên nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong đám cưới, Thanh Hà mặc váy trắng cúp ngực đơn giản, còn Phương Uyên mặc vest trắng. Trong đám cưới, cặp đôi cũng trao nhau lời thề hẹn ngọt ngào, đầy chân thành.