Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên

Hậu trường 17/09/2022 14:47

Được biết, trong ngày trọng đại, Thanh Hà - Phương Uyên chỉ mời khoảng 200 khách gồm gia đình và đồng nghiệp thân thiết.

Tối 15/9 (giờ Mỹ), đám cưới Phương Uyên - Thanh Hà diễn ra tại một phòng trà thuộc tiểu bang California. Nhiều bạn bè, người thân đã sắp xếp thời gian bay qua Mỹ dự ngày vui của hai nghệ sĩ.

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 1

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 2
Cặp đôi Phương Uyên và Thanh Hà đã tổ chức đám cưới ngày 15/9 tại một phòng trà ca nhạc ở California, Mỹ và chỉ có khoảng 20 bàn tiệc.

Được biết, đám cưới Thanh Hà- Phương Uyên diễn ra không gian ấm cúng, thân mật, chỉ khoảng 200 khách mời. Ai nấy đều lên đồ sang chảnh, lộng lẫy và vui hết nấc trong buổi tiệc. 

Yêu nhau và kết hôn, trở thành bạn đời, đôi tình nhân nổi tiếng nhận được sự chúc phúc từ bạn bè. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Quang Dũng, Phương Thanh, Bằng Kiều, Hồng Đào, Hồng Ngọc, Minh Tuyết... cũng có mặt để chung vui và chúc phúc cho cặp đôi.

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 3

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 4
Dàn sao Việt đã có mặt tại Mỹ để mừng hạnh phúc Thanh Hà - Phương Uyên.

 Dù Phương Uyên - Thanh Hà chưa tung bộ ảnh chính thức, song nhiều khách mời như Trizzie Phương Trinh, Phương Thanh... đã nhanh chóng "nhá hàng" loạt khoảnh khắc trên mạng xã hội. Mới đây, Phương Thanh đã hé lộ những khách mời xuất hiện trong tiệc cưới của Thanh Hà - Phương Uyên. Trước đó, Phương Thanh cũng đã bay từ Việt Nam sang Mỹ để tham dự đám cưới của đồng nghiệp. 

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 5

 

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 6
Ai nấy đều rất vui vẻ trong ngày cưới của Thanh Hà - Phương Uyên.

 

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 7
Phương Thanh cũng đã bay từ Việt Nam sang Mỹ để tham dự đám cưới của đồng nghiệp. 

 

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 8
Dàn sao Việt vui chơi phấn khởi, nhiều khoảnh khắc kỷ niệm được lưu giữ.

 

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 9
Ca sĩ Quang Dũng, Hồng Ngọc, Thanh Thảo và Phương Thanh hội ngộ.

Được dịp tề tựu về đám cưới Thanh Hà - Phương Uyên, dàn sao Việt vui chơi hé lộ nhiều khoảnh khắc kỷ niệm khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. 

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 10
Ca sĩ Phương Tuyết cùng Hồng Ngọc và Thanh Thảo.

 

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 11
Thanh Thảo rạng rỡ bên Bằng Kiều.

 

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 12
Ca sĩ Phương Loan (bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài) "xì tin" trước ống kính, bên Ngọc Anh 3A.

 

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 13
Ca sĩ Quang Dũng và Hồng Ngọc

 Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 14

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên - Ảnh 15
Nghệ sĩ Hoài Tâm và ca sĩ Minh Tuyết "quậy hết mình".

Thanh Hà và Phương Uyên công khai chuyện tình cảm vào ngày Valentine 14/2. Cả hai thường xuyên đăng những hình ảnh hạnh phúc bên nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong đám cưới, Thanh Hà mặc váy trắng cúp ngực đơn giản, còn Phương Uyên mặc vest trắng. Trong đám cưới, cặp đôi cũng trao nhau lời thề hẹn ngọt ngào, đầy chân thành.

Thiều Bảo Trang đăng đàn ẩn ý khó hiểu giữa lúc đám cưới Thanh Hà - Phương Uyên tràn ngập mạng xã hội

Thiều Bảo Trang đăng đàn ẩn ý khó hiểu giữa lúc đám cưới Thanh Hà - Phương Uyên tràn ngập mạng xã hội

Bên cạnh việc quan tâm những thông tin về đám cưới của Thanh Hà - Phương Uyên tại Mỹ, cư dân mạng cũng đặc biệt chú ý đến "nhất cử nhất động" của Thiều Bảo Trang, người được cho là tình cũ 9 năm của Phương Uyên.

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Từ khóa:   đám cưới Thanh Hà và Phương Uyên Phương Uyên ca sĩ Thanh Hà

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