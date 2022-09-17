Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên

Tối 15/9 (giờ Mỹ), đám cưới Phương Uyên - Thanh Hà diễn ra tại một phòng trà thuộc tiểu bang California. Nhiều bạn bè, người thân đã sắp xếp thời gian bay qua Mỹ dự ngày vui của hai nghệ sĩ.

Cặp đôi Phương Uyên và Thanh Hà đã tổ chức đám cưới ngày 15/9 tại một phòng trà ca nhạc ở California, Mỹ và chỉ có khoảng 20 bàn tiệc.

Được biết, đám cưới Thanh Hà- Phương Uyên diễn ra không gian ấm cúng, thân mật, chỉ khoảng 200 khách mời. Ai nấy đều lên đồ sang chảnh, lộng lẫy và vui hết nấc trong buổi tiệc.

Yêu nhau và kết hôn, trở thành bạn đời, đôi tình nhân nổi tiếng nhận được sự chúc phúc từ bạn bè. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Quang Dũng, Phương Thanh, Bằng Kiều, Hồng Đào, Hồng Ngọc, Minh Tuyết... cũng có mặt để chung vui và chúc phúc cho cặp đôi.