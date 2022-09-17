Thanh Hà gửi lời nhắn đầy ngọt ngào đến Phương Uyên sau ngày đám cưới: 'Đời có anh thật may'

Hậu trường 17/09/2022 20:45

Những lời "đường mật" mà Thanh Hà gửi đến Phương Uyên khiến người hâm mộ không khỏi "tan chảy".

Tối 15/9 (giờ Mỹ), đám cưới của nhạc sĩ Phương Uyên và danh ca Thanh Hà diễn ra tại một phòng trà thuộc tiểu bang California. Tiệc cưới của cặp nghệ sĩ Việt được tổ chức trong không gian đơn giản nhưng ấm cúng, lãng mạn với hơn 200 khách mời gồm bạn bè, người thân của cặp nghệ sĩ. Sau 7 tháng công khai yêu nhau, cuối cùng cặp sao đã về chung một nhà.

Thanh Hà gửi lời nhắn đầy ngọt ngào đến Phương Uyên sau ngày đám cưới: 'Đời có anh thật may' - Ảnh 1
Hình ảnh của Phương Uyên và Thanh Hà trong tiệc cưới.

Trong ngày đặc biệt, danh ca Thanh Hà hóa công chúa với chiếc váy cúp ngực, mái tóc xõa dài dịu dàng. Trong khi đó, nhạc sĩ Phương Uyên lịch lãm trong bộ vest trắng. 

Thanh Hà gửi lời nhắn đầy ngọt ngào đến Phương Uyên sau ngày đám cưới: 'Đời có anh thật may' - Ảnh 2

Được biết, đám cưới của Thanh Hà - Phương Uyên chỉ khoảng 20 bàn tiệc, nhưng đầy đủ dàn nghệ sĩ từ Việt Nam tới hải ngoại như Quang Dũng, Phương Thanh, Bằng Kiều, Huy MC, Hồng Ngọc, Kỳ Duyên...

Sau khi hôn lễ kết thúc, Thanh Hà đã có những động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Danh ca nhắn nhủ cực ngọt đến người bạn đời: "Ngày vui bên nhau. Đời có anh thật may".

Trước đó cả hai cùng đăng tải những hình ảnh "full HD" của ngày trọng đại. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trong giây phút rót rượu mừng. Cặp đôi còn chọn những hình ảnh này làm hình nền và hình đại diện. Có vẻ như cả hai đã nhanh chóng đánh dấu chủ quyền dành cho nhau.

Thanh Hà gửi lời nhắn đầy ngọt ngào đến Phương Uyên sau ngày đám cưới: 'Đời có anh thật may' - Ảnh 3
Cả hai còn đổi ảnh này làm ảnh đại diện như đánh dấu chủ quyền.

Loạt ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận chúc phúc từ người hâm mộ. Trước đó, trong lễ cưới, Phương Uyên đã bày tỏ mong muốn kiếp sau được cưới Thanh Hà thêm lần nữa khiến quan khách vô cùng xúc động. 

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên

Loạt nghệ sĩ đình đám từ Việt Nam đến hải ngoại 'xúng xính' lên đồ ăn cưới Thanh Hà - Phương Uyên

Được biết, trong ngày trọng đại, Thanh Hà - Phương Uyên chỉ mời khoảng 200 khách gồm gia đình và đồng nghiệp thân thiết.

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