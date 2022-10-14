Tạm biệt 'thân hình đô con', Thúy Ngân rạng rỡ, mới lạ trong loạt ảnh mới, fan 'la ó' vì cơ thể 'báo động xấu'

Hiện tại, Thúy Ngân tích cực gặp gỡ khán giả thông qua các gameshow, chương trình thực tế. Bởi vậy, danh tiếng của cô tăng lên rõ rệt.

Lê Huỳnh Thúy Ngân sinh năm 1991 tại Cai Lậy, Tiền Giang. Người đẹp được biết đến với tư cách diễn viên, nổi bật khi đóng vai Hân trong Gạo nếp gạo tẻ năm 2018. Năm 2009, cô từng đạt danh hiệu á hoàng 1 Nữ hoàng trang sức Việt Nam.

Thúy Ngân hiện được xem là một trong những mỹ nhân giữ phong độ nhan sắc ổn định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên cũng có khoảng thời gian cô nàng hận nhiều 'gạch đá' vì thân hình có chút 'đầy đặn'.

Thời gian vừa qua, người đẹp liên tục hoạt động tích cực trong làng giải trí, từ các dự án phim nổi tiếng đến các chương trình thực tế, gameshow,... vì vậy mà ngày càng cò nhiều khán giả biết đến và yêu mến cô nàng nhiều hơn.

Thúy Ngân từng có thời gian tăng cân mất kiểm soát, thân hình có phần đầy đặn hơn so với hiện tại.

Sau khi nhận nhiều ý kiến về ngoại hình, trong thời gian qua, người đẹp sinh năm 1991 đã cố gắng thay đổi sắc vóc.

Người đẹp 9x đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi 'bị chê' ngoại hình tăng cân rõ

Mới đây, cô nàng khiến khán giả phải trầm trồ với hình thể mỏng manh trong loạt ảnh được chính chủ chia sẻ. Nhưng nữ diễn viên Cây Táo Nở Hoa lại khiến công chúng lo lắng khi để lộ vóc dáng "mình hạc xương mai".

Những hình ảnh mới được nữ diễn viên chia sẻ

Có thể thấy, trong khung ảnh, mỹ nhân 9x chọn set đồ năng động kết hợp giữa áo corset xanh dương cùng chân váy ngắn cá tính. Outfit cắt xẻ giúp nữ diễn viên 9x khoe hình thể thanh mảnh và "vòng eo con kiến". Kiểu búi tóc hai bên độc đáo giúp cô thể hiện trình "hack tuổi". Tuy nhiên, mỹ nhân lại bị nhận xét có phần giảm phong độ tươi tắn bởi hình thể mong manh quá đà.

Trang phục và tạo hình mới lạ trẻ trung giúp cô nhận nhiều lời khen. Tuy nhiên, ngoại hình có mức gầy 'báo động' khiến khán giả không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô nàng, thậm chí có ý kiến cho rằng cô nàng mất đi thần thái sang chảnh như lúc 'có da có thịt' trước.

Đây không phải lần đầu Thúy Ngân khiến công chúng hoang mang trước vẻ ngoài "mỏng" bất thường. Trước đó, trong bộ ảnh thời trang, người đẹp sinh năm 1991 nhận được nhiều lời khuyên từ fan về việc nên chú ý sức khỏe. Trong nhiều góc chụp từ trên xuống, người đẹp càng lộ rõ dấu hiệu xuống cân. Đồng thời, diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ cũng tích cực "lăng xê "thời trang cắt xẻ khoe dáng.

Góc chụp khiến hình thể người đẹp càng gầy và mất đi sức sống trẻ trung, năng động

Được biết, để có được sắc vóc như hiện tại, cô nàng đã phải luyện tập và duy trì một chế độ ăn lành mạnh, khoa học trong một khoảng thời gian. Cô đặc biệt chú ý vào chế độ ăn lành mạnh, không chọn phương pháp nhịn ăn và dành nhiều thời gian cho tập thể dục. Nhờ những nổ lực của bản thân, Thúy Ngân hiện tại có thể tự tin diện nhiều trang phục khác nhau, kể cả phong cách sexy cũng không còn làm khó cô nàng như trước.