Bà xã Trường Giang hóa 'nàng thơ trong veo' trong loạt ảnh đời thường

Sao Việt 12/10/2022 20:15

Nhã Phương hóa ' nàng thơ' trẻ trung như 'gái đôi mươi' dù đã hơn 30

Nhã Phương là một trong những cái tên quen thuộc đối với khán giả. Nữ diễn viên thành công qua nhiều vai diễn và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Trường Giang. Không chỉ ngày càng 'nâng cấp' khả năng diễn xuất, mà nhan sắc hiện tại của Nhã Phương cũng thăng hạng thấy rõ. 

Bà xã Trường Giang hóa 'nàng thơ trong veo' trong loạt ảnh đời thường - Ảnh 1
Nhan sắc của Nhã Phương ngày càng thăng hạng khiến nhiều người trầm trồ

Dù đã trải qua sinh nở, nhưng người đẹp được nhận xét là ngày càng trẻ trung và quyến rũ hơn trước. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương đã đăng tải loạt ảnh mới khoe nhan sắc đời thường của mình. Nữ diễn viên tự tin diện áo ngắn khoe vòng eo "con kiến", vóc dáng thon thả ở độ tuổi U35. Dù đã là "bà mẹ một con" nhưng bà xã Trường Giang vẫn giữ được sắc vóc nuột nà, ngày càng thăng hạng khiến nhiều chị em phải trầm trồ.

Bà xã Trường Giang hóa 'nàng thơ trong veo' trong loạt ảnh đời thường - Ảnh 2

Bà xã Trường Giang hóa 'nàng thơ trong veo' trong loạt ảnh đời thường - Ảnh 3
 Nhan sắc đời thường 'trong veo' như "nàng thơ" của Nhã Phương dù đã 35 tuổi
Bà xã Trường Giang hóa 'nàng thơ trong veo' trong loạt ảnh đời thường - Ảnh 4
Vòng eo 'con kiến' của Nhã Phương khiến nhiều chị em ngưỡng mộ  

Để có được sắc vóc như hiện tại, Nhã Phương đã phải luyện tập và ăn kiêng vô cùng khắt khe. Trước đó, khi sinh con gái đầu lòng, cô từng có khoảng thời gian rơi vào stress nặng vì tự ti vóc dáng xuống sắc. Nữ diễn viên đã lao vào luyện tập cường độ cao và giảm tận 15kg, thời điểm đó cô nàng nhận nhiều ý kiến 'chê' ngoại hình gầy quá mức. 

Bà xã Trường Giang hóa 'nàng thơ trong veo' trong loạt ảnh đời thường - Ảnh 5
Trước đó, nữ diễn viên đã phải trải qua khoảng thời gian 'khủng hoảng' sau sinh vì ngoại hình xuống sắc

Cụ thể, Nhã Phương từng xuất hiện với vóc dáng gầy gò khiến nhiều khán giả lo lắng khi đóng phim Cây Táo Nở Hoa, thân hình của nữ diễn viên trông rất mỏng manh. Người hâm mộ cũng góp ý rằng bà xã Trường Giang nên ăn uống đầy đủ để ngoại hình "có da có thịt" hơn.

Bà xã Trường Giang hóa 'nàng thơ trong veo' trong loạt ảnh đời thường - Ảnh 6
Ngoại hình gầy tong teo, mong manh đáng báo động của nữ diễn viên khi đóng trong Cây táo nở hoa khiến nhiều khán giả lo lắng 

Như nghe được ý kiến của người hâm mộ, Trường Giang sợ vợ suy nhược cơ thể nên đổi chế độ dinh dưỡng, anh tự mình nấu cho bà xã những món ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng nhưng vẫn lành mạnh, ít béo. Nhờ có sự chăm sóc chu đáo của ông xã, mà vóc dáng của nữ diễn viên ngày càng cải thiện hơn. Giờ đây đã qua thời gầy gò, sắc vóc của bà xã Trường Giang ngày càng thăng hạng, cô nàng đã có 'da thịt' hơn, quyến rũ và mặn mà hơn sovới lúc trước. 

Bà xã Trường Giang hóa 'nàng thơ trong veo' trong loạt ảnh đời thường - Ảnh 7
Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Trường Giang, nữ diễn viên ngày một trẻ trung, không còn vẻ gầy gò như trước nữa
Bà xã Trường Giang hóa 'nàng thơ trong veo' trong loạt ảnh đời thường - Ảnh 8
Nhã Phương quyến rũ trong đám cưới MC Liêu Hà Trinh mới đây 
Tình bạn của Nhã Phương và Thúy Ngân phút chốc 'tan vỡ' vì lý do này?

Tình bạn của Nhã Phương và Thúy Ngân phút chốc 'tan vỡ' vì lý do này?

Dân tình xôn xao trước loạt khoảnh khắc Thúy Ngân chia sẻ cho thấy tình bạn của cô và Nhã Phương phút chốc tan vỡ vì lý do này.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương nhan sắc Nhã Phương bà xã Trường Giang nahn sắc sao Việt Vbiz

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 40 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 40 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 40 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"