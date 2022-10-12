Bà xã Trường Giang hóa 'nàng thơ trong veo' trong loạt ảnh đời thường

Nhã Phương hóa ' nàng thơ' trẻ trung như 'gái đôi mươi' dù đã hơn 30
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Nhã Phương là một trong những cái tên quen thuộc đối với khán giả. Nữ diễn viên thành công qua nhiều vai diễn và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Trường Giang. Không chỉ ngày càng 'nâng cấp' khả năng diễn xuất, mà nhan sắc hiện tại của Nhã Phương cũng thăng hạng thấy rõ.
Dù đã trải qua sinh nở, nhưng người đẹp được nhận xét là ngày càng trẻ trung và quyến rũ hơn trước. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương đã đăng tải loạt ảnh mới khoe nhan sắc đời thường của mình. Nữ diễn viên tự tin diện áo ngắn khoe vòng eo "con kiến", vóc dáng thon thả ở độ tuổi U35. Dù đã là "bà mẹ một con" nhưng bà xã Trường Giang vẫn giữ được sắc vóc nuột nà, ngày càng thăng hạng khiến nhiều chị em phải trầm trồ.
Để có được sắc vóc như hiện tại, Nhã Phương đã phải luyện tập và ăn kiêng vô cùng khắt khe. Trước đó, khi sinh con gái đầu lòng, cô từng có khoảng thời gian rơi vào stress nặng vì tự ti vóc dáng xuống sắc. Nữ diễn viên đã lao vào luyện tập cường độ cao và giảm tận 15kg, thời điểm đó cô nàng nhận nhiều ý kiến 'chê' ngoại hình gầy quá mức.
Cụ thể, Nhã Phương từng xuất hiện với vóc dáng gầy gò khiến nhiều khán giả lo lắng khi đóng phim Cây Táo Nở Hoa, thân hình của nữ diễn viên trông rất mỏng manh. Người hâm mộ cũng góp ý rằng bà xã Trường Giang nên ăn uống đầy đủ để ngoại hình "có da có thịt" hơn.
Như nghe được ý kiến của người hâm mộ, Trường Giang sợ vợ suy nhược cơ thể nên đổi chế độ dinh dưỡng, anh tự mình nấu cho bà xã những món ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng nhưng vẫn lành mạnh, ít béo. Nhờ có sự chăm sóc chu đáo của ông xã, mà vóc dáng của nữ diễn viên ngày càng cải thiện hơn. Giờ đây đã qua thời gầy gò, sắc vóc của bà xã Trường Giang ngày càng thăng hạng, cô nàng đã có 'da thịt' hơn, quyến rũ và mặn mà hơn sovới lúc trước.