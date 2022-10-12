Bà xã Trường Giang hóa 'nàng thơ trong veo' trong loạt ảnh đời thường

Nhã Phương là một trong những cái tên quen thuộc đối với khán giả. Nữ diễn viên thành công qua nhiều vai diễn và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Trường Giang. Không chỉ ngày càng 'nâng cấp' khả năng diễn xuất, mà nhan sắc hiện tại của Nhã Phương cũng thăng hạng thấy rõ.

Nhan sắc của Nhã Phương ngày càng thăng hạng khiến nhiều người trầm trồ

Dù đã trải qua sinh nở, nhưng người đẹp được nhận xét là ngày càng trẻ trung và quyến rũ hơn trước. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương đã đăng tải loạt ảnh mới khoe nhan sắc đời thường của mình. Nữ diễn viên tự tin diện áo ngắn khoe vòng eo "con kiến", vóc dáng thon thả ở độ tuổi U35. Dù đã là "bà mẹ một con" nhưng bà xã Trường Giang vẫn giữ được sắc vóc nuột nà, ngày càng thăng hạng khiến nhiều chị em phải trầm trồ.