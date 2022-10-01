Nhã Phương tiết lộ quá khứ 'ám ảnh' liên quan đến Trường Giang, bày tỏ lý do khiến cô luôn thấy day dứt với ông xã

Vì cảm thấy có lỗi với Trường Giang nên Nhã Phương luôn canh cánh trong lòng cảm giác day dứt, ám ảnh đến tận hiện tại.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với một người chị thân thiết, nữ diễn viên Nhã Phương đã kể lại câu chuyện trong quá khứ khiến cô vô cùng ám ảnh. Người đẹp cho biết, đến hiện tại mình vẫn day dứt vì đã làm như vậy với ông xã Trường Giang.

Nhã Phương đã kể lại câu chuyện khiến cô mãi 'day dứt' với Trường Giang - Ảnh: Internet

"Em cứ nhớ hoài, lúc đó ám ảnh mãi. Thật sự là nhiều khi em bị day dứt là ban đầu em chửi ổng xong một hồi sau thấy mình sai quá vì chuyện không có gì hết trơn mà đi cằn nhằn anh ấy, đâm ra mình bị day dứt trong lòng." - Nhã Phương nói.

Trước đó, danh hài Trường Giang cũng từng kể về việc bị bà xã mắng mỗi ngày khi cô trong 3 tháng đầu thai kỳ, tuy nhiên sau đó cô đã xin lỗi anh vì bản thân quá nóng nảy. Nam nghệ sĩ hài hước kể lại: “Lúc đó chỉ có chửi thôi à, mà sau khi sinh còn ghê hơn nữa nhưng thôi không dám nói ở đây”.

Nhiều người ngưỡng mộ tình cảm ngọt ngào của vợ chồng Trường Giang - Ảnh: Internet

Câu chuyện dí dỏm của Trường Giang khiến nhiều khán giả bật cười, đồng thời cũng ngưỡng mộ tình cảm mà nam diễn viên dành cho bà xã của mình. Nhã Phương cho hay, nhờ sự điềm đạm, nuông chiều của chồng mà cô luôn thoải mái làm nũng, không cần phải trưởng thành dù đã là mẹ bỉm.

Cuộc hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang khởi đầu có nhiều sóng gió và không được phần đông công chúng ủng hộ. Tuy nhiên, kể từ khi yên bề gia thất, nam danh hài có nhiều thay đổi tích cực, trở thành một người chồng mẫu mực, chu đáo với gia đình của mình khiến khán giả có nhiều thiện cảm hơn hẳn cho anh.

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