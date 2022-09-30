Trường Giang lần đầu chia sẻ về hành trình sinh nở của Nhã Phương, không thể ở bên để vợ “vượt cạn” một mình

Mới đây, trong một gameshow truyền hình, Trường Giang lần đầu chia sẻ về quá trình vượt cạn của Nhã Phương khi thấy Lê Dương Bảo Lâm đang lo lắng cho vợ sinh con 1 mình. Theo chia sẻ của Trường Giang, bà xã Nhã Phương đã sinh cô con gái trước 1 ngày so với dự tính.

Trường Giang lần đầu kể": "Lúc vợ anh sinh là anh đang trên máy bay bay về. Lúc đầu bác sĩ báo đẻ mổ, xác định thời gian rõ ràng, thầy thì nói nên lấy ngày 23 mổ để em bé trọn vẹn đôi đường. Sau đó anh tính ngày 21 anh diễn trên Buôn Mê Thuột hay Đắk Nông gì đó, 22 anh về đưa vợ đi sinh là vừa. Nhưng không, sáng ngày 22, con gái nói thôi 'ra', xong đưa lên bệnh viện. Khi anh tới sân bay còn bị delay, bác sĩ cuối cùng cho đẻ thường".

Trường Giang cho biết đã không thể ở bên để vợ “vượt cạn” một mình. (Ảnh: Chụp màn hình từ gameshow)

Bên cạnh đó, Trường Giang còn bật mí về nguồn gốc tên gọi của con gái bởi câu chuyện gói gọn ở 2 chữ "định mệnh". Nam danh hài vui vẻ cho hay: "Vợ anh tính rồi hết mà cuối cùng người tính không bằng trời tính cho nên con anh mới đặt tên là Destiny (dịch: định mệnh)”.