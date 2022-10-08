Tình bạn của Nhã Phương và Thúy Ngân phút chốc 'tan vỡ' vì lý do này?

Hậu trường 08/10/2022 14:53

Dân tình xôn xao trước loạt khoảnh khắc Thúy Ngân chia sẻ cho thấy tình bạn của cô và Nhã Phương phút chốc tan vỡ vì lý do này.

Nhã PhươngThúy Ngân được biết đến là cặp đôi bạn thân trong showbiz Việt. Từng hợp tác trong Cây Táo Nở Hoa, trên phim thì ghét cay đắng nhưng ngoài đời cả hai vô cùng thân thiết vì vừa trạc tuổi và hợp tính nhau.

Tình bạn của Nhã Phương và Thúy Ngân phút chốc 'tan vỡ' vì lý do này? - Ảnh 1
Nhã Phương và Thúy Ngân là cặp bạn thân trong showbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, người đẹp Thúy Ngân chia sẻ những bức hình mới nhất trong chuyến du lịch của cặp đôi lên facebook. Điều đáng nói ở đây là hai thái cực khác biệt. Trong khi ảnh Thúy Ngân chụp Nhã Phương xinh xuất sắc thì khi nhờ bạn chụp lại, cô nàng lại “không may mắn” như thế. Tấm ảnh “ngậm trái đắng” của Thúy Ngân khiến dân mạng cười bò. Trình chụp ảnh của Nhã Phương cũng khiến cộng đồng mạng “chắp tay” vì khả năng hô biến mỹ nhân thành người còn “một mẩu”.

Tình bạn của Nhã Phương và Thúy Ngân phút chốc 'tan vỡ' vì lý do này? - Ảnh 2
Tình bạn của Nhã Phương và Thúy Ngân phút chốc 'tan vỡ' vì lý do này? - Ảnh 3 
Tình bạn của Nhã Phương và Thúy Ngân phút chốc 'tan vỡ' vì lý do này? - Ảnh 4

Thúy Ngân khoe 'trình' chụp ảnh khác xa 'một trời một vực' của mình và bạn thân Nhã Phương -  Ảnh: FBNV

Tình bạn của Nhã Phương và Thúy Ngân phút chốc 'tan vỡ' vì lý do này? - Ảnh 5
Bản thân Thúy Ngân cũng “hú hồn” sau khi xem ảnh bạn chụp cho mình - Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu tiên Nhã Phương công khai "dìm hàng" bạn thân. Trong một sự kiện cả hai cùng tham dự, Thúy Ngân là nạn nhân trong những tấm hình bạn chụp cho. Trái với biểu cảm "đơ toàn tập" của Thúy Ngân thì Nhã Phương chỉ biết cười trừ cho qua.

Được biết, tình bạn giữa diễn viên Thúy Ngân và Nhã Phương khiến công chúng hâm mộ. Cùng là bạn học từ thời đại học, khi lập nghiệp và thành danh, cả hai đã chứng kiến chặng đường phát triển của nhau, cùng nhau trưởng thành. Tình bạn giữa hai cô nàng khiến công chúng ngưỡng mộ và tin vào tình cảm chân thành bạn bè tốt đẹp trong showbiz nhiều cạm bẫy.

Tình bạn của Nhã Phương và Thúy Ngân phút chốc 'tan vỡ' vì lý do này? - Ảnh 6
Thúy Ngân và Nhã Phương luôn có mặt cùng nhau trong mọi sự kiện -  Ảnh: Internet

Thúy Ngân luôn dành cho Nhã Phương những lời tốt đẹp. Cách đây không lâu, trước những ý kiến chê bai diễn xuất của Nhã Phương, Thúy Ngân bày tỏ quan điểm: "Không chỉ riêng Phương đâu, ai cũng sẽ có lời khen lời chê, nhưng quan trọng nhất là cả Ngân và Phương đều ủng hộ những ý kiến đóng góp tích cực, đem đến sự thành công cho nhân vật của mình, qua đó Ngân, Phương đều cố gắng và hoàn thiện bản thân mình một cách tốt nhất".

Ngoài ra, Thúy Ngân còn bênh vực Nhã Phương khi cô bị tố mắc bệnh ngôi sao. "Đối với Ngân, Phương là một cô gái rất năng nổ trong công việc, là một người rất nhiệt huyết và quan tâm đến tất cả mọi người. Không chỉ riêng Phương mà Ngân cũng vậy, với một diễn viên trẻ thì đòi hỏi sự chuyên nghiệp và hóa thân vào nhân vật, vào những dạng vai bi hài hay cá tính đều là một trong những thử thách rất khó".

Tình bạn của Nhã Phương và Thúy Ngân phút chốc 'tan vỡ' vì lý do này? - Ảnh 7
Thúy Ngân còn có mối quan hệ tốt với ông xã của Nhã Phương - Ảnh: Internet

Thúy Ngân còn có mối quan hệ tốt với ông xã của Nhã Phương. Trên trang cá nhân, Thúy Ngân từng khoe được Trường Giang vào bếp nấu ăn khi đến thăm nhà anh và Nhã Phương. Thúy Ngân còn từng chia sẻ là Nhã Phương rất yên tâm khi cô thân thiết với Trường Giang trong các gameshow.

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Từ khóa:   Nhã Phương Thúy Ngân vbiz

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