Lụi tim với khoảnh khắc Trường Giang đón con tan học, Nhã Phương tiết lộ con gái rất biết nịnh ba khiến cô bị “ra rìa”

Hậu trường 04/10/2022 13:43

Khoảnh khắc bé Destiny biết "nịnh" và hôn Trường Giang "đốn tim" nhiều khán giả vì quá đáng yêu.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Nhã Phương bất ngờ đăng tải một đoạn clip siêu đáng yêu của gia đình mình. Theo đó, đoạn clip là hình ảnh Trường Giang sắp xếp thời gian đưa nhóc tì đi học.

Đáng chú ý, bé Destiny lại thể hiện tình cảm với ba mình bằng cách thơm má cực kì ngọt ngào. Nhã Phương cũng tiết lộ con gái rất biết nịnh ba khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Nhã Phương chia sẻ: "Nịnh ba số hai thì không ai dám số một".

Lụi tim với khoảnh khắc Trường Giang đón con tan học, Nhã Phương tiết lộ con gái rất biết nịnh ba khiến cô bị “ra rìa” - Ảnh 1
Nhã Phương khoe ảnh Trường Giang đến trường đón con gái cưng. (Ảnh: FB Nhã Phương)
Lụi tim với khoảnh khắc Trường Giang đón con tan học, Nhã Phương tiết lộ con gái rất biết nịnh ba khiến cô bị “ra rìa” - Ảnh 2
Nhã Phương tiết lộ con gái rất biết nịnh ba. (Ảnh: FB Nhã Phương)

Bé Destiny là con gái đầu lòng của Trường Giang và Nhã Phương. Con gái Trường Giang - Nhã Phương năm nay đã lên 3 tuổi và được ba mẹ đưa đến trường để học tập. Đến nay vợ chồng Trường Giang vẫn chưa chính thức công khai ảnh trọn vẹn dung mạo của ái nữ nhưng qua nhiều góc ảnh, dân tình có thể hình dung ra gương mặt con gái của cặp đôi. 

Lụi tim với khoảnh khắc Trường Giang đón con tan học, Nhã Phương tiết lộ con gái rất biết nịnh ba khiến cô bị “ra rìa” - Ảnh 3

Trước khi theo ba mẹ trở về nhà, bé Destiny không quên vẫy tay chào và "mi gió" với cô giáo. Bên cạnh đó, từ đoạn clip, khán giả có thể nhìn thấy góc nghiêng trên gương mặt của nhóc tì cũng được hé lộ. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng của con gái nam danh hài khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi.

Từ khi có con, Nhã Phương dường như cũng bị "ra rìa". Chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của Destiny và Trường Giang, ai nấy đều bị lụi tim.

Lụi tim với khoảnh khắc Trường Giang đón con tan học, Nhã Phương tiết lộ con gái rất biết nịnh ba khiến cô bị “ra rìa” - Ảnh 4
Con gái Trường Giang thể hiện tình cảm với ba mình bằng cách thơm má cực kì ngọt ngào (Ảnh: FB Nhã Phương)

Lụi tim với khoảnh khắc Trường Giang đón con tan học, Nhã Phương tiết lộ con gái rất biết nịnh ba khiến cô bị “ra rìa” - Ảnh 5

Có thể thấy, dạo gần đây Trường Giang - Nhã Phương không còn quá khắc khe trong việc giấu con gái trước truyền thông, cặp đôi đã thoải mái hơn trong việc khoe con gái của mình. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để cặp đôi khoe nhóc tì của mình. Gia đình nam danh hài luôn mang đến nguồn năng lượng vui vẻ, hạnh phúc cho khán giả. Không chỉ đăng ảnh khoe một phần diện mạo ái nữ mà "Mười Khó" còn tiết lộ luôn cả tên thật của bé Destiny là Võ Thanh Thiên Ý.

Lụi tim với khoảnh khắc Trường Giang đón con tan học, Nhã Phương tiết lộ con gái rất biết nịnh ba khiến cô bị “ra rìa” - Ảnh 6

Trường Giang - Nhã Phương dành rất nhiều tình cảm và hết lòng cưng chiều con gái đầu lòng. Dù liên tục chạy lịch trình nhưng cả 2 vẫn luôn dành thời gian để tự chăm sóc ái nữ. Nhờ được ba mẹ chăm sóc kĩ mà bé Destiny rất ngoan ngoãn, dễ thương, hiểu chuyện.

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