Miu Lê tình tứ hôn một sao nam Vbiz, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là nam diễn viên này

Sao Việt 12/10/2022 20:55

Miu Lê ôm hôn, thể hiện tình cảm tự nhiên với một sao nam đình đám.

Miu Lê từ lâu đã là cái tên không còn xa lạ với người Việt. Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Trong giới giải trí, không hiếm người trẻ có tài nhưng cái tên Miu Lê vẫn tỏa sáng và để lại ấn tượng sâu đậm cho công chúng ở cả vai trò diễn viên cũng như ca sĩ. 

Miu Lê tình tứ hôn một sao nam Vbiz, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là nam diễn viên này - Ảnh 1
Miu Lê được khán giả yêu mến bởi tài năng, nhan sắc xinh đẹp và tính cách hòa đồng, thân thiện với mọi người 

Sau thời gian trùng tu nhan sắc, cô ngày càng xinh đẹp và thần thái đầy cuốn hút so với ngày trước. Xinh đẹp và tài năng là thế, nhưng hiện tại nữ ca sĩ vẫn còn 'độc thân vui tính'. 

Miu Lê tình tứ hôn một sao nam Vbiz, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là nam diễn viên này - Ảnh 2
Nhan sắc ngày càng xinh đẹp nhưng cô nàng vẫn 'ế' 

Tuy nhiên, mới đây, cô nàng đã bất ngờ khiến người hâm mộ dậy sóng, 'chèo thuyền' nhiêt tình cô với một sao nam cũng không xa lạ gì. 

Cụ thể, một sao nam Vbiz đã hào hứng khoe hình ảnh tình tứ bên cạnh Miu Lê. Tuy nhiên màn thể hiện tình cảm của cả hai đã mang đến một tràng cười "ngả nghiêng" tới đông đảo khán giả.

Người đàn ông ở bên cạnh giọng ca Vì mẹ anh bắt chia tay không phải ai xa lạ mà chính là nam diễn viên Hứa Vĩ Văn. Anh còn hào hứng nói thêm khi được người đẹp 'âu yếm': "Facebook thì bay lượt theo dõi còn tôi đang ăn sáng bị bay vô ôm hôn!". 

Miu Lê tình tứ hôn một sao nam Vbiz, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là nam diễn viên này - Ảnh 3

Miu Lê tình tứ hôn một sao nam Vbiz, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là nam diễn viên này - Ảnh 4
Miu Lê xuất hiện tình tứ bên Hứa Vĩ Văn, nữ ca sĩ tự nhiên thể hiện tình cảm bên nam diễn viên khiến khán giả thích thú 'đẩy thuyền'

Trong khung hình dễ dàng nhận thấy cả hai đều diện trang phục giản dị, bịt khẩu trang khi có mặt tại một nhà hàng để cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon.

Ở dưới phần bình luận, Miu Lê còn không ngần ngại ngỏ lời 'I love you' với đàn anh kèm theo một số nhãn dán trái tim. Hứa Vĩ Văn vui vẻ trả lời: "Như cơn gió thoáng qua mà âm thanh pặc pặc". Ngay lập tức nữ ca sĩ hào hứng đáp lại: "Đoạn em pặc quá trời sau lưng anh mà anh đâu có nhận ra". 

Miu Lê tình tứ hôn một sao nam Vbiz, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là nam diễn viên này - Ảnh 5

Khi chứng kiến khoảnh khắc 'tình bể bình' của cả hai sao, người hâm mộ đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ, khéo léo 'đẩy thuyền' nhiệt tình. 

Đều là những nghệ sĩ có tài năng và nhan sắc, nhưng vẫn còn 'lẻ bóng' ở hiện tại, chính vì vậy, cũng dễ hiểu vì sao mà người hâm mộ khi vừa thấy cơ hội lại vội vã 'gả' thần tượng của mình như vậy. 

Miu Lê tình tứ hôn một sao nam Vbiz, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là nam diễn viên này - Ảnh 6
Miu Lê - Karik được cho là mối quan hệ 'trên tình bạn dưới tình yêu', từng được fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình mà không thành

Miu Lê ứng xử 'cực gắt' khi bị netizen chê 'mập và lé', khiến ai cũng nể phục

Miu Lê ứng xử 'cực gắt' khi bị netizen chê 'mập và lé', khiến ai cũng nể phục

Miu Lê đã có màn ứng xử tinh tế trước lời chê bai, body shaming từ netizen.

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