Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc

Biến hóa đa dạng với nhiều hình tượng khác nhau, song Miu Lê khá "trung thành" với phong cách năng động, cá tính. Item yêu thích của nữ ca sĩ Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay thường là quần jeans cạp cao, áo crop-top phối cùng hai phụ kiện đơn giản: Mũ và mắt kính đen.

Áo crop-top là một trong những "cạ cứng" trong tủ đồ của Miu Lê. Nữ ca sĩ thường kết hợp loại áo này với quần cạp cao ống rộng để tôn lên vòng 2 thon gọn của bản thân. Để tổng thể không đơn điệu, Miu Lê chọn thêm giày cao gót, túi xách và mắt kính đen làm điểm nhấn cho outfit.