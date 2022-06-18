Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc

Miu Lê là sao nữ V-Biz được đánh giá là có gu thời trang 'cool ngầu', thời thượng. Giọng ca 'Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay' biết cách phối đồ thông minh chỉ với những item mà trong tủ đồ của cô gái nào cũng có.
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Biến hóa đa dạng với nhiều hình tượng khác nhau, song Miu Lê khá "trung thành" với phong cách năng động, cá tính. Item yêu thích của nữ ca sĩ Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay thường là quần jeans cạp cao, áo crop-top phối cùng hai phụ kiện đơn giản: Mũ và mắt kính đen.
Áo crop-top là một trong những "cạ cứng" trong tủ đồ của Miu Lê. Nữ ca sĩ thường kết hợp loại áo này với quần cạp cao ống rộng để tôn lên vòng 2 thon gọn của bản thân. Để tổng thể không đơn điệu, Miu Lê chọn thêm giày cao gót, túi xách và mắt kính đen làm điểm nhấn cho outfit.
Bên cạnh áo crop-top, chân váy cũng là item được Miu Lê tận dụng "triệt để" trong những outfit của mình. Với khăn quấn đầu vàng rực phối cùng chân váy dài, Miu Lê "biến hình" thành cô gái trẻ trung, năng động.
Đối với chân váy ngắn ôm sát body, người đẹp 9X chọn áo thun ngắn tay ton sour ton và boots đen cao cổ.
Đặc biệt, Miu Lê cũng có cách mix and match áo sơ mi đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Đối với áo sơ mi có họa tiết vertical stripes, Miu Lê biến tấu đầy "cool ngầu" với quần thể thao ôm sát cơ thể. Để outfit cá tính hơn, cô chọn áo sơ mi làm trang phục khoác ngoài quần short và áo thun.