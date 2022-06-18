Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc

Thời trang 18/06/2022 23:57

Miu Lê là sao nữ V-Biz được đánh giá là có gu thời trang 'cool ngầu', thời thượng. Giọng ca 'Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay' biết cách phối đồ thông minh chỉ với những item mà trong tủ đồ của cô gái nào cũng có.

Biến hóa đa dạng với nhiều hình tượng khác nhau, song Miu Lê khá "trung thành" với phong cách năng động, cá tính. Item yêu thích của nữ ca sĩ Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay thường là quần jeans cạp cao, áo crop-top phối cùng hai phụ kiện đơn giản: Mũ và mắt kính đen.

Áo crop-top là một trong những "cạ cứng" trong tủ đồ của Miu Lê. Nữ ca sĩ thường kết hợp loại áo này với quần cạp cao ống rộng để tôn lên vòng 2 thon gọn của bản thân. Để tổng thể không đơn điệu, Miu Lê chọn thêm giày cao gót, túi xách và mắt kính đen làm điểm nhấn cho outfit.

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 1

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 2

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 3

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 4

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 5

Bên cạnh áo crop-top, chân váy cũng là item được Miu Lê tận dụng "triệt để" trong những outfit của mình. Với khăn quấn đầu vàng rực phối cùng chân váy dài, Miu Lê "biến hình" thành cô gái trẻ trung, năng động.

Đối với chân váy ngắn ôm sát body, người đẹp 9X chọn áo thun ngắn tay ton sour ton và boots đen cao cổ.

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 6

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 7

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 8

Đặc biệt, Miu Lê cũng có cách mix and match áo sơ mi đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Đối với áo sơ mi có họa tiết vertical stripes, Miu Lê biến tấu đầy "cool ngầu" với quần thể thao ôm sát cơ thể. Để outfit cá tính hơn, cô chọn áo sơ mi làm trang phục khoác ngoài quần short và áo thun.

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 9

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 10

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 11

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 12

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 13

Cùng xem Miu Lê - mẫu bạn gái lí tưởng của Karik lên đồ cực chất chỉ với 2 món đồ quen thuộc - Ảnh 14

Nhìn ngắm loạt mỹ nhân Việt phối vest cực xịn không kém canh cánh mày râu, nét đẹp mạnh mẽ đến hội chị em còn rụng rời

Nhìn ngắm loạt mỹ nhân Việt phối vest cực xịn không kém canh cánh mày râu, nét đẹp mạnh mẽ đến hội chị em còn rụng rời

Áo vest là item chưa bao giờ hết 'hot' đối với thời trang của phái đẹp. Nếu như Khánh Linh, Thùy Tiên chuộng phối vest theo style quyến rũ, quyền lực thì Midu, Tiểu Vy và Đông Nhi lại nghiêng về phong cách nữ tính, thanh lịch.

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Từ khóa:   thời trang Miu Lê

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