Phản ứng của Ngọc Lan khi đối mặt với chuyện chồng cũ chở vợ mới trên đường

Hậu trường 26/08/2022 09:59

Mới đây, phản ứng của Ngọc Lan khi thấy chồng cũ chở vợ mới trên đường đang khiến dân tình chú ý và bàn tán xôn xao.

Kể từ sau khi ly hôn, đời tư của nữ diễn viên Ngọc Lan vẫn luôn được mọi người dành sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, Ngọc Lan đã khiến cư dân mạng rần rần với động thái mới của mình trên mạng xã hội.

Cụ thể, khi bắt gặp một bài đăng đưa ra tình huống trớ trêu rằng: "Bất ngờ gặp chồng cũ chở vợ mới trên đường thì nên làm gì ạ?". Đáng chú ý, nữ diễn viên liền có pha xử lý vô cùng ấn tượng và khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ: "Nên tiếp tục nhìn đường để chạy xe ạ".

Phản ứng của Ngọc Lan khi đối mặt với chuyện chồng cũ chở vợ mới trên đường - Ảnh 1
Quan điểm của Ngọc Lan sau ly hôn đã nhận được sự chú ý lớn từ dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, quan điểm của Ngọc Lan đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng nhắc đến tên của nam diễn viên Thanh Bình - chồng cũ của cô ngay dưới phần bình luận.

Trước đây, Ngọc Lanh và Thanh Bình từng là một cặp đôi rất đẹp của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, cả hai lại quyết định đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của vô vàn khán giả. Nữ diễn viên từng tâm sự, khi đi đến quyết định ly hôn, bản thân cô cũng đã mất một thời gian khá lâu để suy nghĩ xem quyết định này liệu là đúng hay sai và cô phải đối mặt với con cái, công chúng như thế nào.

Phản ứng của Ngọc Lan khi đối mặt với chuyện chồng cũ chở vợ mới trên đường - Ảnh 2
Nữ diễn viên dường như tự rút ra cho bản thân nhiều bài học quý giá và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống sau cuộc hôn nhân với Thanh Bình - Ảnh: FBNV

Kể từ sau khi ly hôn, Ngọc Lan nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống. Cô cũng dường như tự rút ra cho bản thân nhiều bài học quý giá và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Ngoài ra, con trai chính là động lực lớn nhất để cô cố gắng mỗi ngày. Cô cũng từng chia sẻ về chuyện kết hôn trong tương lai rằng không muốn có thêm ai can thiệp vào việc nuôi dạy con của mình. Hiện tại, cả hai vẫn giữ một mối quan hệ tốt đẹp, cùng hỗ trợ nhau để nuôi dạy con trai.

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Mặc dù Ngọc Lan và Thanh Bình đã không còn sống chung trong một mái nhà nhưng những chia sẻ của cặp đôi về cậu con trai chung Louis vẫn rất được quan tâm.

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Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình sao Việt

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