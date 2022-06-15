Hậu 'tan vỡ' hôn nhân, Ngọc Lan tiết lộ lý do 'khó đi thêm bước nữa', từng trăn trở khi 'đối diện' với con trẻ

Hậu trường 15/06/2022 10:05

Mới đây, nữ diễn viên Ngọc Lan đã thừa nhận rằng bản thân khó "đi thêm bước nữa" sau đổ vỡ hôn nhân.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình "Lời tự sự", Ngọc Lan đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống của bản thân. Đáng chú ý, đối với cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên đã thẳng thắn thừa nhận rằng việc thông báo ly hôn là điều khó khăn vì cô là người của công chúng. Bởi vì đối với cô, chuyện ly hôn không chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình, bạn bè mà còn cả khán giả.

Đồng thời, Ngọc Lan tiết lộ bản thân là người làm việc có tính toán. Do đó, cô cũng đã có những kế hoạch nuôi dạy con, cân bằng lại cuộc sống sau đó. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi là người luôn có sự tính toán và sắp xếp trước. Ly hôn, rồi làm sao để cân bằng, nuôi con thế nào cũng đều nằm trong kế hoạch và sự tính toán của tôi. Cho đến ngày tôi và chồng cũ cảm thấy không đối thoại được với nhau, cả hay quyết định ly hôn".

Tuy nhiên, để đi đến quyết định đó, nữ diễn viên đã phải cân nhắc nhiều thứ, từ việc quyết định này sẽ dẫn tới hậu quả ra sao, phải nuôi con như thế nào, đối diện với con và công chúng như ra sao… "Tôi trăn trở rất nhiều. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đều thấy sống xa nhau sẽ là giải pháp tốt hơn cho tâm lý của hai người", Ngọc Lan tâm sự.

Hậu 'tan vỡ' hôn nhân, Ngọc Lan tiết lộ lý do 'khó đi thêm bước nữa', từng trăn trở khi 'đối diện' với con trẻ - Ảnh 1
Ngọc Lan đã thừa nhận rằng bản thân khó "đi thêm bước nữa" sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh: Internet

Nói về việc nuôi dạy con, nữ diễn viên tiết lộ bản thân không biết mình dạy con đã tốt nhất hay chưa nhưng cô chắc chắn, cảm xúc của mình dành cho con là tốt nhất. Bởi thế, cô thậm chí không ở cùng mẹ ruột vì không muốn ngoại can thiệp chuyện nuôi con. Chính vì thế, cũng trong chương trình, Ngọc Lan thừa nhận bản thân khó "đi thêm bước nữa" sau đổ vỡ hôn nhân.

Cô giãi bày: "Cho nên nếu sau này tôi đi bước nữa chắc cũng khó với tính cách của tôi. Tôi đâu biết được hôm nay người ta thương, mai hết thương thì sao. Mình nhiều khi đang nóng giận chuyện gì đó còn khó chịu với con chứ nói gì người ta. Mà ai nặng nhẹ với con tôi chắc tôi ghét lắm, lúc đó lại đổ vỡ nữa".

Hậu 'tan vỡ' hôn nhân, Ngọc Lan tiết lộ lý do 'khó đi thêm bước nữa', từng trăn trở khi 'đối diện' với con trẻ - Ảnh 2
Nữ diễn viên ưu tiên thời gian chăm sóc con trai - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Ngọc Lan cho hay cô vẫn tiếp tục với công việc phim ảnh. Bên cạnh đó, người đẹp ưu tiên thời gian chăm sóc con trai. Nữ diễn viên thừa nhận sau hào quang của nghề, cô sống đơn giản, thậm chí là nhạt nhòa. "Bây giờ tôi đã cân bằng được con cái, công việc. Tôi đã biết lựa chọn rồi nên cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, dễ chịu", cô cho hay.

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"Tôi nghĩ mình sẽ không làm bất cứ công việc nào ngoài nghề diễn đâu, cùng lắm chỉ làm thêm cho vui. Nếu khán giả có bỏ tôi thì bỏ chứ tôi không thể bỏ nghề được", Ngọc Lan nói.

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