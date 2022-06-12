Hậu hôn nhân 'tan vỡ', Ngọc Lan bất ngờ trăn trở về mẹ, được 'đàn anh' khuyên thực hiện một điều đặc biệt

Hậu trường 12/06/2022 10:08

Gần đây, nỗi trăn trở của Ngọc Lan dành cho mẹ ruột lại trỗi dậy. Đồng thời, nữ diễn viên cũng băn khoăn chuyện "đi bước nữa" của bản thân.

Ngọc Lan Thanh Bình là một trong những cặp vợ chồng tan vỡ gây tiếc nuối trong làn giải trí Việt. Thời điểm trước khi công bố ly hôn, cả hai đã lộ nhiều nghi vấn tan vỡ nhưng cặp đôi đều không lên tiếng xác nhận hay thanh minh. Vào giữa tháng 11/2019, cặp đôi đã đồng loạt viết tâm thư công khai đã "đường ai nấy đi".

Mới đây, trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", khi kết đôi thành công cho một cặp đôi cho chương trình, nỗi trăn trở của Ngọc Lan dành cho mẹ ruột lại trỗi dậy.

Hậu hôn nhân 'tan vỡ', Ngọc Lan bất ngờ trăn trở về mẹ, được 'đàn anh' khuyên thực hiện một điều đặc biệt - Ảnh 1
Nỗi trăn trở của Ngọc Lan dành cho mẹ ruột lại trỗi dậy - Ảnh: Internet

Nữ MC nghẹn ngào chia sẻ: "Ba con mất khi mẹ con chỉ mới 30 tuổi. Mẹ sống như thế chăm lo cho gia đình, không đi thêm bước nữa, một phần vì con không đồng ý việc đó. Lan cảm thấy rất tiếc vì đã không cho mẹ cơ hội có người bầu bạn. Hiện giờ con cái mỗi người một nơi, không sống cùng mẹ, vậy nên mọi việc mẹ đều làm một mình. Lan rất đau lòng khi chuyện buồn chuyện vui mẹ chỉ có thể tâm sự trước bàn thờ của ba thôi".

Trước những bộc bạch chân thành và đầy tiếc nuối của đàn em thân thiết, Quyền Linh liền ngỏ lời đề nghị: “Một ngày nào đó, mong mẹ Ngọc Lan sẽ ngồi ở đây và Linh sẽ tìm cho cô một người cùng đi tiếp quãng đời còn lại. Người lớn tuổi càng cần một người tri kỷ, lúc trái gió trở trời thì người bên cạnh chính là người bạn đời".

Hậu hôn nhân 'tan vỡ', Ngọc Lan bất ngờ trăn trở về mẹ, được 'đàn anh' khuyên thực hiện một điều đặc biệt - Ảnh 2
Hậu ly hôn, Lan Ngọc hiện là người nuôi con trai - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nam MC quay lại nhắn nhủ với Ngọc Lan: "Em cũng vậy đó, cũng nên đi kiếm một người. Chứ đừng để tới tuổi đó mới đi tìm hạnh phúc riêng cho mình nha. Đừng để tới tuổi U.70 mới đi tìm là mệt lắm nha Lan. Hãy tìm cho mình một người đồng hành trong cuộc sống".

Đáp lại, Ngọc Lan chỉ biết bật cười rồi vội giới thiệu cặp đôi mới để "đánh trống lảng" sau lời khuyên của Quyền Linh.

Hậu đổ vỡ với Thanh Bình, Ngọc Lan trải lòng về 'góc khuất' hôn nhân, nói rõ quan điểm chuyện 'đi thêm bước nữa'

Hậu đổ vỡ với Thanh Bình, Ngọc Lan trải lòng về 'góc khuất' hôn nhân, nói rõ quan điểm chuyện 'đi thêm bước nữa'

 Mới đây, khi tham gia một show truyền hình, Ngọc Lan đã có những trải lòng về những chuyện xoay quanh cuộc sống đặc biệt là chuyện hôn nhân đổ vỡ của mình.

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Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình Quyền Linh sao Việt

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