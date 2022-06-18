Từng khẳng định 'khó đi thêm bước nữa', Ngọc Lan trải lòng gây xót xa: 'Tôi chỉ mới học được tha thứ chưa học được chấp nhận'

Trên trang mạng xã hội mới đây, Ngọc Lan thoải mái trải lòng về cuộc sống, quan điểm cá nhân hậu ly hôn.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện dòng trạng thái mà nữ diễn viên Ngọc Lan đăng tải trước đó với nội dung: "Tôi phải học thói quen tha thứ và chấp nhận. Vì trong quá khứ và hiện tại, ai lừa dối tôi, tôi không thèm nhìn mặt, ai lừa dối người khác tôi không muốn giao du. Tôi thích sự trung thành, cởi mở và quan trọng nhất là thật".

Cho đến hiện tại, Ngọc Lan cho biết mình mới chỉ học được một trong hai điều đó. Ngay dưới bài viết, nữ diễn viên để lại dòng bình luận: "Tôi chỉ mới học được tha thứ chứ chưa học được chấp nhận".

Ngọc Lan trải lòng gây xót xa - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Ngọc Lan từng tâm sự, khi đi đến quyết định ly hôn, bản thân cô cũng đã mất một thời gian khá lâu để suy nghĩ xem quyết định này liệu là đúng hay sai và cô phải đối mặt với con cái, công chúng như thế nào. Tuy nhiên, sau nhiều trăn trở, cả Ngọc Lan và chồng cũ đều đồng ý rằng sống xa nhau sẽ là một giải pháp tốt hơn cho tâm lý của cả hai.

Ngọc Lan hiện trở thành mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV

Sau đổ vỡ hôn nhân với diễn viên Thanh Bình, Ngọc Lan trở thành mẹ đơn thân. Bên cạnh đó, nữ diễn viên dường như tự rút ra cho bản thân nhiều bài học quý giá và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống.

Ngoài thời gian công việc, nữ diễn viên dành hoàn toàn thời gian cho con, để con không cảm thấy thiếu thốn tình thương. Ngọc Lan thừa nhận bản thân khó "đi thêm bước nữa" sau đổ vỡ hôn nhân. Bởi vìcô không muốn ai can thiệp vào chuyện nuôi dạy con của mình, kể cả mẹ ruột. Nữ diễn viên lo lắng người đàn ông sau này sẽ không dành nhiều tình thương cho con trai.

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