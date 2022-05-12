Ngọc Lan bất ngờ 'mở lòng', tiết lộ mối quan hệ hiện tại với Thanh Bình sau biến cố hôn nhân

Mới đây, nữ diễn viên Ngọc Lan đã có những chia sẻ hiếm hoi về chồng cũ Thanh Bình sau khi ly hôn.

Thanh Bình và Ngọc Lan từng khiến khán giả tiếc nuối khá nhiều khi thông báo chính thức "đường ai nấy đi" sau khoảng 3 năm chung sống. Theo đó, cả hai ly hôn văn minh và không có bất cứ lời tố không hay nào về đối phương. Mới đây, trả lời phỏng vấn với báo Giao Thông, Ngọc Lan đã có những chia sẻ hiếm hoi về chồng cũ Thanh Bình sau khi "đường ai nấy đi". Cụ thể, khi được hỏi Thanh Bình có hỗ trợ trong việc chăm sóc và dạy dỗ con trai, Ngọc Lan tâm sự: "Anh Bình cũng phải đi làm, không có nhiều thời gian cho Louis. Thời gian anh trống lịch lại không trùng thời gian trống của con. Đó là thiệt thòi cho 2 cha con, nhưng cũng là điều bất khả kháng. Con ở với tôi nên trách nhiệm nuôi dạy hoàn toàn ở người giám hộ. Anh Bình chỉ có thể hỗ trợ tôi những lúc anh đi chơi với con. Cả hai luôn thống nhất trong việc nuôi dạy bé Louis".

Cặp đôi ly hôn văn minh và không có bất cứ lời tố không hay nào về đối phương - Ảnh: FBNV Mặc dù bố mẹ không ở cùng nhau đã lâu nhưng con trai nữ diễn viên không hề thắc mắc. Nữ diễn viên cũng đã đôi lần muốn trò chuyện cùng con và nói cho con hiểu: "Con chỉ biết ba và mẹ yêu thương nó. Tôi cũng mới nói chuyện với anh Bình, về việc nói chuyện với con. Không biết con chưa hiểu, hay xung quanh bạn bè có nhiều trường hợp không sống cùng cả ba mẹ nên bé thấy bình thường. Con vẫn biết nhà này có ba, nhà kia có mẹ nhưng chưa bao giờ đề cập tại sao ba mẹ không ở chung với con. Có lẽ do tôi và anh Bình cũng cho con những điều tốt đẹp và một cuộc sống bình thường. Điều mà con cảm thấy không có ba hay mẹ là bình thường, có lẽ vì từ nhỏ bé đã được tự lập. Tôi vẫn dạy con đi chơi với ba thì phải nghe ba". "Không ai muốn mình có cuộc sống không trọn vẹn, tạo ra một đứa trẻ và con phải sống với 1 trong 2 người. Điều đó chỉ là bất đắc dĩ. Điều quan trọng là chúng ta làm được gì cho đứa trẻ sau khi chúng ta có quyết định riêng cho bản thân", Ngọc Lan tiếp tục bộc bạch.

Khi có thời gian, Thanh Bình luôn muốn đưa nhóc tỳ đi đến những khu vui chơi - Ảnh: FBNV Con trai do Ngọc Lan nuôi dưỡng - Ảnh: FBNV Sau khi tan vỡ hôn nhân, con trai do Ngọc Lan nuôi dưỡng. Thanh Bình cũng đã chuyển sang nhà riêng và anh được tạo điều kiện để gặp Louis. Khi có thời gian, anh luôn muốn đưa nhóc tỳ đi đến những khu vui chơi, cha con gần gũi nhau. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, Louis là cậu bé tình cảm, thường thể hiện những hành động yêu thương người thân. Ngoài ra, càng lớn cậu càng hài hước và luôn có những trò khiến phụ huynh cũng bất ngờ. Hiện tại, Thanh Bình và Ngọc Lan vẫn đang độc thân. Chia sẻ về chuyện tình cảm, Ngọc Lan từng cho biết cô không nghĩ đến chuyện tái hôn. Co cho biết rằng bản thân không muốn lấy chồng. Nếu có thể tìm được một người đàn ông có thể chia sẻ được, cô chỉ muốn dừng ở mức chia sẻ, quan tâm nhau chứ không muốn về chung nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-lan-bat-ngo-mo-long-tiet-lo-moi-quan-he-hien-tai-voi-thanh-binh-sau-bien-co-hon-nhan-468230.html