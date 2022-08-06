Ngọc Lan bình luận về chuyện cho chồng gặp con hay không nếu không chu cấp sau ly hôn

Bài đăng nhận được sự chú ý và tương tác từ nhiều người, nhất là các chị em phụ nữ đã ly hôn chồng. Nhiều người tỏ ra bức xúc với nhiều anh chồng vô tâm, bên cạnh đó cũng có nhiều người thể hiện sự cảm thông khi cùng cảnh ngộ.

Cụ thể trên một fanpage chia sẻ những câu chuyện hôn nhân của chị em phụ nữ, có một tài khoản đăng công khai câu hỏi: “Vợ chồng mà ly hôn, chồng không chu cấp cho con, không quan tâm đến con, bên nội cũng vậy thì có cho gặp con không các chị”.

Bài đăng trên hội nhóm phụ nữ và bình luận của Ngọc Lan

Ngay bên dưới nhiều bình luận đã vào đồng tình cùng nữ diễn viên, bên cạnh đó netizen lại rộ lên nhiều nghi vấn về mối hôn nhân không mấy hạnh phúc của cô nàng: Liệu nữ diễn viên cùng chồng cũ “Thanh Bình” có phải cũng gặp những mâu thuẫn, xích mích hậu ly hôn và vấn đề nuôi con, chu cấp cho con không?

Ngọc Lan và Thanh Bình thời còn mặn nồng

Trước đây, Ngọc Lan - Thanh Bình từng là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ của showbiz Việt. Sau tất cả, cả hai quyết định "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của khán giả. Kể từ sau khi ly hôn, Ngọc Lan nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống. Trên trang cá nhân, cô không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân về chuyện tình yêu, hôn nhân và gia đình.

Một gia đình từng hạnh phúc khiến người khác ngưỡng mộ.. nay đã tan vỡ

Sau được hôn nhân chóng váng với diễn viên Thanh Bình, Ngọc Lan cho biết cô hiện tại không muốn yêu đương và đi thêm bước nữa. Hiện tại nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho sự nghiệp và các sản phẩm điện ảnh, truyền hình lớn nhỏ, cô nàng cũng không thường xuyên ở gần con nên nhiều lần bật khóc vì nhớ và thương con. Cuối cùng điều mà cô mong muốn nhất hiện tại đó là dành nhiều thời gian ở bên cạnh con và chăm lo cho con trưởng thành.

Ngọc Lan hiện tại muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh con trai

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Ngọc Lan cũng từng chia sẻ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn trong tương lai vì không muốn có thêm ai can thiệp vào việc nuôi dạy con của mình: "Cho nên nếu sau này tôi đi bước nữa chắc cũng khó với tính cách của tôi. Tôi đâu biết được hôm nay người ta thương, mai hết thương thì sao. Mình nhiều khi đang nóng giận chuyện gì đó còn khó chịu với con chứ nói gì người ta. Mà ai nặng nhẹ với con tôi chắc tôi ghét lắm, lúc đó lại đổ vỡ nữa".