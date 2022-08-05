Hiền Mai chia sẻ cuộc sống ở Mỹ: khá buồn và lo lắng

Sao Việt 05/08/2022 15:31

Quyết định sang Mỹ sinh sống, Hiền Mai chia sẻ những khó khăn và lo lắng của mình khi sang xứ người.

Mới đây ngày 3/8, Diễn viên Hiền Mai đã chia sẻ hình ảnh những ngày cuối cùng còn ở Việt Nam bên cạnh một vài người bạn trước khi lên đường sang Mỹ để sinh sống.

Cô gửi lời cảm ơn bạn bè đã quý mến và tặng quà trước hành trình mới. Chị nói dù cuộc sống mới còn nhiều bỡ ngỡ nhưng rất lạc quan để đón nhận những niềm vui mới và hẹn gặp lại bạn bè ở Sài Gòn.

Hiền Mai chia sẻ cuộc sống ở Mỹ: khá buồn và lo lắng - Ảnh 1
Hiền Mai đăng tải dòng tri ân dành cho bạn bè người thân trước khi qua Mỹ

Nữ diễn viên chia sẻ thêm cô có ý định đưa con qua Mỹ du học và sống, chăm lo cho con từ lâu. Dù sang định cư tại Mỹ song chị nói vẫn sẽ thường xuyên về thăm quê hương. Cô cho biết trước khi quyết định định cư tại Mỹ, cô có nhiều lo lắng và thấy khá buồn khi phải rời xa quê hương và sống ở nơi xứ người xa lạ. Nhưng may mắn cô có những người bạn tại Mỹ và họ rất vui khi nghe tin cô qua, ngược lại những người bạn ở Việt Nam rất buồn và liên tục tổ chức tiệc chia tay làm cô rất xúc động. 

Hiền Mai chia sẻ cuộc sống ở Mỹ: khá buồn và lo lắng - Ảnh 2
Cô được bạn bè tổ chức tiệc chia tay và tặng quà kỷ niệm

Hiền Mai cho biết cuộc sống ở Mỹ rất khác so với Việt Nam. Cả hai mẹ con đều lo lắng nhiều khi bước chân vào cuộc sống mới khi phải tự lo, tự lập, học hỏi nhiều, từ việc lái xe đến nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa...

Hiền Mai chia sẻ cuộc sống ở Mỹ: khá buồn và lo lắng - Ảnh 3
"nữ hoàng ảnh lịch"khoe quà bạn tặng

Tuy vậy, nữ diễn viên cho biết đã chuẩn bị tâm lý từ trước để cố gắng hòa nhập, thích nghi tốt, cố gắng tìm được niềm vui trong cuộc sống mới để có năng lượng làm việc và lo lắng cho con. Cô hy vọng thời gian đầu cuộc sống mới sẽ không khiến mình bị căng thẳng.

Hiền Mai chia sẻ rời Việt Nam này là để chăm lo cuộc sống và việc học cho con. Chồng sẽ cùng đi vài tuần để xem trường và lo chuyện nhập học. Sau đó, anh về lại Việt Nam làm việc.

Hiền Mai chia sẻ cuộc sống ở Mỹ: khá buồn và lo lắng - Ảnh 4
Gia đình hiện tại của Hiền Mai

Dành nhiều thời gian cho gia đình, con cái, Hiền Mai chia sẻ vẫn luôn yêu nghề. Chị mong muốn có thêm nhiều cơ hội, vai diễn hay, chắc chắn chị cố gắng thu xếp để tham gia các hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam và Mỹ.

Diễn viên Hiền Mai sinh năm 1967, người gốc Hà Nội. Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, mái tóc suôn dài và đôi mắt buồn gây thương nhớ, Hiền Mai được coi là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" ở thập niên 1990 bên cạnh những cái tên nổi tiếng như  Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh, Thanh Mai...

Hiền Mai chia sẻ cuộc sống ở Mỹ: khá buồn và lo lắng - Ảnh 5
Vẻ đẹp xuất chúng của "nữ hoàng ảnh lịch " Hiền Mai

Xuất phát điểm là người mẫu, sau đó người đẹp lấn sân sang nghề diễn viên và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Trong đó, vai diễn cô giáo Mai trong phim "Tuổi thần tiên" (hay còn có tên khác là "Cu Tí và cô giáo Mai") phát sóng năm 1995 giúp tên tuổi Hiền Mai nổi tiếng khắp nước.

Sau này, Hiền Mai tham gia nhiều bộ phim như "Xin lỗi tình yêu", "Chuyến tàu hoàng hôn", "Như khúc tình ca" "Giao thời", "Ráng chiều",...

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