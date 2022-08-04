Những mối quan hệ mập mờ của Ninh Dương Lan Ngọc, rốt cuộc Ngọc nữ màn ảnh đang yêu ai?

Ninh Dương Lan Ngọc được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh Việt, bởi thế nên tất tần tật mọi bước chuyển động của Ninh Dương Lan Ngọc đều thu hút sự chú ý của giới truyền thông, nhất là chuyện tình cảm của cô nàng “Gái già lắm chiêu” này. Suốt chặng hành trình nghệ thuật đến thời điểm hiện tại, ngọc nữ màn ảnh Việt đã trải qua không ít các mối tình với những sao nam Vbiz khiến fan không biết đường nào mà lần.

Tuy nhiên sau đó cả 2 đã rộ tin đồn chia tay sau khi mất tương tác 1 thời gian vào khoảng 2020, cho đến khi Lan Ngọc xuất hiện trong tang lễ của mẹ Chi Dân với gương mặt đau buồn, đôi mắt sưng vì rơi lệ ở quê nhà của Chi Dân lại khiến fan đồn đoán rằng, rất có thể nữ diễn viên đã "hàn gắn" với nam ca sĩ.

Gần đây nhất Chi Dân đã khoe khoảnh khắc bên cạnh một cô gái bí ẩn cạnh bờ biển, dù không tiết lộ danh tính nhưng khi nhìn vóc dáng thân quen fan đã nhanh chóng réo gọi tên Ninh Dương Lan Ngọc. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi hẹn hò riêng tư, cụ thể netizen đã chụp lại khoảnh khắc cô nàng và Chi Dân cùng đi xem phim vào tháng 4/2018.

Cả 2 từng bị bắt hẹn hò không lâu

Được fan “đẩy thuyền” với ST Sơn Thạch

Có thể nói tình bạn khác giới giữa Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch là một trong những điều “hiếm có khó tìm" trong showbiz Việt. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng fan vẫn luôn trông chờ vào sự nên duyên của cặp đôi vì những cử chỉ “tinh tế” và ngọt ngào mà Sơn Thạch đã dành cho Ninh Dương Lan Ngọc.

Lan Ngọc và ST Sơn Thạch luôn tự nhận là đôi bạn thân

Bên cạnh đó ST Sơn Thạch từng chia sẻ: "Tình cảm tôi dành cho Ninh Dương Lan Ngọc luôn tốt đẹp, tôi không muốn lợi dụng tình cảm đó để xuất hiện trong các sự kiện quan trọng". Về vấn đề được ghép đôi với bạn thân, nam ca sĩ thẳng thắn: "Tôi khẳng định luôn chúng tôi vẫn là những người bạn rất okela. Chỉ là do khán giả yêu thương S.T, yêu thương Lan Ngọc nên ghép đôi lại".

Dù vậy fan vẫn tinh ý phát hiện những cử chỉ “đặc biệt” và ánh mắt của ST khi nhìn Lan Ngọc có nhiều điều rất lạ, nhiều người vẫn tin rằng trong tương lai cả 2 sẽ có thể thành 1 đôi.

Từng công khai hẹn hò với La Thành

La Thành và Lan Ngọc từng hẹn hò luc cô nàng vừa vào showbiz

Sau thành công của bộ phim “Cánh đồng bất tận” cũng là thời điểm vừa mới nổi tiếng, Ninh Dương Lan Ngọc đã công khai chuyện tình cảm cùng diễn viên La Thành. Sau vài năm quen nhau, cặp đôi đã nhanh chóng "đường ai nấy đi" khiến nhiều khán giả tiếc nuối. La Thành cho biết cả hai chia tay vì những hiểu lầm và mâu thuẫn cá nhân. Song hậu chia tay, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, hỗ trợ nhau trong nghệ thuật lẫn cuộc sống.

Từng được Minh Luân cầu hôn

Diễn viên Minh Luân công khai mối quan hệ với Lan Ngọc vào tháng 11/2015. Thời điểm hẹn hò, cả hai thường xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện và dành cho nhau những cử chỉ thân thiết. Thậm chí một số thông tin tiết lộ, Minh Luân đã cầu hôn Lan Ngọc khiến fan nghĩ họ sẽ kết hôn, nhưng sau đó cả 2 đều quyết định chia tay để ổn định sự nghiệp của bản thân.

Minh Luân từng công khai yêu đương với Ngọc nữ

Đối diện với lời hỏi thăm của fan về mối quan hệ giữa cô và 2 người “bạn trai tin đồn”, nàng Ngọc nữ cho biết: "Hai người đàn ông tôi quen đều muốn cưới tôi làm vợ. Thế nhưng, tôi không có ý định kết hôn nên chuyện tình cảm cuối cùng cũng không đi đến đâu". Dù hiện tại lộ nhiều tin đồn hẹn hò khiến fan “khá chóng mặt” nhưng trên sóng truyền hình cô nàng luôn công khai mình là người độc thân và thường xuyên thả thính trai đẹp trên các chương trình. tính cách hồn nhiên, vui vẻ của cô nàng chính là điều khiến fan yêu mến, hy vọng thời gian tới cô nàng sẽ có 1 bến đỗ an toàn cho mình.