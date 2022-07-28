'Lộ' bằng chứng cô gái bí ẩn trong loạt ảnh của Chi Dân đích thị là Ninh Dương Lan Ngọc

Hậu trường 28/07/2022 10:55

Mối quan hệ giữa Lan Ngọc và Chi Dân một lần nữa gây bàn tán, sau khi cộng đồng mạng 'soi' ra được chi tiết chứng minh cô gái trong loạt ảnh mà Chi Dân vừa đăng tải không ai khác chính là Ninh Dương Lan Ngọc.

Mới đây, ca sĩ Chi Dân đã bất ngờ đăng tải đoạn video có những hình ảnh nắm tay, thân mật từ phía sau cùng một cô gái trên biển. Qua góc nghiêng cũng như hình dáng, netizen đã "réo gọi" Ninh Dương Lan Ngọc.

'Lộ' bằng chứng cô gái bí ẩn trong loạt ảnh của Chi Dân đích thị là Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh 1
Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi dính phải nghi vấn hẹn hò - Ảnh: Internet

Giữa bão tin đồn hẹn hò với Chi Dân, mới đây trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc đã chính thức lên tiếng. Theo đó cô nàng chia sẻ hình ảnh ngồi một mình và khẳng định vẫn đang độc thân.

'Lộ' bằng chứng cô gái bí ẩn trong loạt ảnh của Chi Dân đích thị là Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh 2

'Lộ' bằng chứng cô gái bí ẩn trong loạt ảnh của Chi Dân đích thị là Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh 3
Loạt ảnh thân mật của Chi Dân bên cạnh một cô gái bí ẩn - Ảnh: Internet

Giữa thời điểm dân tình vẫn đang xôn xao vì cô gái này, một số cư dân mạng đã "soi" ra được những chi tiết chứng minh cô gái ấy chính là Ninh Dương Lan Ngọc. Cụ thể trong hình ảnh được "ngọc nữ màn ảnh Việt" đăng tải hồi đầu tháng 6, Ninh Dương Lan Ngọc cũng diễn chiếc áo thun màu trắng, trùng hợp với cô gái bí ẩn trong loạt ảnh của Chi Dân.

Bên cạnh đó theo một số netizen, Ninh Dương Lan Ngọc cũng vừa mới cắt tóc ngắn ngang vai, hoàn toàn trùng khớp với độ dài mái tóc của cô gái trong ảnh. Đặc biệt dịp hè vừa qua, Lan Ngọc cũng thường xuyên check-in ở những bãi biển nổi tiếng khiến dân tình đặt nghi vấn cô nàng đi du lịch cùng bạn trai và gia đình.

'Lộ' bằng chứng cô gái bí ẩn trong loạt ảnh của Chi Dân đích thị là Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh 4

'Lộ' bằng chứng cô gái bí ẩn trong loạt ảnh của Chi Dân đích thị là Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh 5
Loạt ảnh chứng minh cô gái bí ẩn bên cạnh Chi Dân là Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh: Chụp màn hình

Một số cư dân mạng để lại bình luận về nghi vấn này:

- "Rồi sao mà chối cãi được đây, bằng chứng rõ mười mươi thế rồi".

- "Trùng hợp từ chiếc áo cho đến mái tóc, địa điểm du lịch, kiểu này thì làm sao mà chối cãi được chứ".

- "Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò Chi Dân rõ mười mươi thế cơ mà, sao mà chối được nữa".

- "Những ai tinh mắt nhìn thoáng qua là biết Lan Ngọc rồi, kiểu này chắc ST Sơn Thạch buồn lắm". 

Hiện giữa bão tin đồn kể trên, Chi Dân hay Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chưa có những phản hồi chính thức. Trên nhiều diễn đàn, netizen vẫn đang bàn tán xôn xao về loạt ảnh của Chi Dân và cô gái bí mật.

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Giữa bão tin đồn hẹn hò với Chi Dân, Ninh Dương Lan Ngọc mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn. Khẳng định mình vẫn đang độc thân.

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