'Thuyền' Dân Ngọc chưa kịp 'ra khơi', netizen đã phải quay xe vì lời phũ của Ninh Dương Lan Ngọc

Giữa bão tin đồn hẹn hò với Chi Dân, Ninh Dương Lan Ngọc mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn. Khẳng định mình vẫn đang độc thân.

Vừa qua, trên mạng xã hội rầm rộ chia sẻ loạt ảnh của Chi Dân bên cạnh một cô gái lạ trên bãi biển. Với dáng người cùng góc nghiêng của cô gái, ngay lập tức netizen đã "réo gọi" Ninh Dương Lan Ngọc. Hình ảnh được cho là Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc đang hẹn hò, lan truyền trên mạng những ngày qua - Ảnh: Internet Giữa bão tin đồn hẹn hò với Chi Dân, mới đây trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc đã chính thức lên tiếng. Theo đó cô nàng chia sẻ hình ảnh ngồi một mình và khẳng định vẫn đang độc thân.

Hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ cùng bài viết - Ảnh: Internet Ninh Dương Lan Ngọc hài hước viết trên trang cá nhân: "Dạ yên tâm, giờ em vẫn ngồi đây một mình, độc thân. Khi nào em có người yêu, em cưới là em cho mọi người hay mà. Ráng chờ em nha... hihi. Nhưng em lỡ có một đàn con thơ #TeamCámcon thì đúng". Bài viết của Ninh Dương Lan Ngọc giữa lúc dân tình đang xôn xao về loạt ảnh của Chi Dân như ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò của cặp đôi.

Về tin đồn hẹn hò lần này, cả Chi Dân hay Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chưa có những phản hồi chính thức. Trên nhiều diễn đàn, netizen vẫn đang bàn tán xôn xao về loạt ảnh của Chi Dân và cô gái bí mật. Được biết, đây không phải lần đầu tiên cặp đôi dính phải nghi vấn hẹn hò, cả hai thường xuyên bị netizen "soi" được chi tiết đi du lịch cùng nhau, check-in cùng một địa điểm hay thậm chí là mặc đồ đôi. Trước những thắc mắc của khán giả về chuyện tình cảm, Lan Ngọc từng tiết lộ hiện đang tìm hiểu một người và mối quan hệ khá rõ ràng. Đây không phải lần đầu tiên Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc dính phải nghi vấn hẹn hò - Ảnh: Internet Về phía Chi Dân, anh lại có câu trả lời làm dư luận tò mò khi từng nhận xét nữ diễn viên Gái già lắm chiêu là cô gái xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải liêu xiêu, trong đó có anh. Đồng thời, anh khẳng định khi nào chuyện tình cảm chắc chắn sẽ công khai.

Nhiều lần bị gán ghép, Chi Dân chính thức lên tiếng về mối quan hệ hiện tại với Ninh Dương Lan Ngọc Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc thường xuyên vướng vào nghi vấn hẹn hò, được người hâm mộ liên tục gán ghép. Mới đây, anh đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với cô.

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