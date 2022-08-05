Minh Hà khiến fan trầm trồ với nhan sắc trẻ trung của mẹ khi đăng ảnh mừng sinh nhật bà

Sao Việt 05/08/2022 12:41

Lý Hải có thể xem là một ngôi sao hàng đầu Việt Nam những năm thập niên 2000. Cho đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ không chỉ khiến fan trầm trồ bởi những dự án phim đầu tư chi phí cao, sự nghiệp vững chắc, lối sống giản dị, bên cạnh đó còn có người vợ hết sức xinh đẹp và tài giỏi - Minh Hà.

2 vợ chồng có thể xem là có đời sống hôn nhân viên mãn bật nhất showbiz, sau bao năm kết hôn Minh Hà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình và nhan sắc được khen trẻ trung xinh đẹp như gái 18.

Minh Hà khiến fan trầm trồ với nhan sắc trẻ trung của mẹ khi đăng ảnh mừng sinh nhật bà - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bên cạnh các con

Mới đây trên mạng xã hội, nhân dịp sinh nhật mẹ ruột, vợ chồng Lý Hải đã đăng một loạt ảnh gia đình và không quên nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật bà ngoại. Cả nhà yêu ngoại" kèm những bức ảnh thân thiết bên cạnh mẹ của mình. Người hâm mộ đồng loạt vào bình luận chúc mừng sinh nhật của mẹ Minh Hà, bên cạnh đó, dân tình đều được một phen bất ngờ trước diện mạo trẻ trung của mẹ vợ Lý Hải. 

Minh Hà khiến fan trầm trồ với nhan sắc trẻ trung của mẹ khi đăng ảnh mừng sinh nhật bà - Ảnh 2
Lý Hải đăng ảnh mừng sinh nhật mẹ vợ

Ở dưới bài viết của Lý Hải, khán giả đều đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình anh. Đồng thời không ít người xuýt xoa trước vẻ đẹp của mẹ vợ nam ca sĩ: "Bà ngoại trẻ và đẹp quá đi. Chúc gia đình hai bên của Hà luôn vui, khỏe bên nhau nha", "Ngoại trẻ đẹp quá! Chúc ngoại luôn mạnh khỏe hạnh phúc bên gia đình!", "Mẹ em còn đẹp quá nhìn giống hai chị em"...

Minh Hà khiến fan trầm trồ với nhan sắc trẻ trung của mẹ khi đăng ảnh mừng sinh nhật bà - Ảnh 3
Vợ Lý Hải bên cạnh người mẹ trẻ trung của mình

Dưới bình luận nam ca sĩ còn chia sẻ thêm về mối quan hệ thắm thiết giữa bà ngoại với các con của anh với dòng comment "Bà ngoại đi đâu xa một đêm là bọn nhỏ khóc hết nước mắt".

Minh Hà khiến fan trầm trồ với nhan sắc trẻ trung của mẹ khi đăng ảnh mừng sinh nhật bà - Ảnh 4
Anh tiết lộ về mối quan hệ gắn bó giữa bà ngoại và các cháu

Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, Lý Hải đã gặt hái một số thành tựu đáng ngưỡng mộ. Ngoài sự chăm chỉ, anh còn sở hữu hậu phương vững chắc là bà xã trẻ tuổi và 4 người con kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Hiện tại nam ca sĩ rất ít khi ca hát, thay vào đó anh tập trung vào nhiều công việc sản xuất, chủ nhân loạt hit “Trọn đời bên em” còn gây tiếng vang lớn với loạt series đình đám mang tên “Lật Mặt”. 

Minh Hà khiến fan trầm trồ với nhan sắc trẻ trung của mẹ khi đăng ảnh mừng sinh nhật bà - Ảnh 5
Lý Hải hiện tại đã U60 nhưng vẫn phong độ khiến ai cũng trầm trồ

Nhưng quan trọng nhất khán giả rất ngưỡng mộ gia đình viên mãn của Lý Hải khi sở hữu cuộc sống xa hoa, nhưng lại sống rất bình dân và giản dị, anh chàng và vợ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt trong gia đình như trồng rau, tập thể dục, nấu ăn và vui chơi cùng các con. Lý Hải- Minh Hà còn được nhiều người khen ngợi khi có lối sống tử tế, luôn quan tâm và dành nhiều thời gian cho gia đình, cùng mối quan hệ cực tốt của anh với hàng xóm, bạn bè và những người thân trong gia đình.

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