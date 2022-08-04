Bị mỉa mai chuyện có 2 đời chồng, Phương Trinh Jolie bình tĩnh đáp trả

Đáp trả một bình luận “có duyên” của một khán giả, Phương Trinh Jolie hết sức bình tĩnh trả lời cực thâm thúy nhưng ai cũng ủng hộ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình Phương Trinh Jolie chia sẻ một clip ngắn chia sẻ về những lí do đàn ông có gia đình rồi lại đi ngoại tình, chủ đề nội dung clip cụ thể: "Tại sao nhiều người đàn ông lập gia đình rồi mà vẫn ngoại tình vậy chị?". Phương Trinh Jolie đã thẳng thắn chia sẻ:"Vì người đàn ông đó khốn nạn đó em. Đối với chị, muốn cái gì thì nói, ly dị thì ly dị, rồi xong muốn làm gì thì làm. Ngoại tình là ngoại tình, sai là sai, không có giải thích lý do gì ở đây hết. Thường phụ nữ mình hay sợ chuyện đổ vỡ trong hôn nhân, lỡ một lần đò. Nhưng mà không, nếu như mình cảm thấy không hạnh phúc vì người đó cắm sừng mình, hãy sẵn sàng bỏ người đó, dọn chỗ cho người đàn ông tốt hơn bước vào cuộc đời mình”. Phương Trinh Jolie chia sẻ quan niệm vì sao đàn ông có gia đình hay ngoại tình Cô nàng không quên nhắn nhủ đến khán giả: “Đã là phụ nữ phải luôn xinh đẹp, chỉn chu, nâng cấp giá trị bản thân và nhất là phải tự chủ về tài chính để đàn ông luôn tôn trọng mình. Có vậy họ mới sợ mình và họ mới không dám ra ngoài ngoại tình. Ok không mấy bà?".

Phương Trinh Jolie thường xuyên đăng tải những clip chia sẻ nhiều vấn đề cuộc sống Quan điểm trên của Phương Trinh Jolie nhận được nhiều sự đồng tình của công chúng. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những phản ứng trái chiều. Trong đó một tài khoản để lại bình luận mỉa mai cô nàng: "Hay quá mà hai đời chồng má ơi". Ngay bên dưới Phương Trinh Jolie thẳng thắn đáp trả: "Mấy đời chồng không quan trọng.Quan trọng là bản thân mình sống vui và hạnh phúc là được bạn à. Trong cuộc đời này đâu phải cứ gặp là đúng người. Nếu đúng thì chúc mừng bạn. Nếu sai thì bỏ, làm lại thôi. Sao phải xoắn". Lời replay của cô nàng tuy thẳng thắn xong lại rất lịch sự, cũng đã 1 phần nhận được sự đồng tình của công chúng cho rằng nữ diễn viên khá tinh tế và thông minh trước sự chế giễu “vô duyên” của khán giả.

Khán giả để lại comment mỉa mai cô nàng có 2 đời chồng Hay một người khác cũng để lại bình luận: "Chị nói cũng đúng, nhưng cũng tùy theo hoàn cảnh nữa, để coi mình có khả năng chỉn chu làm đẹp không...". Phương Trinh cho biết: "Vậy em phải tự biết chăm chút cho bản thân, làm đẹp đau chỉ có tiền mới làm được. Còn không thì kinh doanh ít từ từ sẽ thành nhiều thôi em". Cô nàng luôn sẵn lòng chia sẻ thật lòng với khán giả Bên cạnh đó cũng có người cho rằng những chia sẻ của cô nàng là dạy đời, không đáng để nghe, khiến cô nàng thả icon "mặt khóc" bộc bạch rằng mình chỉ nếu quan điểm cá nhân để giúp chị em phụ nữ không phải chịu khổ nữa. Dù thường xuyên hứng chịu những lời nói có phần khiếm nhã của fan hâm mộ, nhưng Phương Trinh Jolie luôn đáp trả một cách lịch sự và văn minh, có lẽ vì lí do đó mà cô nàng luôn nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ.

Sau đám cưới tiền tỷ, cặp vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình tiếp tục "chốt đơn" xe hơi đắt đỏ Sau khi tổ chức hôn lễ hoành tráng vào cuối tháng 4 vừa qua, Phương Trinh Jolie - Lý Bình hoàn thành các nghi thức nên duyên vợ chồng, cặp đôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn. Mới đây, cặp đôi này vừa "chốt đơn" xế hộp tiền tỷ khiến netizen vô cùng ngưỡng mộ.

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