Choáng với cân nặng của Phương Trinh Jolie khi mang thai con đầu lòng, bí kíp lấy lại dáng vóc như thế nào?

Sao Việt 15/05/2022 17:05

Mới đây, bà xã Lý Bình tiếp tục khiến công chúng xôn xao khi lần đầu đề cập đến chuyện tăng cân, mất dáng trong lần mang thai bé Mia.

Sau khi công khai con gái riêng tại đám cưới, cuộc sống của gia đình Phương Trinh Jolie nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi lần đầu đề cập đến chuyện tăng cân, mất dáng trong lần mang thai bé Mia.

Không chia sẻ nhiều về quá trình mang nặng đẻ đau 9 năm trước, Phương Trinh Jolie bất ngờ nhắc lại chuyện thay đổi ngoại hình của mình khi ấy. Theo đó, bà xã Lý Bình đã chia sẻ rằng bản thân từng chạm mốc 75kg khi bầu bí con đầu lòng.

Cô bộc bạch: "Xin thưa là trước khi Trinh có bầu là 50kg, có bầu lên 75kg, 1 thág sau sinh xuống 48kg. Và 2 tháng sau sinh là đi đóng phim lại. Bộ phim "Lửa trên băng" là Trinh đóng nữ chính".

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Phương Trinh Jolie tiết lộ rất nặng cân khi mang thai con đầu lòng - Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm mới đẻ con, cô hạn chế nhận lời mời tham gia vào các sự kiện xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy, những khung hình về người đẹp lúc bấy giờ vô cùng hạn chế.

Trong những lần lộ diện hiếm hoi, có thể thấy ca sĩ vẫn giữ vững phong độ sắc vóc như thời còn son rỗi ​​​nên không một ai nghi ngờ cô vừa mang thai 9 tháng và vượt cạn thành công.

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Vóc dáng hiện tại của bà xã Lý Bình - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, bà xã Lý Bình từng cho biết bản thân luôn giữ chế độ ăn uống khoa học, hạn chế chất béo và các thực phẩm dễ tích mỡ. Ngoài ra, cô cũng kết hợp thói quen tập yoga hằng ngày để giữ vững phong độ hình thể.

Hiện tại, Phương Trinh Jolie càng khiến công chúng ấn tượng trước phong độ ngoại hình ngày càng thăng hạng của mình. Đặc biệt về hình thể, nữ diễn viên được xem là hình mẫu lý tưởng của hội chị em khi sở hữu vóc dáng thon nuột và có vòng eo "con kiến" gây ấn tượng.

Trước khi 'gây choáng' với đám cưới bạc tỷ, Phương Trinh Jolie từng có quá khứ đầy trắc trở: Mẹ mất không có nơi đặt quan tài, vất vả theo đuổi đam mê

Trước khi 'gây choáng' với đám cưới bạc tỷ, Phương Trinh Jolie từng có quá khứ đầy trắc trở: Mẹ mất không có nơi đặt quan tài, vất vả theo đuổi đam mê

Nhắc đến Phương Trinh Jolie, công chúng sẽ nhớ tới một nữ nghệ sĩ đa tài, mang hình ảnh hiện đại, quyến rũ và đầy năng lượng. Song, ít ai biết rằng cô từng có một quá khứ với không ít những kỉ niệm buồn.

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