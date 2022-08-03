Hiền Hồ có động thái muốn trở lại showbiz sau scandal làm tiểu tam?

Sau một thời gian dài vắng bóng trong showbiz sau loạt ồn ào xoay quanh việc cô nàng chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác, thì mới đây Hiền Hồ đã chính thức có động thái mới ngầm thông báo sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa?

Trước đó Hiền Hồ là một trong những cái tên gây ồn ào và nhận nhiều chỉ trích của dư luận sau loạt ảnh "anh em nương tựa" với đại gia U60. Sau đó Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng xin lỗi bằng bức tâm thư duy nhất trên trang cá nhân và giữ im lặng suốt một thời gian dài để tránh sự công kích từ phía người hâm mộ. Hiền Hồ có động thái mới thông báo cho sự trở lại? Mới đây Hiền Hồ đã đăng tải đoạn clip ghi lại sân khấu hát live của cô trong một đêm nhạc trước đó trên trang youtube chính thức của mình khiến khán giả đặt nhiều nghi vấn: Liệu cô nàng có đang thông báo cho sự trở lại của mình sắp tới.

Trước đó không lâu, mạng xã hội lan truyền đoạn clip với nội dung Hiền Hồ đã và đang chuẩn bị cho sự trở lại showbiz của mình với ca khúc mới, nhiều người ngay lúc đó đã vào trang cá nhân cô nàng để “ném đá” và phản đối việc một ngôi sao trở thành “tiểu tam” còn mặt dày quay trở lại. Chân dung đại gia được Hiền Hồ gọi là "anh em nương tựa" Từng rất được lòng fan hâm mộ bởi giọng hát ngọt ngào, nội lực cùng cách nói chuyện ngây thơ “vô số tội”, cô nàng đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của fan, nhiều người yêu mến cô nàng còn liên tục “đẩy thuyền” với các sao nam đình đám. Loạt sản phẩm âm nhạc của cô nàng ra mắt đều liên tục trở thành hit, đáng kể như Em ngày xưa khác rồi, Có như không có, Gặp nhưng không ở lại,.. Nhưng sau khi vướng phải ồn ào về việc có mối quan hệ “anh em nương tựa” với một đại gia thì hầu hết các fan đã quay lưng với cô nàng, cô nàng cũng nhanh chóng trở thành một trong những sao nữ có antifan đông nhất showbiz Việt.

Hầu hết fan đều phản đối hành động trở lại của cô nàng Thông tin cũng cho biết rất có thể Hiền Hồ sẽ tiếp tục cho ra mắt một ca khúc nhạc buồn vốn là thế mạnh của nữ ca sĩ khiến khán giả tranh cãi. Tuy nhiên, thông tin này cũng nhấn mạnh rằng người tiết lộ là một nhân vật nặc danh nên tính xác thực vẫn là một ẩn số.

Gái xinh bị tố là 'tiểu tam' khi xem SEA Games 31 với chồng người ta: Dính vào G63 của Hiền Hồ là không lệch đi đâu được? Mặc dù không phải ai đi G63 cũng ngoại tình, nhưng liên tiếp những sự việc xảy ra gần đây xung quanh dòng xe này khiến nhiều người không khỏi bàn tán và gọi đây là siêu xe 'thị phi'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-co-dong-thai-muon-tro-lai-showbiz-sau-scandal-lam-tieu-tam-488155.html