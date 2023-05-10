Danh ca Thanh Hà bất ngờ ra MV ca khúc mới nhằm tri ân khán giả hậu kết hôn cùng nhạc sĩ Phương Uyên

Sao Việt 10/05/2023 18:18

Trải qua muôn vàn khó khăn thử thách trong quá khứ, nữ danh ca Thanh Hà giờ đây cũng đã có một tình yêu viên mãn bên nhạc sĩ Phương Uyên khiến người người cảm động.

Hậu kết hôn cùng Phương Uyên, nữ danh ca hải ngoại Thanh Hà bất ngờ cho ra mắt MV Acoustic "Giọt lệ cho ngàn sau" và bật mí sẽ có đến 8 ca khúc của 8 tác giả khác nhau do 8 nhạc sĩ khác nhau thực hiện hòa âm phối khí và tham gia thực hiện. Hơn hết cô chọn ca khúc của 8 tác giả khác nhau nhằm tri ân hành trình 30 năm đi hát của mình với quý khán giả. 

Danh ca Thanh Hà bất ngờ ra MV ca khúc mới nhằm tri ân khán giả hậu kết hôn cùng nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh 1
Nữ danh ca hải ngoại Thanh Hà

Theo nữ ca sĩ chia sẻ album lần này thực sự rất ý nghĩa đối với cô và cả khán giả yêu mến cô, Thanh Hà cho biết đây được xem là nốt thăng trong sự nghiệp ca hát của cô. Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động tri ân, ca sĩ Thanh Hà cũng tổ chức thêm 2 live session (thu âm, ghi hình trực tiếp) để khán giả có cơ hội lắng nghe những ca khúc mà họ yêu mến.

Danh ca Thanh Hà bất ngờ ra MV ca khúc mới nhằm tri ân khán giả hậu kết hôn cùng nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh 2
Thanh Hà làm Album tri ân khán giả trong gần 30 năm ca hát 

Thanh Hà cho biết tính đến thời điểm hiện tại cô đã có gần 30 năm đi hát, nữ ca sĩ mong mình có sức khỏe thật tốt để duy trì giọng hát tiếp tục cống hiến nghệ thuật. Thanh Hà tiết lộ thêm ở thời điểm hiện tại, cô vẫn dành thời gian theo dõi sản phẩm của những gương mặt trẻ như Sơn Tùng M-TP, Đức Phúc, Erik,... vì cô cho rằng dù đã có thâm niên trong nghề nhưng vẫn sẵn sàng học hỏi tử các thế hệ sau. 

Danh ca Thanh Hà bất ngờ ra MV ca khúc mới nhằm tri ân khán giả hậu kết hôn cùng nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh 3
Thanh Hà và Phương Uyên là hai cái tên gắn liền với nhau 

Trải qua nhiều sự biến động trong cuộc sống cũng những đỗ vợ hạnh phúc trong quá khứ đã tôi luyện Thanh Hà thành một con người mạnh mẽ nhưng không thể nào dập tắt được khao khát được yêu trong cô. Nữ ca sĩ Thanh Hà giờ đây được xem là có một kết thúc viên mãn bên nhạc sĩ Phương Uyên. Sự ảnh hưởng của Phương Uyên với Thanh Hà là một điều ai cũng thấy được, ngoài âm nhạc, Phương Uyên chính là toàn bộ cuộc sống của cô. Trong tất cả câu chuyện giao lưu với khán giả của Thanh Hà, người nghe đều thấy bóng dáng Phương Uyên. 

Danh ca Thanh Hà bất ngờ ra MV ca khúc mới nhằm tri ân khán giả hậu kết hôn cùng nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh 4
Thanh Hà và Phương Uyên tổ chức đám cưới tại Mĩ 
Danh ca Thanh Hà bất ngờ ra MV ca khúc mới nhằm tri ân khán giả hậu kết hôn cùng nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh 5
Cả hai giờ đây được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc của làng nhạc Việt

Cụ thể trong một lần trên sân khấu sau phần trình diễn ca khúc Sợ yêu, nam MC  Lê Anh  đã hỏi nữ ca sĩ sẽ làm điều gì nếu được quay trở lại tuổi 18, Thanh Hà bẽn lẽn bảo: "Tôi ước có thể gặp người tình bây giờ  từ thuở ấy". Nữ ca sĩ cho biết chị hát hay nhất những ca khúc buồn nhưng cuộc đời chị giờ không còn buồn nữa và đã hết "sợ yêu". 

Danh ca Thanh Hà bất ngờ ra MV ca khúc mới nhằm tri ân khán giả hậu kết hôn cùng nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh 6
Nữ ca sĩ ước được gặp Phương Uyên năm 18 tuổi 
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Từ khóa:   sao Việt Thanh Hà Phương Uyên

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