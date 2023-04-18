Bất ngờ với thân thế mẹ ruột Tăng Thanh Hà: Từng là ca sĩ opera, sau biến cố phải ra đường bán nước mía mưu sinh

Tăng Thanh Hà có một ấu thơ đầy khó khăn nhưng cũng là động lực giúp cô trưởng thành tốt hơn. Và đằng sau cô luôn có mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường luôn là thần tượng của người đẹp.

Tăng Thanh Hà được biết đến là một cô gái có ấu thơ nhiều vất vả. Người đẹp sinh ra trong một gia đình gốc Hoa tại Gò Công, Tiền Giang. Biến cố lớn đã xảy đến với gia đình ngày cô còn nhỏ. Đó là cảnh bố Tăng Thanh Hà làm ăn thất bại, phải bán cả nhà để trả nợ. Mẹ cô từng là ca sĩ opera những năm cuối thập niên 70 buộc phải thay bố cáng đáng gia đình. Và gia đình cô cũng bước vào cuộc sống không có nhà cố định để ở, cả gia đình Tăng Thanh Hà phải phải thuê trọ hoặc nay đây mai đó để mưu sinh.

Mẹ cô từng là ca sĩ opera nhưng buộc phải thay bố cáng đáng gia đình - Ảnh: Internet Tăng Thanh Hà kể, ngày ấy khát khao duy nhất của cô chỉ là được ở trong một ngôi nhà rất đỗi bình thường, thay vì cuộc sống di động nay đây mai đó. Cô không nhớ nổi đã trang trí trên tường của bao nhiêu căn phòng bé tẹo chỉ đủ chỗ một người nằm. Việc thường xuyên chuyển nhà cũng chính là lý do khiến cô không có nổi một người bạn thân nối khố, không có cả cảm giác được chơi đùa hồn nhiên với những người hàng xóm xung quanh. Ngày xưa khát khao duy nhất của cô chỉ là được ở trong một ngôi nhà rất đỗi bình thường, thay vì cuộc sống di động nay đây mai đó - Ảnh: Internet Dù vất vả mưu sinh nhưng Tăng Thanh Hà luôn được tiếp thêm sức mạnh từ mẹ. Cô đã trải qua tuổi thơ tần tảo cùng mẹ ngay từ lúc nhỏ nên trong mỗi quyết định của cô luôn có mẹ quan tâm, theo sát. Người đẹp "Bỗng dưng muốn khóc" cho biết cô học được từ mẹ tính cẩn trọng trong giao tiếp và cách ăn mặc giản dị, lịch thiệp.

Dù vất vả mưu sinh nhưng Tăng Thanh Hà luôn được tiếp thêm sức mạnh từ mẹ - Ảnh: Internet Tăng Thanh Hà tâm sự, may mắn lớn nhất của mình là sinh ra bởi một người vẹn toàn vẹn về nhân cách, đến mức cô xem mẹ là thần tượng. Lúc mới quen chồng, cô hay nói vui với Louis chồng cô rằng mình là người hạnh phúc nhất vì đêm nào cũng được ngủ với thần tượng. Nữ diễn viên tiết lộ, trước khi đi lấy chồng một tháng, đêm nào cô cũng nói chuyện với mẹ. Dù chỉ nói những câu chuyện đời thường thôi, nhưng nó là kinh nghiệm sống cả một đời dâu bể của mẹ dành cho cô. Trước khi đi lấy chồng một tháng, đêm nào cô cũng nói chuyện với mẹ - Ảnh: Internet Đặc biệt, Tăng Thanh Hà có bài học quý báu nhất từ mẹ là chữ "nhẫn", bởi ở đời ai cũng cần có lúc phải nhún nhường để sinh tồn. Tăng Thanh Hà kể rằng mẹ cô đã dùng trải nghiệm của cả cuộc đời mình để nói với cô về điều đó. Nếu mẹ không nhẫn nhịn và hy sinh, thì cuộc hôn nhân với ba cô cũng không bền vững tới giờ, và cuộc sống của gia đình của cô cũng chằng được yên ấm. Tăng Thanh Hà kể rằng mẹ cô đã dùng trải nghiệm của cả cuộc đời mình để dạy cho cô về chữ 'nhẫn' - Ảnh: FBNV Và mỹ nhân họ Tăng không bao giờ quên lời mẹ, trong cuộc sống hàng ngày, cô vẫn giữ bếp ấm, nhà sạch và chồng con có những bữa ăn ngon. Dù là bà nội trợ không tỏa sáng trên sân khấu nhưng Tăng Thanh Hà vẫn đẹp trong mắt khán giả của mình.

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