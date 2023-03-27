Tăng Thanh Hà là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam. Cô xuất thân từ lớp kịch Idecaf, tham gia đóng phim truyền hình và làm mẫu ảnh cho các bìa báo, tạp chí. Tăng Thanh Hà đã giải nghệ từ năm 2012 sau khi kết hôn với Louis Nguyễn - con trai của ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương.

Ngoài những dự án nghệ thuật in đậm dấu ấn cá nhân, câu chuyện tình cảm của Tăng Thanh Hà cùng doanh nhân Louis Nguyễn cũng khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa và ngưỡng mộ. Hơn một thập kỷ về chung một nhà, cặp đôi vẫn biết cách nuôi dưỡng và “giữ lửa” trong chuyện tình cảm.

Năm 2009, cô công khai xuất hiện bên cạnh doanh nhân Louis Nguyễn. Đến tháng 11 năm 2012, cô đã chính thức về chung một nhà với anh chàng người Philippines gốc Việt này. Hiện tại cặp đôi đã có 3 nhóc tỳ xinh xắn.

Bên nhau hơn một thập kỷ, đây là bí quyết vợ chồng Tăng Thanh Hà 'giữ lửa' hôn nhân:

Thường có những cuộc hẹn hò riêng biệt

Với khán giả yêu thích cặp vợ chồng này, trên trang cá nhân, Louis Nguyễn đăng khoảnh khắc tình tứ bên bà xã Tăng Thanh Hà. Những chia sẻ của ông xã Hà Tăng khiến nhiều người thích thú, ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi sau hơn thập kỉ chung nhà.

Hà Tăng khiến nhiều người thích thú, ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi sau hơn thập kỉ chung nhà.

Trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập

Song song chuyện chăm lo gia đình, Tăng Thanh Hà cũng tập trung hơn cho công việc kinh doanh nhà chồng và cá nhân ở các lĩnh vực như thời trang và ẩm thực. Bằng chứng là bây giờ cô đã có rất nhiều cửa hiệu, nhà hàng ở các vị trí trung tâm TP.HCM, Nha Trang,...

Với những nỗ lực của mình, Hà Tăng đã xóa mờ định kiến lấy chồng đại gia cũng như những quan niệm về môn đăng hộ đối. Cô tự xây dựng cho chính mình những giá trị riêng, khẳng định vị trí của bản thân, để người ngoài nhìn vào không còn thấy sự khập khiễng giữa một cô dâu nổi tiếng cùng một gia đình kinh doanh giàu có.

Dành thời gian chăm lo cho gia đình

Cuộc sống hiện tại của ngọc nữ là một trong những điều viên mãn hiếm có của showbiz Việt. Tăng Thanh Hà ngừng hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian hơn để du lịch và tận hưởng cuộc sống và tự tay chăm sóc cho gia đình bé nhỏ của mình.

Cô thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội Instagram những khoảnh khắc hằng ngày trong gia đình. Dù vậy nhưng cô chưa bao giờ công bố chính diện mặt 3 con vì đó là cách cô bảo vệ con tránh khỏi những soi mói từ mọi người và để chúng được lớn lên như mọi đứa trẻ bình thường khác.

Có thể nói rằng Tăng Thanh Hà chính là hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong thời đại ngày nay. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay không thể vô cớ nói là nhờ may mắn, chắc chắn cô đã phải nỗ lực rất nhiều để hài hoà về nhan sắc, tài năng và đức độ. Ngọc nữ theo đuổi một lối sống hiện đại, xen kẽ những giá trị truyền thống của một người phụ nữ Việt từ cư xử, giao tiếp đến ăn mặc và tính cách, thật rất đáng ngưỡng mộ.

Nhìn lại chặng đường mà cuộc hôn nhân của Hà Tăng đã đi qua, ai cũng nhận thấy rằng những hy sinh và nỗ lực vun đắp hạnh phúc của ngọc nữ màn ảnh Việt đang ngày càng đơm hoa kết trái.