Làm dâu chung một nhà, Linh Rin không khỏi 'cạnh tranh' với Tăng Thanh Hà ở điểm này

Vào ngày 23/3 vừa qua, lễ cưới của Linh Rin và doanh nhân Phillip Nguyễn đã được diễn ra tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish ở Manila - địa điểm từng diễn ra đám cưới Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn - anh trai Phillip Nguyễn. Manila là quê ngoại của chú rể, nơi anh có nhiều kỷ niệm tuổi thơ.

Người mẫu Linh Rin nói cô hồi hộp, chờ đón khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời. Trước đó, người đẹp đăng tải ảnh váy cưới trên Facebook cá nhân cùng phát biểu: "Thấy nhịp đập tim mình tưởng như ngưng lại, rồi lại thổn thức hơn bao giờ hết". Còn Phillip Nguyễn cho biết: "Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này nhiều năm trước. Linh Rin, anh yêu em".

Nếu như từ ngày làm vợ, làm mẹ trong gia đình tỷ phú, Tăng Thanh Hà ngày càng trở nên đảm đang việc nữ công gia chánh khiến bao người nể phục thì Linh Rin cũng chứng tỏ là một cô gái không kém trong việc bếp núc. Cô nàng từng được chứng kiến tài năng bếp núc của Tăng Thanh Hà, có mặt trong bữa tiệc ốc hoành tráng tại gia đình nàng "ngọc nữ" nên không khỏi khâm phục đàn chị.

Từ khi quen và yêu Phillip Nguyễn, Linh Rin phát huy tối đa các sở thích cá nhân như nấu ăn và làm bánh: "Tôi vốn chẳng quan tâm đến bánh trái nhưng anh Phillip thích ăn nên học cách làm bằng được. Dần dần, tôi thấy công việc này thú vị."

Người đẹp làm bánh croissant nhân phô mai ba vị. Cô mệt lử khi nhào bột bằng tay nhưng phấn khích lúc thưởng thức thành quả. Linh Rin muốn thử nghiệm và đúc kết công thức ưng ý nhất. Cô sẽ thể hiện cho ông xã nếm thử khi anh về Việt Nam. Cô nàng cũng là người thường xuyên chia sẻ các kinh nghiệm nấu ăn trên trang cá nhân của mình.

Linh Rin tên thật Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 ở Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như: Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017, đóng phim Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ online và Lời nói dối ngọt ngào.

Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai chuyện tình cảm vào tháng 8/2019. Năm 2020, mối quan hệ của cả hai gặp trục trặc và hàn gắn trở lại vài tháng sau đó. Đầu năm 2022, nam doanh nhân cầu hôn bạn gái. Cặp đôi đính hôn vào tháng 5/2022.

Với Linh Rin, Phillip Nguyễn là người "có vốn hiểu biết rất rộng, luôn mới mẻ và thú vị mỗi ngày". Tình yêu giúp họ thay đổi, tốt hơn theo thời gian.