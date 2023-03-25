Hậu đám cưới Linh Rin, hoa hậu Phương Khánh đăng đàn cầu cứu khi gặp sự cố khó đỡ

Hậu trường 25/03/2023 10:35

Hậu lễ cưới Linh Rin - Phillip Nguyễn, hoa hậu Phương Khánh bất ngờ đăng đàn cầu cứu về sự cố mà cô gặp phải.

Vừa qua, ngày 23/3, đám cưới hào môn của Linh Rin và Phillip Nguyễn được diễn ra tại Philippines thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Tham dự ngày vui của cặp đôi, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Hoa hậu Phương Khánh, Chi Pu, Diệp Linh Châu, Huyền Baby,... cũng sẵn sàng dành thời gian sang nước bạn.

Hậu đám cưới Linh Rin, hoa hậu Phương Khánh đăng đàn cầu cứu khi gặp sự cố khó đỡ - Ảnh 1
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Hoa hậu Phương Khánh, Chi Pu, Diệp Linh Châu, Huyền Baby,... cũng sẵn sàng dành thời gian sang nước bạn - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, hậu lễ cưới Linh Rin - Phillip Nguyễn, hoa hậu Phương Khánh bất ngờ đăng đàn cầu cứu về sự cố mà cô gặp phải. Theo đó, nàng hậu cho biết đã cầm nhầm vali và mong muốn được tìm lại hành lý của mình. Cụ thể, trên trang cá nhân, Phương Khánh chia sẻ: "Ai cầm nhầm vali mình rồi. Mong nhận lại được"

Hậu đám cưới Linh Rin, hoa hậu Phương Khánh đăng đàn cầu cứu khi gặp sự cố khó đỡ - Ảnh 2
Hậu đám cưới Linh Rin, hoa hậu Phương Khánh đăng đàn cầu cứu khi gặp sự cố khó đỡ - Ảnh 3
Hậu lễ cưới Linh Rin - Phillip Nguyễn, hoa hậu Phương Khánh bất ngờ đăng đàn cầu cứu về sự cố mà cô gặp phải - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi đăng đàn, nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho Hoa hậu Phương Khánh, không biết rằng bên trong vali của cô nàng có những món đồ quan trọng hay giá trị cao không. Nhiều dân mạng cũng để lại những lời động viên và mong rằng nàng Hậu sớm tìm lại được vali của mình. 

Hậu đám cưới Linh Rin, hoa hậu Phương Khánh đăng đàn cầu cứu khi gặp sự cố khó đỡ - Ảnh 4
Đám cưới hào môn của Linh Rin và Phillip Nguyễn được diễn ra tại Philippines thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Hoa hậu Phương Khánh Phương khánh gặp sự cố Phương Khánh

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