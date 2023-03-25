Hậu lễ cưới Linh Rin - Phillip Nguyễn, hoa hậu Phương Khánh bất ngờ đăng đàn cầu cứu về sự cố mà cô gặp phải.
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Vừa qua, ngày 23/3, đám cưới hào môn của Linh Rin và Phillip Nguyễn được diễn ra tại Philippines thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Tham dự ngày vui của cặp đôi, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Hoa hậu Phương Khánh, Chi Pu, Diệp Linh Châu, Huyền Baby,... cũng sẵn sàng dành thời gian sang nước bạn.
Thế nhưng mới đây, hậu lễ cưới Linh Rin - Phillip Nguyễn, hoa hậu Phương Khánh bất ngờ đăng đàn cầu cứu về sự cố mà cô gặp phải. Theo đó, nàng hậu cho biết đã cầm nhầm vali và mong muốn được tìm lại hành lý của mình. Cụ thể, trên trang cá nhân, Phương Khánh chia sẻ: "Ai cầm nhầm vali mình rồi. Mong nhận lại được".
Ngay sau khi đăng đàn, nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho Hoa hậu Phương Khánh, không biết rằng bên trong vali của cô nàng có những món đồ quan trọng hay giá trị cao không. Nhiều dân mạng cũng để lại những lời động viên và mong rằng nàng Hậu sớm tìm lại được vali của mình.