Cận cảnh biệt thự triệu đô của phu nhân hào môn Tăng Thanh Hà: Sân vườn cực rộng, có cả góc riêng để 'ngọc nữ' sống ảo

Vợ chồng Hà Tăng sinh sống trong ngôi biệt thự bề thế ở khu nhà giàu tại TP.HCM. Phu nhân hào môn nhiều lần hé lộ những góc nhỏ bên trong tổ ấm khiến công chúng trầm trồ.

Sau hơn 10 năm bước chân vào cánh cửa hào môn, Hà Tăng hạn chế hoạt động showbiz nhưng vẫn có sức hút riêng vì thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng doanh nhân và 3 nhóc tỳ. Không phải ngôi biệt thự dát vàng nhà tỷ phú, Hà Tăng và Louis Nguyễn cùng nhau sinh sống trong cơ ngơi bề thế ở khu đất đắt đỏ tại TP.HCM. Nhà của vợ chồng "ngọc nữ" từng được nhiều người định giá lên đến hàng triệu đô vì có diện tích lớn và sang xịn. Hà Tăng và Louis Nguyễn cùng nhau sinh sống trong cơ ngơi bề thế ở khu đất đắt đỏ tại TP.HCM - Ảnh: FBNV Biệt thự của Hà Tăng có màu trắng chủ đạo tạo nên tổng thể sáng sủa, sang trọng. Hà Tăng dùng một diện tích lớn bên trong biệt thự để cải tạo thành vườn rau, hoa và cây ăn quả. Trên trang cá nhân, mẹ bỉm nhiều lần khoe có thể thu hoạch ổi, xoài ngay tại căn biệt thự trắng giữa lòng thành phố. Mỗi dịp Tết đến, Hà Tăng biến sân vườn ngập tràn hoa thành góc chụp ảnh xịn xò cho cả gia đình. Đặc biệt, khuôn viên này cũng là nơi Hà Tăng và chồng từng tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm cách đây không lâu.

Hà Tăng chia sẻ về biệt thự của gia đình trong dịp kỷ niệm 1 thập kỷ bên Louis Nguyễn rằng tổ ấm 10 năm nay của gia đình nhỏ là nơi các con của hai người lớn lên, và cũng chính nơi đây vợ chồng đã có thêm nhiều kỷ niệm thật đẹp cùng gia đình và bạn bè yêu thương. Hà Tăng biến sân vườn ngập tràn hoa thành góc chụp ảnh xịn xò cho cả gia đình - Ảnh: FBNV

Biệt thự là nơi các con của hai người lớn lên, và cũng chính nơi đây vợ chồng đã có thêm nhiều kỷ niệm thật đẹp cùng người thân và bạn bè - Ảnh: FBNV Không gian đủ rộng để các con ngọc nữ thỏa sức vui chơi - Ảnh: FBNV Bên trong nhà của Hà Tăng được thiết kế theo phong cách sang trọng, tinh tế và thay đổi tuỳ theo dịp lễ hội. Vợ chồng Hà Tăng đặt một bộ bàn ghế lớn ở giữa phòng khách để làm nơi tụ họp hội bạn nhà giàu. Các phòng ngủ của nhóc tỳ được trang trí những hình ảnh nhí nhố, đáng yêu phù hợp với độ tuổi của các bé. Vợ chồng Hà Tăng đặt một bộ bàn ghế lớn ở giữa phòng khách để làm nơi tụ họp hội bạn nhà giàu - Ảnh: FBNV Góc cầu thang là nơi Hà Tăng thường lên đồ chụp ảnh "sống ảo" khoe thần thái quyền lực - Ảnh: FBNV Vợ chồng Hà Tăng chụp ảnh ngày Tết - Ảnh: FBNV Đặc biệt, góc cầu thang là nơi Hà Tăng thường lên đồ chụp ảnh "sống ảo" khoe thần thái quyền lực. Đồng thời, dễ dàng nhận ra đây cũng là nơi vợ chồng Hà Tăng chụp ảnh nắm tay nhau vào ngày mùng 1 Tết hằng năm. Sau ba năm hẹn hò, hôn lễ của cả hai được tổ chức tại Manila - quê hương chú rể - Ảnh: Internet Tăng Thanh Hà và chồng công khai yêu nhau năm 2009 trong một sự kiện tại Hà Nội. Diễn viên hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm, chỉ thú nhận Louis rất lãng mạn và cô hạnh phúc về điều đó. Sau ba năm hẹn hò, hôn lễ của cả hai đã được tổ chức tại Manila (Phillipines) - quê hương chú rể.

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