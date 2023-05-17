Đã có hơn 1000 em nhỏ được nhận nuôi chỉ sau 4 ngày ra mắt MV 'Nấu ăn cho em' của Đen Vâu

Sao Việt 17/05/2023 14:45

Nam rapper Đen Vâu vừa thông báo tin vui trên trang cá nhân về việc đã có hơn 1000 em nhỏ được nhận nuôi khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Sáng 13/5, Đen Vâu chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mang tên "Nấu ăn cho em". Đây cũng là sáng tác mới nhất được Đen dành tặng khán giả trước thềm liveshow “Show của Đen” chuẩn bị diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27/5.

Chỉ sau hai ngày phát hành, ca khúc thu về 2,5 triệu lượt xem, đứng thứ 2 trong top MV thịnh hành của YouTube Việt, xếp sau Making My Way (Sơn Tùng M-TP). Bản audio cũng lọt vào top 10 của hệ thống nhạc số Apple Music tại Việt Nam.

Đã có hơn 1000 em nhỏ được nhận nuôi chỉ sau 4 ngày ra mắt MV 'Nấu ăn cho em' của Đen Vâu - Ảnh 1
MV mới của Đen nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, lọt Top 2 trending YouTube chỉ sau 2 ngày ra mắt.

Mới đây, trên trang cá nhân, rapper Đen Vâu đã hân hoan chia sẻ thông tin: "Báo với cả nhà một tin vui, anh Hoàng Hoa Trung - Chủ nhiệm nhóm Nuôi em mới nhắn tin bảo là hôm nay nhờ mọi người lan toả nên đã có hơn 1000 em nhỏ được nhận nuôi. Cảm ơn cả nhà mình nhiều".

Đã có hơn 1000 em nhỏ được nhận nuôi chỉ sau 4 ngày ra mắt MV 'Nấu ăn cho em' của Đen Vâu - Ảnh 2
Đen Vâu chia sẻ tin vui trên trang cá nhân.

Ngay sau những chia sẻ của Đen, rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng cao cả và tình yêu của Đen Vâu dành cho các em nhỏ tại những nơi xa xôi, thiếu thốn.

Đã có hơn 1000 em nhỏ được nhận nuôi chỉ sau 4 ngày ra mắt MV 'Nấu ăn cho em' của Đen Vâu - Ảnh 3
Khán giả bày tỏ sự xúc động, vui mừng trước tin 1000 em nhỏ được nhận nhận nuôi sau MV "Nấu ăn cho em".
Đã có hơn 1000 em nhỏ được nhận nuôi chỉ sau 4 ngày ra mắt MV 'Nấu ăn cho em' của Đen Vâu - Ảnh 4
Ngoài những lời khen về câu từ ý nghĩa, âm nhạc bắt tai, công đồng mạng còn dành những lời cảm ơn sâu sắc tới tấm lòng của Đen Vâu và ê-kíp.

MV "Nấu ăn cho em" ghi lại hành trình của Đen và những người bạn khi lên vùng cao thăm các em nhỏ tại 2 điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sá Tổng (Mường Chà, Điện Biên).

Ca khúc mang âm hưởng acoustic với tiếng guitar mở đầu. Rapper mời ca sĩ PiaLinh (Hương Linh) thể hiện phần điệp khúc bằng lối hát nhẹ nhàng, trong trẻo.

Nói về cảm xúc trong chuyến thăm hai điểm trường, Đen Vâu xúc động chia sẻ rằng sự đóng góp của mình cho dự án 'Nuôi em' chỉ là một phần nhỏ trong việc tiếp sức các em. Để các em học được cái chữ, đó là một công lao to lớn của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức và các thầy cô giáo tại địa phương đã tuyên truyền, động viên và nâng đỡ để bà con trên bản hiểu được tầm quan trọng của việc học.

Đã có hơn 1000 em nhỏ được nhận nuôi chỉ sau 4 ngày ra mắt MV 'Nấu ăn cho em' của Đen Vâu - Ảnh 5
Hình ảnh Đen Vâu trong MV "Nấu ăn cho em".

Khi lên tới nơi và cảm nhận, chính anh mới hiểu rằng không phải xây một ngôi trường, mời thầy cô về dạy là các em đi học, mà cần có những tâm huyết lớn lao của rất nhiều người.

Trong MV "Nấu ăn cho em", Đen đã đem theo những “đặc sản” từ nơi mình sinh sống - quê hương Quảng Ninh lên miền núi xa xôi cho các em như tôm, chả mực, mắm tép chưng thịt. Cùng với các thầy cô giáo, nam rapper tự tay nấu cơm, chuẩn bị các phần ăn và chơi đùa cùng các em. MV tập hợp những khoảnh khắc chân thực, tự nhiên nhất từ chính chuyến đi của Đen, bởi ban đầu, ê-kíp không có kế hoạch quay MV mà chỉ muốn lên thăm và nấu ăn cho các em.  

Đã có hơn 1000 em nhỏ được nhận nuôi chỉ sau 4 ngày ra mắt MV 'Nấu ăn cho em' của Đen Vâu - Ảnh 6
Hình ảnh vui vẻ của Đen Vâu khi chơi đùa cùng các em nhỏ.
Đã có hơn 1000 em nhỏ được nhận nuôi chỉ sau 4 ngày ra mắt MV 'Nấu ăn cho em' của Đen Vâu - Ảnh 7
Nam rapper tự tay nấu ăn cho trẻ em vùng cao.

Cuối MV, Đen cho biết sẽ dành tặng doanh thu từ lượt nghe và xem của bài hát này từ nay về sau cho xây trường và nuôi em. Đen chia sẻ, anh là người hiểu rất rõ sự đáng sợ của việc lớn lên trong điều kiện học hành khó khăn, thiếu cái ăn cái mặc. Những điều đó ảnh hưởng rất lớn đến hành trình tìm kiếm tri thức của các em. Sau khi tham khảo dự án Nuôi Em của anh Hoàng Hoa Trung, nhận thấy đây là dự án thiết thực và minh bạch, Đen quyết định cùng Đồng Âm chung tay giúp một số trẻ em thuận lợi hơn trên con đường đến trường.

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