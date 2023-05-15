H'Hen Niê đón sinh nhật thứ 31 bằng dự án 'Thư viện thân thiện' cho trẻ em vùng cao

Hậu trường 15/05/2023 14:27

Đây là một dự án cộng đồng đầy tính nhân văn và thiết thực, giúp các em có cơ hội tiếp nhận nhiều kiến thức, văn hóa, từ đó truyền cảm hứng học tập cho các bạn nhỏ vùng cao khó khăn.

Hôm nay 15/5 chính là ngày hoa hậu H'Hen Niê đón sinh nhật lần thứ 31. Tuy nhiên thay vì sắm sửa váy áo cho mình, nàng hậu lại quyết định đón tuổi 31 bằng việc xây dựng 5 thư viện Room To Read cho các em nhỏ trên cả nước, sau khi hoàn thành trồng 5ha rừng kỷ niệm 5 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê luôn tích cực tham gia các chương trình vì cộng đồng và thực hiện nhiều dự án thiện nguyện có tính bền vững. Cô cho biết luôn ưu tiên thực hiện các dự án có tính lâu dài vì con người, như trồng rừng để bảo vệ màu xanh thiên nhiên, xây thư viện cho giáo dục, làm đèn đường cho buôn làng, xây dựng hệ thống nước sạch ở trường học…

H'Hen Niê đón sinh nhật thứ 31 bằng dự án 'Thư viện thân thiện' cho trẻ em vùng cao - Ảnh 1
H'Hen Niê khai trương “Thư viện thân thiện” cho các em nhỏ vùng cao.

Với H'Hen Niê, đó là món quà ý nghĩa nhất trong ngày sinh nhật mà cô muốn dành cho cộng đồng chứ không phải cho riêng mình. 

Dự án này, nàng hậu đã ấp ủ từ đầu năm, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy, trong ngày sinh nhật của mình, cô ước mình sẽ sớm có thể hoàn thành dự án.

Người đẹp Ê Đê cho biết để có thể xây một thư viện cần rất nhiều hỗ trợ về kinh phí, nên ban đầu dự án gặp nhiều khó khăn. Bản thân H'Hen Niê cũng đã dành dụm tiền cho thư viện đầu tiên trong năm 2023 nhưng như thế là không đủ cho chặng đường dài còn tiếp tục ở phía trước.

H'Hen Niê đón sinh nhật thứ 31 bằng dự án 'Thư viện thân thiện' cho trẻ em vùng cao - Ảnh 2
Hoa hậu H’Hen Niê cùng Đại sứ quán Israel bàn giao công trình “Thư viện thân thiện” cho các em học sinh tại trường Tiểu học xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Theo cô, thư viện sẽ là nơi chứa đựng kho báu kiến thức vô giá cho các em học sinh và theo các em trên những bước đường về sau. Nàng hậu bày tỏ mong muốn có được sự ủng hộ, đồng hành của cộng đồng để sớm hoàn thành dự án lần này.

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng tổ chức Room To Read từ năm 2018, tính đến tháng 5/2023, cô đã xây dựng được 6 thư viện, gồm: Hà Giang (2 thư viện), Lai Châu (2 thư viện), Đắk Lắk (1 thư viện), Lâm Đồng (1 thư viện).

H'Hen Niê đón sinh nhật thứ 31 bằng dự án 'Thư viện thân thiện' cho trẻ em vùng cao - Ảnh 3
Thiết kế bên trong "Thư viện thân thiện".

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, H’Hen Niê cho biết, khi còn nhỏ cô không có nhiều cơ hội đọc sách hay truyện tranh cho đến khi học cao hơn. Lúc đó cô nhận ra rằng những cuốn sách rất thú vị truyền cảm hứng và H’Hen Niê ước gì mình có thể đọc những quyển sách này được sớm. Vì vậy, H’Hen Niê tự hứa với bản thân sẽ cố gắng tạo ra thói quen đọc sách cho các em vùng sâu, vùng xa để các em có cơ hội tiếp cận kho báu kiến thức từ sách.

Những cuốn sách mang tới tri thức mới, không chỉ là người bạn đồng hành trong học tập, những đồ dùng học tập từ thẻ từ, tranh ảnh dễ nhớ sẽ tạo hứng thú trong học tập cho các em nhất là điều kiện vùng cao còn nhiều khó khăn.

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