Mẹ ruột kín tiếng của 'đả nữ' Ngô Thanh Vân: Ở độ tuổi ngoài 70 vẫn đam mê ca hát truyền năng lượng tích cực

Ngô Thanh Vân được biết đến là một nữ đạo diễn, nhà sản xuất phim, diễn viên, ca sĩ, vũ công và người mẫu. 'Đả nữ' được sinh ra trong gia đình có 3 người con, trên cô có 2 anh trai. Năm nay, cô cũng đã bước sang tuổi 44 nên khán giả có thể đoán, mẹ ruột của cô cũng phải ở ngoài tuổi 70.

Dù có con gái nổi tiếng nhưng cách đây ít năm bà vẫn "cánh cánh" chuyện chồng con của Ngô Thanh Vân. Trong một buổi chia sẻ năm 2019, bà Trương Mỹ Ánh đã có lời tâm sự rất xúc động về chuyện riêng tư của con gái. Bà nói: "Tôi nhắc hoài, nhưng cũng vậy à. Vân nói má không thấy nhiều người lập gia đình xong rồi ly dị đó, cứ hối con làm chi.Tôi không ước ao nó nổi tiếng thêm. Bấy nhiêu đó đủ rồi. Tôi muốn nó có một mái ấm như bao nhiêu người khác".

'Mẫu hậu' của Ngô Thanh Vân là bà Trương Mỹ Ánh, bà là một người phụ nữ rất kín tiếng. Được biết, bà định cư ở Na Uy từ sớm. Sau cuộc hôn nhân đầu với chồng người Việt (bố đẻ Ngô Thanh Vân), bà ly hôn rồi đi bước nữa với chồng Tây. Trong hình, Ngô Thanh Vân hiếm hoi khoe mẹ ruột và bố dượng.

Dù có con gái nổi tiếng nhưng cách đây ít năm bà vẫn "cánh cánh" chuyện chồng con của Ngô Thanh Vân

Không chỉ lo chuyện chồng con của Ngô Thanh Vân, bà còn xót xa con gái cực khổ làm phim. Mẹ ruột Ngô Thanh Vân kể: "Lúc Vân mới đóng phim, tôi ở nước ngoài đâu có hay biết gì. Hồi đó nó đang ca hát, thu nhập cũng tốt. Bỏ đi đóng phim vất vả rồi chấn thương nữa. Mà nó bị chấn thương đâu có nói cho mẹ biết, đến lúc mình đọc báo mới biết. Tôi bảo thôi đừng đóng phim nữa cực, con ốm yếu, sức khỏe không đủ mạnh mà đi đóng mấy phim đó hao mòn. Trời 39-40 độ mà con ở ngoài nắng mình cũng xót xa chứ. Ở phim trường ăn uống tạm bợ. Mà sao không đóng vai hoàng hậu công chúa gì đó ở trong mát cho đẹp. Cứ đi đánh lộn không à. Nhưng nó thích vậy biết làm sao giờ".

Mẹ ruột Ngô Thanh Vân: Yêu ca hát, sống nhẹ nhàng

Mẹ ruột Ngô Thanh Vân còn thích đi du lịch

Bà Trương Mỹ Ánh là một người yêu ca hát. Mới đây trên trang cá nhân, "đả nữ" đã chia sẻ clip mẹ của cô hát trên sân khấu kèm dòng viết động viên: "Cho một tuần mới giàu năng lượng. Chia sẻ bài hát chị nhà em (cách gọi mẹ của Vân Ngô) hát. Mọi người hãy bấm like cho chị ấy vui giúp em nhé".

Bà thường về Việt Nam để thăm con gái

Hiện tại, ngoài đam mê ca hát, mẹ ruột Ngô Thanh Vân còn có sở thích đi du lịch. Bà thường về Việt Nam để thăm con gái. Những khi có dịp gặp nhau, hai mẹ con luôn tranh thủ thời gian để bên cạnh nhau. Tuy hai thế hệ khác nhau, nhưng Vân Ngô và mẹ đều có chung sở thích mặc áo dài Việt và thưởng thức các món ngon Việt Nam.

Những khi có dịp gặp nhau, hai mẹ con luôn tranh thủ thời gian để bên cạnh nhau

Diễn viên Ngô Thanh Vân định cư ở Na Uy từ năm 16 tuổi. Đến năm 1999, Ngô Thanh Vân trở về Việt Nam. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh do tạp chí Thế giới Phụ Nữ tổ chức năm 2000 và giành được ngôi Á hậu 2. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu tại Việt Nam.

Tuy hai thế hệ khác nhau, nhưng Vân Ngô và mẹ đều có chung sở thích mặc áo dài Việt và thưởng thức các món ngon Việt Nam

Ngô Thanh Vân rất thành công với sự nghiệp điện ảnh. Cô bắt đầu nổi lên từ bộ phim Dòng máu anh hùng (2007). Sau đó Ngô Thanh Vân còn lấn sân sang làm đạo diễn, nhà sản xuất và thu về những thành công nhất định.