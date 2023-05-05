Ngô Thanh Vân rạng rỡ bên chồng kém 11 tuổi, dập tan nghi vấn có con đầu lòng chỉ bằng 1 hành động

Hậu trường 05/05/2023 20:49

Trên trang cá nhân mới đây, hành động của Ngô Thanh Vân như ngầm trả lời cho nghi vấn cô đang có tin vui.

Nhân dịp kỳ nghỉ lễ, Ngô Thanh VânHuy Trần đã có chuyến nghỉ dưỡng, tận hưởng giây phút vui vẻ bên người thân. Tuy nhiên, trong lần đăng ảnh ngọt ngào bên ông xã, Ngô Thanh Vân tiếp tục bị soi để lộ vòng 2 lùm lùm. Nghi vấn "đả nữ" có con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn được dân tình bàn tán rôm rả.

Ngô Thanh Vân rạng rỡ bên chồng kém 11 tuổi, dập tan nghi vấn có con đầu lòng chỉ bằng 1 hành động - Ảnh 1Ngô Thanh Vân rạng rỡ bên chồng kém 11 tuổi, dập tan nghi vấn có con đầu lòng chỉ bằng 1 hành động - Ảnh 2Ngô Thanh Vân rạng rỡ bên chồng kém 11 tuổi, dập tan nghi vấn có con đầu lòng chỉ bằng 1 hành động - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân khoe ảnh vui vẻ khi nghỉ lễ cùng gia đình - Ảnh: FBNV

Cho đến mới đây, nghi vấn có tin vui bị Ngô Thanh Vân dập tắt trong phút chốc chỉ bằng một hành động. Theo đó, bà xã Huy Trần chia sẻ loạt ảnh đi biển cùng gia đình. Trong ảnh, có thể thấy vợ chồng Ngô Thanh Vân chơi rất nhiều trò mạo hiểm. Cô hào hứng tham gia đủ các trò chơi mạo hiểm như lướt sóng, chạy thuyền cano với vận tốc nhanh. Không những vậy, Ngô Thanh Vân còn cân luôn trò dù lượn - môn thể thao mạo hiểm mà phụ nữ mang thai không được tham gia. Chính động thái này đã phủ nhận chuyện "đả nữ" có bầu.

"Đã được đi chơi thì sợ gì nắng. Về nhà hai hôm rồi, mà người vẫn còn đen thui. Coi lại hình mới biết hai đứa với mấy đứa cháu chơi cho đã nư ngoài biển rồi mới chịu về nhà. Mỗi một chuyến đi là một kỷ niệm đẹp dành cho cả nhà. Nên Huy - Vân luôn mong muốn các con được trải nghiệm tuyệt vời nhất", nữ diễn viên viết.

Ngô Thanh Vân rạng rỡ bên chồng kém 11 tuổi, dập tan nghi vấn có con đầu lòng chỉ bằng 1 hành động - Ảnh 4Ngô Thanh Vân rạng rỡ bên chồng kém 11 tuổi, dập tan nghi vấn có con đầu lòng chỉ bằng 1 hành động - Ảnh 5Ngô Thanh Vân rạng rỡ bên chồng kém 11 tuổi, dập tan nghi vấn có con đầu lòng chỉ bằng 1 hành động - Ảnh 6
Cặp đôi hào hứng tham gia các trò chơi mạo hiểm với nước - Ảnh: FBNV

 

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn hồi tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò. Dù chênh lệch 12 tuổi nhưng đó không là khoảng cách quan trọng với cả hai. Có thể thấy, sau khi kết hôn với Huy Trần, Ngô Thanh Vân như "lão hóa ngược". Được ông xã cưng chiều hết mực, "đả nữ" màn ảnh Việt lúc nào cũng vui vẻ, tươi tắn và còn thăng hạng về nhan sắc.

Trước đó, nữ diễn viên cũng vướng tin có bầu sau khi bị soi loạt dấu hiệu của mẹ bỉm. Ngay sau đó, Ngô Thanh Vân cũng nhanh chóng phủ nhận và chia sẻ vòng 2 lùm xùm là vì được Huy Trần chăm quá khéo nên đã lên cân.

Huy Trần hé lộ 'góc khuất' trong cuộc sống hôn nhân với Ngô Thanh Vân

Huy Trần hé lộ 'góc khuất' trong cuộc sống hôn nhân với Ngô Thanh Vân

Sau khi kết hôn, Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường bên ông xã Huy Trần.

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