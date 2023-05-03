Ngô Thanh Vân khoe ảnh khóa môi ngọt ngào cùng ông xã kém tuổi, netizen chỉ để mắt tới vòng 2 lộ dấu hiệu bầu bí

Hậu trường 03/05/2023 20:14

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đã khoe khoảnh khắc khóa môi ngọt ngào với ông xã Huy Trần trong chuyến nghỉ dưỡng vào dịp lễ. Đáng chú ý, cư dân mạng lại đổ dồn sự chú ý tới vòng 2 khác lạ của ‘đả nữ’.

Nổi tiếng là một diễn viên, đạo diễn đa tài của làng giải trí Việt, Ngô Thanh Vân sau khi kết hôn với ông xã Huy Trần lại dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân. Gần đây, người đẹp cũng vướng nghi vấn bầu bì khi có nhiều sự thay đổi về gu ăn mặc so với thời điểm mới kết hôn.

Ngô Thanh Vân khoe ảnh khóa môi ngọt ngào cùng ông xã kém tuổi, netizen chỉ để mắt tới vòng 2 lộ dấu hiệu bầu bí - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân sau khi kết hôn với ông xã Huy Trần lại dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh hôn môi ngọt ngào với ông xã Huy Trần trong chuyến nghỉ dưỡng tại biển Nha Trang vào dịp lễ. Đáng chú ý, cư dân mạng lại đổ dồn sự chú ý tới vòng 2 khác lạ của ‘đả nữ’.

Ngô Thanh Vân khoe ảnh khóa môi ngọt ngào cùng ông xã kém tuổi, netizen chỉ để mắt tới vòng 2 lộ dấu hiệu bầu bí - Ảnh 2

Ngô Thanh Vân khoe ảnh khóa môi ngọt ngào cùng ông xã kém tuổi, netizen chỉ để mắt tới vòng 2 lộ dấu hiệu bầu bí - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân diện chiếc váy rộng có họa tiết hoa, nhưng khi ngồi thì phần bụng của cô trông lớn hơn rõ ràng khiến nhiều netizen nghi vấn nữ diễn viên đã có tin vui - Ảnh: Internet

 

Theo đó, Ngô Thanh Vân diện chiếc váy rộng có họa tiết hoa, nhưng khi ngồi thì phần bụng của cô trông lớn hơn rõ ràng. Chi tiết này khiến nhiều netizen nghi vấn nữ diễn viên đã có tin vui. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng có lẽ do chiếc váy phồng lên ở phần eo gây hiểu lầm cô nàng đang bầu bí.

Đây không phải lần đầu tiên Ngô Thanh Vân bị hiểu lầm đang có tin vui. Trước đó, Huy Trần cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc Ngô Thanh khi mang tạp dề lại bất ngờ lộ bụng lùm lùm. Đồng thời, Huy Trần còn nói với bà xã: "Anh dạy cho nấu ăn mà cứ đòi đi hoài vậy, em bắt buộc phải học. Mai mốt ai nấu cho con". Điều này khiến người hâm mộ ‘đoán già đoán non’ về thực hư chuyện sinh em bé của cặp đôi nổi tiếng

Ngô Thanh Vân khoe ảnh khóa môi ngọt ngào cùng ông xã kém tuổi, netizen chỉ để mắt tới vòng 2 lộ dấu hiệu bầu bí - Ảnh 4
Trước đó, Huy Trần cũng đăng tải khoảnh khắc Ngô Thanh khi mang tạp dề, lộ bụng lùm lùm cũng dấy lên tin đồn bầu bí - Ảnh: Internet

 

Thời điểm đó, Ngô Thanh Vân ngầm phủ nhận tin đồn bầu bì, chỉ vì chồng nấu quá ngon khiến ‘mỡ tràn bờ đê’ nên người ta đồn cô có bầu. Không những thế, nữ diễn viên cho biết, cô bất ngờ khi nhận được nhiều lời chúc về chuyện bầu bí. Đồng thời, người đẹp cũng khẳng định mình sẽ công khai khi có tin vui và sẽ không im hơi lặng tiếng.

 

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